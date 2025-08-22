Ethena Labs heeft gisteren laten weten dat het Ethena Protocol meer dan $500 miljoen aan omzet heeft gegenereerd voor gebruikers. Deze omzet is afkomstig vanuit het bijmaken van de USDe stablecoin van het project.

In totaal is er nu een voorraad van $11,7 miljard aan USDe stablecoins beschikbaar. Alleen al afgelopen week zorgde dit voor een zogeheten ‘interest revenue’ van $13,4 miljoen.

Ethena Labs zorgt voor enorme groei in DeFi stablecoins

De groei van Ethena Labs is indrukwekkend. De USDe stablecoin had in maart 2024 nog nauwelijks een voorraad, maar inmiddels is deze dus gegroeid tot bijna $12 miljard. Gebruikers van het protocol verdienen aan deze groei en Ethena geeft aan dat de gemiddelde APY op dit moment 9% is.

Today Ethena has crossed $500m in cumulative gross interest revenue Over the last week:

→ Protocol weekly revenue: $13.4m

→ USDe mints: +670m

→ USDe supply ATH: $11.7bn

→ sUSDe APY: ~9% pic.twitter.com/ccfUBFHSLY — Ethena Labs (@ethena_labs) August 21, 2025

Met de enorme groei in de afgelopen anderhalf jaar is de Ethena USDe inmiddels de op twee na grootste stablecoin in de markt. Alleen Tethers USDT en Circles USDC staan qua marktwaarde nog boven de stablecoin van Ethena.

Gebruikers kunnen een 9% APY verdienen met de stablecoin door deze vast te zetten in staking pools. Dit draagt bij aan de verdere minting van nieuwe stablecoins en is daarmee cruciaal voor het netwerk. De gestakete USDe wordt omgezet naar sUSDe.

Voor traders is zo’n hoge APY op stablecoins ideaal. Waar bij andere cryptomunten je altijd nog te maken hebt met de ontwikkeling van de koers zelf, heb je bij Ethena USD het voordeel dat deze vast zit aan de dollar. Dat geeft aanzienlijk meer zekerheid.

Groei DeFi markt in augustus

Opmerkelijk is dat de crypto markt in augustus een tikje heeft gehad, maar de DeFi markt nog wel een stijging toont over de hele maand. Volgens gegevens van DeFiLlama is de stablecoin markt met 4% gestegen deze maand.

In totaal staat de marktwaarde van stablecoins nu op $277,8 miljard, waar dat begin deze maand nog $266,6 miljard was. Dat kan nog veel verder groeien, nu de Verenigde Staten via de GENIUS Act een belangrijke stap heeft gezet in de regulatie van stablecoins.

Daar tegenover staat natuurlijk dat de rest van de wereld ook kijkt naar eigen stablecoins. Zo lijken China en de Europese Unie op den duur ook met digitale varianten van hun eigen valuta te komen. Inmiddels hebben de dollar stablecoins echter zo’n voorsprong, dat binnen de crypto markt deze coins voorlopig de markt zullen beheersen.

Groei Ethena Labs te verklaren door samenwerkingen

Ethena Labs is niet een opzichzelfstaand project. Het zoekt samenwerkingen met andere crypto projecten als Aave en Ton om hun stablecoin te integreren. Daarnaast heeft het ook een integratie met crypto exchange Coinbase bekendgemaakt.

Deze strategie zorgt ervoor dat er een steeds grotere groep traders toegang krijgen tot de stablecoin en de staking mogelijkheden.

Daarnaast wordt er ook door andere proejcten gebruik gemaakt van de technologie van Ethena Labs. Het biedt op haar website een overzicht van de applicaties die zowel USDe en sUSDe gebruiken, en die lijst bestaat inmiddels uit tientallen verschillende dApps.

De crypto underdog van 2025?

Ethena Labs heeft naast de stablecoin ook nog een eigen token die zich niet vasthoudt aan de dollarkoers. De $ENA token staat momenteel op $0,66. In april 2025 behaalde het nog een recordhoogte van $1,52. Daarmee lijkt ook deze token nog de nodige revenue op te kunnen leveren voor gebruikers.

De token staat op de 32ste plek van de meest waardevolle cryptomunten met een marktwaarde van $4,4 miljard, aanzienlijk minder dan de stablecoin van hetzelfde project.

Ondertussen zijn steeds meer traders op zoek naar de underdog van 2025. Daarbij valt ook een nieuwe meme coin op. TOKEN6900 ($T6900) heeft al snel de harten van traders veroverd met de presale die nu gaande is. Die presale heeft al bijna $2,5 miljoen opgehaald.

De token is een klassieke meme coin, afgekeken van de SPX6900 token. Na je aanschaf in de presale kun je de token direct vastzetten in een staking pool. Daar biedt het momenteel een APY van 33%, aanzienlijk hoger dan bij de Ethena stablecoin.