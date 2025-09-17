Dune heeft een nieuw crypto rapport gepubliceerd met data over RWA crypto (Real World Assets). Volgens het bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in dataverzameling van de crypto markt, worden RWA crypto vaak nog net goed begrepen en maken traders niet altijd keuzes gebaseerd op de juiste informatie.

Met het gepubliceerde rapport biedt Dune meer inzicht in dit deel van de markt. Daarbij heeft het ook enkele belangrijke trends en data in kaart gebracht. Lees meer over de belangrijkste bevindingen van Dune.

Markt van meer dan $30 miljard

De RWA crypto markt is in de afgelopen jaren flink gegroeid. In de bepaling van de totale marktwaarde worden alle getokeniseerde assets op blockchains meegenomen. Daarmee is de markt volgens Dune inmiddels over de $30 miljard aan waarde gestegen.

De groei van de RWA crypto markt komt daarmee op 224% sinds 2024. Ook het aantal protocols en asset classes is gestegen sinds de doorbraak van Real World Assets.

Met Real World Assets worden investeringen vanuit de echte wereld naar de blockchain gebracht. Dit kan bijvoorbeeld gaan om grondstoffen, valuta en andere investeringen die op traditionele financiële markten beschikbaar zijn, en nu naar de crypto wereld worden getrokken via de RWA-technologie.

De voordelen hiervan zijn niet alleen dat ze beschikbaar komen op een andere markt. De tokenisatie van dit soort investeringen brengt ook extra liquiditeit en transparantie met zich mee. Via de blockchain kan iedereen gemakkelijk inzien hoe een bepaalde asset verhandeld wordt.

RWA crypto verwachting: wat brengt de toekomst?

Over de toekomst van RWA crypto wordt nog veel gespeculeerd en het rapport van Dune brengt hier ook nog geen definitief antwoord. Dat komt vooral vanwege de grote onzekerheid die er heerst rondom de regulatie van getokeniseerde assets.

Hoewel er in een groot deel van de markt vertrouwen is dat er goede regulering komt, is deze vooralsnog uitgebleven. Dat kan ervoor zorgen dat grote partijen zich nog niet mengen in deze markt. Bij duidelijke regulering kunnen investeringsmaatschappijen ook instappen, en kan de totale marktwaarde van RWA doorstijgen.

Dat blijkt volgens Dune bijvoorbeeld uit de Amerikaanse treasuries. Dit is op dit moment de eerste grootschalige tokenized asset categorie. Volgens het onderzoeksbureau hebben deze treasuries aangetoond dat RWA-technologie goed werkt. Na deze categorie lijken steeds meer andere investeringen over te stappen naar tokenized assets.

Dat is te zien in de groei van staatsobligaties, leningen en aandelen. Het rapport verwacht dat RWA crypto verder door kan breken als de integratie met DeFi-technologie verbeterd wordt en er meer assets aangeboden worden via blockchains. Ook de mogelijkheid om via de blockchain een rente te verdienen op je holdings kan bijdragen aan de groei.

Welke crypto kopen in RWA markt?

De RWA crypto sector is nog altijd in volle groei, dat betekent ook dat er nog nieuwe protocols gelanceerd worden die de komende tijd uit kunnen groeien tot populaire crypto. Het rapport van Dune heeft vooral onderzoek gedaan naar de protocols die al bij het grote publiek bekend zijn, zoals Ethereum, Polygon, Base, Tron en nog veel meer.

Nieuwere projecten als Pendle tonen aan dat in korte tijd deze RWA crypto enorme stijgingen mee kunnen maken. In de afgelopen maanden steeg de waarde van de Pendle token van $2 naar bijna $6.

