De maand juli heeft tot nu toe goede resultaten opgeleverd voor de altcoin markt. Vooral enkele meme coins wisten uitstekend te presteren tijdens de bull run. Lees meer over de grootste crypto stijgers in juli en wat je verder van deze coins kunt verwachten.

6 crypto stijgers in juli

Nadat Bitcoin de danse leidde in de afgelopen periode, was het in juli eindelijk weer tijd voor de altcoins. Grote namen als Ethereum en XRP vielen bovenin de markt op, maar de echte stijgers waren dieper in de markt te vinden.

This month's altcoin rally was led by memecoins Top Performers – Pengu: (+307%)

– Bonk: (+157%)

– ENA: (+88%)

– IP: (+87%)

– CRV: (+80%)

– Floki: (+78%) pic.twitter.com/mvll8STsBr — Delphi Digital (@Delphi_Digital) July 24, 2025

De cijfers zijn afkomstig van Delphi Digital, een Venture Capitalist met Mike Novogratz aan boord. Dit is een bekende naam binnen de crypto markt, mede verantwoordelijk voor Galaxy Capital.

1. PENGU (+307%) – NFT Markt stijgt, PENGU profiteert

PENGU wist op het hoogtepunt deze maand een stijging van meer dan 300% te noteren. De meme coin staat inmiddels op een koers van $0,037, nadat het net als de rest van de markt een kleine correctie meemaakte.

Er is stevige ondersteuning ontstaan voor de PENGU koers. Op dit moment liggen net onder de $0,036 en $0,034 ondersteuningsniveaus. Qua weerstand is er alleen net boven het huidige niveau een weerstand ontstaan.

PENGU is de token van het Pudgy Penguins project en de stijging van de coin komt niet uit de lucht vallen. In de afgelopen weken is er weer aanzienlijk meer volume in de NFT markt gepompt, en Pudgy Penguins is hier één van de grote winnaars.

Toen de NFT markt instortte, zijn de ontwikkelaars achter Pudgy Penguins zich meer gaan richten op andere mogelijkheden. De groei van de PENGU token laat zien dat deze inzet goed geslaagd is.

2. BONK (+157%) – Solana meme coin op weg naar de top

BONK is de meest succesvolle meme coin die op de blockchain van Solana ontwikkeld is, en daarmee heeft het ook een belangrijke rol in de markt veroverd. De marktwaarde van de meme coin staat op dit moment op $2,8 miljard en de koers is in een maand tijd met zo’n 157% gestegen.

In de afgelopen week heeft de BONK koers meerdere keren een Moving Average cross getoond. Met deze kruisingen van de moving averages, valt te voorspellen wat de koers op korte termijn gaat doen. Zoals in de grafiek hieronder te zien, hebben deze crosses in de afgelopen week een aantal keren het juist kunnen voorspellen.

De grote vraag blijft of BONK de opmars richting bekendere meme coins als Shiba Inu en Dogecoin door kan zetten. WAar BONK nu $2,8 miljard aan marktwaarde vertegenwoordigd, is dat bij Shiba Inu $8 miljard en bij Dogecoin zelfs $34 miljard.

3. ENA (+88%) – Kan Ethena terug naar koers bij lancering?

Op de 32ste plek in de crypto markt vinden we Ethena. De ENA coin werd iets meer dan een jaar geleden gelanceerd tegen een koers van $0,78. Na een korte stijging direct na de lancering, zakte de koers uiteindelijk terug tot $0,20.

Na een korte opleving in januari 2025 zakte het weer weg. Nu lijkt er een nieuwe opleving te zijn met een stijging van 88% in juli.

De belangrijkste vraag is vooral of Ethena deze groei weer door kan zetten om boven de initiële prijs bij lancering uit te komen. Het gestegen 24-uurs volume naar $1,5 miljard doet vermoeden dat dit inderdaad mogelijk gaat zijn voor Ethena.

4. IP (87%) – Het crypto AI project van 2025

De $IP token is de drijvende kracht achter de Story Foundation. Dit project moet het nieuwe AI project binnen de crypto markt worden. Het wil de grootste problemen van AI oplossen; rechten, specialisaties en het gebruik van data uit de echte wereld.

$IP werd februari dit jaar gelanceerd tegen een koers net onder de $2. Snel na deze lancering kwam de koers op een recordhoogte uit van $7,33. Zoals vaker bij nieuwe projecten daalde de aandacht, en daarmee de koers, snel.

Inmiddels werkt $IP zich op hoog tempo huit het dal waar het zich begin deze maand in bevond. De huidige waarde per token is $5,27. Dat is meer dan 427% hoger dan bij de lancering.

5. CRV (+80%) – DeFi markt zet ook stap omhoog

Ook de DeFi markt toonde sterke resultaten in deze maand. Curve DAO en de bijbehorende $CRV token wisten hierdoor te profiteren en een stijging van 80% te noteren.

Vandaag zet Curve DAO ook weer een sterke stijging neer. Het komt daarmee zelfs boven het hoogste Fibonacci niveau uit aan de hand van de stijging van gisteren.

6. FLOKI (+78%) – Onderaan de meme coin markt ook weer stijgingen

Met 8 coins boven zich is FLOKI niet meer een van de hoogvliegers in de meme coin sector. Het weet nog net dogwifhat achter zich te houden, maar moet al zijn meerdere erkennen in nieuwere coins als Fartcoin en SPX6900.

De maand juli heeft de kansen weer iets vergroot voor Floki, met een stijging van zo’n 78%. De reden is, zoals wel vaker bij meme coins, niet direct te vinden. Het lijkt er echter op dat de community de FLOKI coin niet zomaar loslaat, en ook in 2025 achter blijft staan.

Voegt deze coin zich komende maanden bij dit rijtje?

Natuurlijk zijn er ook deze maand weer de nodige nieuwe cryptomunten die gelanceerd worden. Eentje die opvalt vanwege de lage market cap, maar het hoge potentieel is Snorter Bot. De bijbehorende token van deze nieuwe Telegram trading bot is verkrijgbaar in een presale, en zowel de utility, als de timing van deze presale bieden goede kansen.

Als de lancering volgt ten tijde van een bull run kan de prijs na de officiële lancering direct doorstijgen. Zoals we hierboven hebben kunnen zien, zijn het juist meme coins en enkele utility coins die de hoogste winsten wisten te boeken. Voor Snorter Bot staan daarmee alle seinen op groen om zich in augustus ook bij dit rijtje te voegen.

Nu naar de Snorter presale