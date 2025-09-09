De Dogecoin koers staat rond $0,2401 na een stijging van ruim 3% in de afgelopen 24 uur. Toch is er twijfel of de meme coin dit momentum kan vasthouden. Ondanks de grote aandacht rond mogelijke ETF’s, lijkt DOGE moeite te hebben om structureel door te breken.

ETF nieuws geeft korte boost

De aankondiging van een mogelijke Dogecoin ETF zorgde direct voor meer handel. Het dagvolume sprong boven de $36 miljard, terwijl de prijs kort $0,244 aantikte. Toch volgde er snel winstneming, waardoor DOGE weer terugviel richting $0,236. Dit laat zien dat het enthousiasme vooral kortstondig blijft en dat lange termijn beleggers terughoudend zijn.

$DOGE ETF tomorrow Not a full spot ETF from what we can see here, since memes are waking up pic.twitter.com/NXM0oXQ8rC — Slick (@SlickXBT) September 8, 2025

Inflatie drukt op de Dogecoin koers

Een belangrijk probleem voor Dogecoin is de voortdurende uitgifte van nieuwe tokens. Elk jaar komen er 5 miljard extra DOGE in omloop. Dat maakt de crypto minder schaars in vergelijking met Bitcoin of andere altcoins. Voor beleggers is dat een rem op de lange termijn waarde, want de inflatie zorgt ervoor dat vraag en aanbod moeilijk in balans blijven. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste meme coins van het moment.

Dogecoin whales zetten de toon

Naast inflatie speelt ook de concentratie van grote wallets een rol. Een handvol adressen bezit een groot deel van alle Dogecoin. Zodra zij verkopen, kan de koers snel terugvallen. Tijdens de laatste opleving zagen analisten opnieuw grote verschuivingen van honderden miljoenen DOGE. Dat soort bewegingen maakt de crypto extra kwetsbaar.

#Dogecoin whales acquired another 130 million $Doge in the last 2 days. Equivalent to $26 million. pic.twitter.com/EnCR1HEzTk — dogegod (@_dogegod_) September 8, 2025

Minder steun van Musk

Dogecoin nieuws werd in het verleden vaak gedomineerd door tweets van Elon Musk. Zijn opmerkingen konden in een dag voor dubbele koersen zorgen. Maar sinds dit jaar laat hij zich minder vaak uit over de meme coin. Zonder zijn invloed is het lastiger om nieuwe retail investeerders te trekken, waardoor het effect van ETF geruchten kleiner blijft.

ETF’s geven niet altijd blijvende groei

Een ETF kan op korte termijn de vraag naar een token verhogen. Maar eerdere voorbeelden, zoals bij Solana, laten zien dat de echte impact vaak beperkt blijft na de eerste weken. De instroom van geld vlakt daarna af, terwijl de fundamentele problemen van de crypto blijven bestaan. Bij Dogecoin gaat het dan om de inflatie, de concentratie bij whales en het gebrek aan echte toepassingen buiten de hype.

Wat gaat Dogecoin doen richting bull run

Met een totale handelsactiviteit die blijft groeien, houden traders DOGE scherp in de gaten. Toch wijzen de signalen erop dat de meme coin moeite heeft om boven de $0,25 uit te komen. Zolang er geen nieuwe grote impuls komt, zoals een goedgekeurde ETF of onverwachte steun van institutionele partijen, blijft de kans groot dat de koers rond dit niveau blijft hangen.

Dogecoin profiteert wel mee als er een bredere bull run op de cryptomarkt losbarst. Dan kan ook deze meme coin sneller stijgen, net als andere altcoins. Maar structurele groei vraagt meer dan alleen hype. Zonder oplossingen voor de inflatie en de dominantie van whales blijft de crypto kwetsbaar.

