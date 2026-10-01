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ESMA wil extra bevoegdheden om fraudeurs en ongereguleerde cryptobedrijven in de Europese Unie sneller aan te pakken. De toezichthouder noemt de voorstellen in een reactie op een openbare consultatie van de Europese Commissie over mogelijke wijzigingen van MiCA, meldt Investment Executive.
ESMA vraagt om snellere handhaving onder MiCA
MiCA heeft volgens ESMA een solide kader voor beleggersbescherming neergezet, maar er blijven lacunes bestaan. De bescherming van cryptobeleggers is volgens de toezichthouder nog minder uitgebreid dan het regelgevingskader voor traditionele financiële instrumenten.
ESMA wil daarom de mogelijkheden uitbreiden om frauduleuze websites op te sporen en uit de lucht te halen. Ook vraagt de toezichthouder om bevoegdheden waarmee cryptoactiva kunnen worden bevroren bij vermoedens van marktmisbruik of financiële criminaliteit, en om sterker toezicht op ondernemingen die zonder vergunning actief zijn.
Daarnaast zouden gereguleerde cryptobedrijven vooraf toestemming moeten aanvragen voordat zij diensten aanbieden die verband houden met stablecoins. ESMA stelt dat zulke bevoegdheden sneller en consistenter optreden in de EU kunnen ondersteunen en de ruimte voor toezichtarbitrage kunnen verkleinen.
Meer transparantie en duidelijkheid over cryptoactiviteiten
De voorstellen gaan verder dan handhaving. ESMA wil dat aanbieders duidelijkere informatie geven over kosten en dat marketingregels strenger worden, met bijzondere aandacht voor cryptoactiva die door finfluencers worden gepromoot. Ook moeten klanten informatie krijgen over de kosten, risico’s, opbrengsten, zekerheden en mogelijke verliezen van diensten rond staking, lending en borrowing.
De vraag welke activiteiten werkelijk gedecentraliseerd zijn, moet volgens ESMA eveneens duidelijker worden beantwoord. Dat is relevant voor de vraag welke partijen onder toezicht vallen; ook de classificatie van nieuwe producten, waaronder hybride tokens, vraagt om nadere regels. De afbakening van MiCA voor uiteenlopende cryptoactiviteiten blijft daarmee onderwerp van discussie, zoals ook speelt bij cryptoleningen en DeFi-diensten.
Verder pleit ESMA voor het stroomlijnen van onderdelen van de bestaande regels, zodat registratievereisten minder vaak overlappen. Voor tokenized securities en afwikkeling op de blockchain vraagt de toezichthouder om een apart kader dat de ontwikkeling van een geïntegreerde markt kan ondersteunen.
Gevolgen voor aanbieders en beleggers
Als de voorstellen worden overgenomen, kunnen cryptodienstverleners te maken krijgen met strengere verwachtingen rond kosteninformatie, reclame en diensten met staking, lending, borrowing of stablecoins. De precieze operationele gevolgen zijn nog niet vastgesteld: de primaire bron beschrijft voorstellen, geen al ingevoerde verplichtingen of extra bevoegdheden.
Voor aanbieders draait de inzet om meer transparantie en een gelijkmatiger toezichtskader. De maatregelen zouden volgens ESMA het optreden in verschillende EU-landen consistenter maken en kansen beperken voor bedrijven die voordeel halen uit uiteenlopende toezichtpraktijken. De praktische betekenis van MiCA voor gereguleerde aanbieders blijkt ook uit de manier waarop cryptobedrijven hun activiteiten op de Europese markt aanpassen.
Beleggers kunnen vooral letten op informatie over kosten, risico’s, rendementen en zekerheden, en op de manier waarop aanbieders marketing en diensten rond staking of stablecoins presenteren. Ook het toezicht op frauduleuze websites maakt deel uit van het voorgestelde pakket. De Europese Commissie consulteert over mogelijke wijzigingen; de beschreven voorstellen zijn dus nog geen geldende nieuwe MiCA-bevoegdheden.