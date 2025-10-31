Dogecoin daalt hard: in de afgelopen maand verloor de eens zo populaire meme coin ruim 20% van haar waarde. Sommige experts verwachten dat dit het einde is voor DOGE, anderen stellen juist dat dit een ideaal moment is om in de Dogecoin koers te stappen. Komt er een nieuwe crypto rally op de token, en zo ja, hoeveel kan Dogecoin waard worden?

Dogecoin daalt flink

De Dogecoin koers is deze maand flink onderuit gegaan. De koers van de populairste meme coin, die nog altijd een marktkapitalisatie van $28,1 miljard heeft, daalde met iets meer dan 20%. Een groot deel van deze crash kwam tot stand op 10 oktober, toen Donald Trump bekend maakte een nieuwe handelsoorlog met China te zullen starten.

De Dogecoin koers, die tot op dat moment rond de $0,25 bivakkeerde, daalde tot $0,16. Hierna kwam er weliswaar een snelle opleving, maar bleef de token vastzitten in de $0,17 tot $0,20 range. Tot op heden is het de crypto rondom de vrolijke viervoeter nog niet gelukt om hieruit los te breken.

Andere altcoins, en ook Bitcoin zelf, daalden eveneens flink tijdens de crypto crash van 10 oktober. Zij wisten zich hier echter al beter van te herstellen dan de Dogecoin koers. Hierdoor zijn de verliezen die zij noteerden wat beperkter, vaak tussen de 7,5% en de 15%.

Er worden door kenners verschillende redenen gegeven voor de matige prestaties van de Dogecoin koers. Met name het feit dat de token ooit als grap opgericht is speelt de DOGE koers nu parten: utility werd pas later toegevoegd, waardoor on-chain activiteit en betaalvolumes kleiner zijn dan bij concurrenten.

Geeft Dogecoin koers reden voor optimisme?

Desondanks zijn er ook experts die de Dogecoin koers goed in de gaten houden nu deze daalt. Zij vermoeden namelijk dat het ideale koopmoment steeds dichterbij komt of mogelijk zelfs al aangebroken is. Meme coins als Dogecoin hebben eerder al bewezen bij een nieuwe crypto rally de grootste stijgingen neer te kunnen zetten, en hiermee investeerders buitengewone winsten te bezorgen.

Wat de Dogecoin koers investeerders helpt, is het feit dat de Dogecoin koers inmiddels een duidelijke support gevonden heeft, en deze meermaals getest heeft. Dit sterkt in de gedachte dat de koers van de token niet verder zal zakken dan tot maximaal $0,175. Op het niveau van de oude support ($0,25) kan een eerste target worden gelegd: de upisde potential lijkt zodoende groter dan het risico.

Marktpsychologie zal een belangrijke rol spelen. Wanneer een nieuwe crypto rally ontstaat, zijn het doorgaans meme coins die buitengewoon goed presteren. Het grote Dogecoin heeft meerdere malen bewezen in dergelijke tijden meer rendement te kunnen leveren dan andere top 10 altcoins. Wanneer de crypto koersen weer stijgen, zal dus ook FOMO rondom Dogecoin kunnen ontstaan.

#Dogecoin Cyclical Pattern Repeating 💥📈 In every past cycle, $DOGE has maintained the same series of phases play out. A classic bear market, followed by a build up phase, then the massive move up. 📈 And that move up has been massive, yielding huge gains, every time. 🔥 pic.twitter.com/XFl3QGXdU9 — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) October 24, 2025

Het feit dat Dogecoin daalt, zegt dus weinig over het toekomstperspectief van de token: bij een nieuwe crypto rally zou de oude meme coin zomaar weer boven kunnen drijven.

Beste token bij nieuwe crypto rally?

Van de grote tokens kan bij een nieuwe crypto rally Dogecoin de grote winnaar blijken: dit heeft met name te maken met het feit dat meme coins volatieler zijn dan crypto’s als Solana en Tron, die hun functionaliteit (en waarde) halen uit de utility van hun netwerk.

Wel ligt het voor de hand dat kleinere cryptomunten met een lagere marktkapitalisatie grotere winsten zullen boeken. Voor een verdubbeling van de Dogecoin koers is immers een totale inflow van $28,1 miljard nodig, terwijl bijvoorbeeld het kleinere Maxi Doge ($MAXI), momenteel nog een presale crypto, slechts $15,7 miljoen nodig heeft voor een waardeverdubbeling.

