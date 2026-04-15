De RWA crypto markt laat zich niet tegenhouden door de bearish stemming op de bredere crypto markt. Terwijl Bitcoin schommelt tussen $68.000 en $72.000 en de Fear & Greed Index op 21 staat, groeide de waarde van getokeniseerde real world assets naar $27,6 miljard in april 2026. Dat is een stijging van ruim 300% in een jaar en een plus van 4% in de afgelopen maand. US Treasuries, obligaties, vastgoed en goud vormen de kern van deze groei.

BlackRock BUIDL en Ripple als drijvende kracht achter RWA crypto

BlackRock speelt een sleutelrol in deze trend. Het BUIDL fonds, het BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, is met $2,5 miljard het grootste getokeniseerde treasury product op de markt. Het fonds draait op Ethereum via partner Securitize en is inmiddels beschikbaar op meerdere blockchains waaronder Solana, Avalanche en Polygon.

Ripple positioneert zich als de infrastructuurlaag voor institutionele tokenisatie. Het RWA volume op de XRP Ledger steeg met 1.300% in één maand naar $139,85 miljoen. De totale waarde in XRPL pools bedraagt nu $1,5 miljard. RLUSD, Ripple’s stablecoin met een marktkapitalisatie van $1,3 miljard, fungeert als liquiditeitsmotor. Via een samenwerking met Securitize kunnen investeerders aandelen in BlackRock’s BUIDL en VanEck’s VBILL 24/7 omwisselen naar RLUSD.

The total RWA market crossed $27.6B, as tokenized Treasuries passed $12B and tokenized equities again touched the $1B mark. SEC Chairman Paul Atkins saying the entire US market will be onchain within 24 months shows where some of the momentum is coming from. https://t.co/evyU4dxJOq — Plume (@plumenetwork) April 13, 2026

Ethereum host meer dan 58% van alle getokeniseerde RWA’s naar waarde. De Ethereum koers profiteert indirect van deze groei doordat institutioneel kapitaal steeds vaker via het netwerk stroomt. Standard Chartered schat dat getokeniseerde RWA’s $2 biljoen kunnen bereiken tegen 2028, met Ethereum als dominante infrastructuur.

Congres hearing en CLARITY Act als versnellers

Op 25 maart hield de House Financial Services Committee de meest significante hoorzitting ooit over tokenisatie van real world assets. Het panel besprak de Capital Markets Technology Modernization Act van 2026 en de vraag of bestaande effectenwetgeving geschikt is voor getokeniseerde financiële instrumenten. Voorzitter French Hill noemde tokenisatie een structurele transformatie van hoe effecten worden uitgegeven, verhandeld en geregistreerd.

De CLARITY Act hangt direct samen met de toekomst crypto tokenisatie. Het wetsvoorstel bepaalt welke getokeniseerde assets onder de SEC vallen als effecten en welke onder de CFTC als commodities. Zonder die duidelijkheid blijft 66% van institutionele beleggers aan de zijlijn staan, aldus een EY-Parthenon en Coinbase enquête van januari 2026. De Senate Banking Committee mikt op een markup eind april.

Toekomst crypto: waarom RWA tokenisatie niet meer stopt

Het rapport van Keyrock en Securitize van 9 april projecteert een groei van de gedistribueerde RWA markt naar $400 miljard in 2030. McKinsey schat het potentieel op $2 tot $4 biljoen. Minder dan 0,1% van alle wereldwijde assets is momenteel getokeniseerd, wat de ruimte voor groei onderstreept.

SEC voorzitter Paul Atkins stelde recent dat alle Amerikaanse markten binnen twee jaar on chain kunnen draaien. Europa loopt via MiCA mee en dwingt crypto dienstverleners om vanaf 2026 als CASP te opereren. Voor de crypto verwachting op langere termijn is RWA tokenisatie een van de meest concrete bruggen tussen traditionele financiën en de gedecentraliseerde wereld.

Het crypto nieuws rondom RWA’s is een van de weinige positieve verhaallijnen in een verder onzekere markt. Of dit momentum standhoudt hangt af van twee factoren: de CLARITY Act en de bereidheid van banken om schaal te maken op publieke blockchains.