De Ethereum koers kwam erg dicht bij, maar wist net niet door de grens van $5000 te breken. Analisten verwachten daar in de laatste dagen van augustus geen verandering in. De grens van $5000 lijkt onhaalbaar door de leverage trading op Binance.

Hierbij kijken zij naar het Estimated Leverage Ratio. Op Binance is dit ratio naar een recordhoogte gestegen. Dit ratio toont hoe hevig traders posities hebben geopend op de Ethereum koers.

Binance leverage trading ratio op recordhoogte

Het houdt in dat er een record aantal posities openstaan, en het erg druk is op de derivatenmarkt. Op dit moment staat de ELR op 0,53. Dat was enkele jaren geleden nog slechts 0,09. Analisten verwachten dat deze drukte ervoor gaat zorgen dat veel traders hun posities liquideren.

Daarmee zal er veel geld uit de Ethereum markt stromen, terwijl de markt juist nieuwe instroom van kapitaal nodig heeft om weer richting de $5000 te kunnen stijgen. Nadat het deze recordhoogte behaalde, daalde de Ethereum koers al terug tot $4360.

Ondertussen heeft de koers zich sinds gisteren wel weer herpakt. Op dit moment staat het op $4586, waarmee het alsnog aanzienlijk hoger staat dan een week geleden.

De stijgingen van Ethereum zijn voor een deel ook toe te wijzen aan de ontwikkelingen op Binance. Whales lijken daar al enige tijd zowel op de spot trading markt, als de futures markt, grote inkopen te doen in Ethereum. Dat zorgde in eerste instantie dus voor de run richting $5000, maar kan het de komende dagen in de weg zitten.

Grote liquidaties op komst in futures markt

Tegen de huidige prijs zullen veel futures nog tegen een kleine winst of klein verlies geliquideerd kunnen worden. Door de overvolle markt ligt het voor de hand dat dit in de komende dagen plaats gaat vinden.

Dit is overigens een bredere trend in de crypto markt. Ook rondom Bitcoin ontstaat er vanuit de optie-markt een grote druk. Net als bij de Ethereum opties op Binance ligt het zwaartepunt van deze opties nog deze week.

Vrijdag kan daarmee een cruciaal moment worden voor de cryptomarkt. Weet het ondanks enorme liquidaties in de markt overeind te blijven, of zet het vlak voor september een neerwaartste lijn in?

De hoop om toch overeind te blijven is daarmee gevestigd op de instroom die zich doorzet vanuit ETF’s. Zo kwam er gisteren nog een inflow van 16.900 ETH vanuit de grote fondsen. Dit geeft een stabiele basis waardoor de cryptomunten met dit soort fondsen achter zich, mogelijk minder te vrezen hebben van de hoge liquidaties dan ze hadden toen er nog geen crypto ETF’s bestonden.

Komt deze token erbij op Binance?

Ondertussen wordt er ook veel gekeken naar altcoins die een nieuwe crypto crash goed gaan overleven. Zeker Binance traders kijken daarbij vooral naar tokens die mogelijk gelist gaan worden op de grote crypto exchange.

Dat zou zo maar eens kunnen gelden voor TOKEN6900. Deze nieuwe token wordt verkocht in een presale, maar die eindigt over 28 uur. Daarna komen er listings bij zowel decentrale als centrale crypto exchanges. Om welke exchanges dit gaat, is onbekend, wat de geruchten voedt dat Binance mogelijk een van de opties is.

TOKEN6900 heeft in de presale bijna $3 miljoen opgehaald. Dat houdt in dat het tegen een zeer lage market cap gelist zal gaan worden, zelf mikken ze hierbij op $5 miljoen. Ter vergelijking; de SPX6900 token, waar het project haar inspiratie vandaan heeft gehaald, staat op een marktwaarde van $1,15 miljard. Dat is 230x zoveel als TOKEN6900 op het moment.