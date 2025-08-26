De Dogecoin koers staat op het punt om weer onder de $0,20 te zakken. Een technische analyse van de meme coin wijst op een verdere Dogecoin crash. Dat terwijl de coin al meer dan twee keer zo laag staat als eind 2024.

De DOGE koers lijkt namelijk onder belangrijke ondersteuningsniveaus te vallen, waardoor een verdere daling niet uitgesloten is. Wat gaat Dogecoin doen in de laatste dagen van 2025?

Dogecoin koers crasht naar $0,20 – Ondersteuning lijkt weg

De Dogecoin koers kende een ondersteuning op $0,22, maar is daar nu onder gedaald. Door deze daling trade het nu ook onder $0,215 en het 100-uurse simple moving average. Hiermee begint zich een verdere bearish trend af te spelen waarbij Dogecoin wel eens onder de $0,20 uit kan komen.

Op dit moment weet Dogecoin nieuwe ondersteuning te vinden tussen $0,206 en $0,208. Als het ook die ondersteuning niet vast weet te houden, is een daling onder $0,20 onvermijdelijk.

Door de grillige koers van de afgelopen dagen zijn er ook de nodige weerstandsniveaus ontstaan. Op dit moment wordt Dogecoin net onder dit eerste weerstandsniveau tussen $0,214 en $0,216 verhandeld. Bij een stijging hierboven, komt het rond $0,22 opnieuw weerstand tegen.

Wat gaat Dogecoin doen bij volgende crash?

Als het huidige ondersteuningsniveau niet behouden blijft, vinden we op dit moment alleen rond $0,18 nieuwe ondersteuning voor ’s werelds grootste meme coin. Dat zou het laagste punt sinds begin juli zijn voor de meme coin.

Dat Dogecoin daalt heeft grotendeels te maken met een algehele correctie in de markt. Dit volgde na uitspraken van de Federal Reserve over het mogelijk verder verlagen van rentepercentages.

Een grote stijging van de Dogecoin koers kan pas weer verwacht worden als het sentiment in de markt omslaat. Hiervoor is het niet per se afhankelijk van Bitcoin. Er lijkt steeds meer animo voor een nieuw altcoin season, en traditiegetrouw is Dogecoin hier één van de grootste profiteurs.

Doge meme blijft populair onder crypto traders

Dat de Doge meme in al die jaren nog weinig aan populariteit heeft ingeboet, blijkt wel uit het aantal nieuwe crypto projecten dat gebruik maakt van de meme. Zo ook het nieuwe Maxi Doge. Dit crypto project recyclet de meme tot een nieuwe, gespierde variant van de welbekende hond.

Het Maxi Doge project is pas net gestart en crypto traders kunnen via een presale de token alvast voordelig inkopen. Deze presale wordt op de website van het project gehouden, en daar is momenteel voor $1,5 miljoen aan $MAXI tokens verkocht.

Op dit moment investeer je tegen een prijs van $0,000254 per token. Met een investering in Maxi Doge kies je voor een veel kleiner project, dat meer risico kent als Dogecoin, maar ook nog veel meer upside potential heeft.

Maxi Doge houdt naast de presale een deel van de tokens apart om in de toekomst samenwerkingen aan te gaan met bepaalde partijen. Hierdoor kan het ook op lange termijn blijven groeien.