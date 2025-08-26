Eergisteren behaalde de Ethereum koers een nieuwe all-time high van $4953,73. De grootste altcoin hield het echter niet lang vol en kwam in een behoorlijke crypto crash terecht. Inmiddels staat de ETH koers $500 lager rond de $4405.

Waar komt deze crash vandaan, en eindigen meer altcoins augustus in mineur?

Standaardcorrectie of reactie op de markt?

Na het bereiken van een nieuwe recordhoogte vindt er wel vaker een stevige correctie plaats, maar het verliezen van meer dan 10% binnen twee dagen tijd ziet er heftiger uit dan alleen een correctie. De daling volgde dan ook direct na een aankondiging van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve.

Hij kondigde aan dat er in de Verenigde Staten waarschijnlijk weer dalingen in de rente aankomen. Direct daarna reageerde de Ethereum koers, zoals te zien op onderstaande grafiek van CoinMarketCap.

Ondanks de stevige daling vanaf de all-time high staat de koers hoger dan voor de stijging richting dit record. Over het afgelopen jaar is de ETH koers zelfs met meer dan 60% gestegen.

De rest van de markt heeft in de afgelopen 7 dagen juist verliezen geleden, terwijl Ethereum daar nog in de plus staat. Bitcoin verloor in dezelfde periode bijvoorbeeld 4%.

Ethereum koers in de komende periode

Het nieuws rondom mogelijke rentedalingen zorgde voor dalingen, maar inmiddels heeft de Ethereum koers een nieuwe ondersteuning gevonden tussen $4330 en $4370. Zoals hieronder te zien, valt dit samen met het hoogtepunt in de koers op 21 augustus.

Door de grote stijgingen en nieuwe recordhoogte in afgelopen week ligt er voorlopig geen duidelijke weerstand. Pas rond het niveau van $4800 lijkt hier enige moeilijkheid te kunnen ontstaan.

De moving averages geven volgens de analyses van Tradingview een duidelijk koopsignaal aan. Hiermee lijkt technische analyse vooral aan te geven dat het gaat om een korte correctie. Als het marktsentiment weer aantrekt, kan de Ethereum koers daarmee weer opnieuw richting de recordhoogte.

Daarmee lijkt het een kwestie van tijd voordat Ethereum de magische grens van $5000 voor het eerst door kan breken.

Echt altcoins seizoen komt dichter bij

De altcoin season index slaat de afgelopen tijd steeds meer om. Op het moment van schrijven staat deze index op 44, waarmee we steeds dichter bij het omslagpunt komen. Vanaf 50 wordt het officieel gezien als start van een altcoin season.

Dat niveau werd in juli korte tijd bereikt, maar tot een echte ontploffing in de altcoin markt kwam het nog niet. Richting het eind van het jaar hopen veel traders natuurlijk wel op zo’n ontploffing, wat nagenoeg een garantie zou bieden op een nieuw record voor Ethereum.

Ook andere altcoins kunnen grote stijgingen boeken in zo’n altcoin season. Gezien er duizenden altcoins zijn, blijft het altijd lastig voorspellen wat de absolute winnaar wordt. Je kunt een risico nemen op nieuwe altcoins, of juist kiezen voor meer stabiele keuzes als Ethereum en Solana.

Steeds meer traders lijken ook hun portfolio weer aan te vullen met meme coins. De nieuwe TOKEN6900 haalde bijvoorbeeld al meer dan $2,6 miljoen aan investeringen op in een presale. Inmiddels zijn er nog 2 dagen over waarin traders vroegtijdig deze meme coin in kunnen kopen voordat deze op de markt beschikbaar komt.

Met een marktwaarde van slechts enkele miljoenen, ligt er een enorme kans voor het $T6900 project om een uitschieter te worden in een altcoin seizoen. Het project presenteert zich als klassieke meme coin. Het biedt geen utility en is gericht op liefhebbers van zogeheten ‘brain rot’-memes.

Nu naar de TOKEN6900 presale