De DeFi markt bereikt nieuwe hoogtes door stijgingen van Ethereum. De grootste altcoin in de markt domineert nog altijd de DeFi-sector met een marktaandeel van 60%. Solana en Sui zetten echter ook een stevige groei in en zijn steeds grotere concurrentie.

Dit marktaandeel is gebaseerd op de Total Value Locked op de verschillende blockchains. Dit is de waarde die opgeslagen staat in decentrale protocollen, applicaties, stablecoins en meer.

Ethereum domineert DeFi sector nog altijd

Voor het eerst in 3 jaar tijd heeft de DeFi markt weer nieuwe hoogtes weten te bereiken in de Total Value Locked. In totaal staat er, verspreid over meerdere blockchains, nu $153 miljard vast in decentrale protocollen.

Ethereum is hierbij nog altijd de leidende cryptomunt. Van de $153 miljard staat er $91 miljard vast op deze blockchain. Dat wordt ondersteund met de TVL van nieuwere blockchains, zoals Solana en Sui.

De TVL zakte drie jaar geleden in toen de Terra blockchain instortte. Volgens cijfers van DefiLlama nam Terra een steeds groter deel in, het donkerroze deel in onderstaande grafiek, terwijl Ethereum steeds meer inleverde.

Met de crash van de Terra blockchain stond de gehele markt op de kop. De tientallen miljarden die verloren gingen bij investeerders, hebben gezorgd veelal gezorgd voor een meer risicoaverse aanpak van traders bij DeFi coins.

Solana en Sui stijgen stabiel in TVL

Dat valt ook te zien aan de ontwikkelingen in de markt in de afgelopen jaren. Er is niet meer een protocol omhoog geklommen met de snelheid waarop Terra dit deed. Dat terwijl er wel de nodige blockchains uitgebreid zijn met steeds meer DeFi-functionaliteiten.

Solana en Sui zijn hier de beste voorbeelden van. Beide blockchains hebben in de afgelopen jaren een stabiele groei genoteerd. Ondertussen staat Solana op een TVL van $9,9 miljard en volgt Sui met $2,15 miljard.

Andere blockchains met hoge TVL’s zijn op dit moment BSC ($7 miljard), Bitcoin ($6,9 miljard), Tron ($6,1 miljard) en Base ($4,27 miljard).

In de afgelopen jaren heeft vooral cross-chain activiteit hier aan bij gedragen. Er zijn steeds meer technische mogelijkheden in de markt waardoor DeFi applicaties over meerdere chains te gebruiken zijn. Hiermee is de TVL gestegen en moest Ethereum ook heel voorzichtig een deel van zijn dominantie inleveren.

Dat is in de afgelopen maand weer omgeslagen, door de stijgingen in de Ethereum koers. Inmiddels staat Ethereum weer op dezelfde dominantie binnen de DeFi-sector als een jaar geleden.

Groei in DeFi alternatieven zet door

We staan op een belangrijk punt in de crypto geschiedenis. Weten cryptomunten als Bitcoin en Ethereum hun dominantie vast te houden, of zijn er nieuwere cryptomunten die de doorbraak naar boven weten in te zetten in deze bull run?

Op dit moment lijkt er geen protocol klaar te staan om de rol van Ethereum in de DeFi markt over te nemen. Solana leek hier de beste papieren voor te hebben, maar vooral de ontwikkelingen rondom Solana meme coins in het afgelopen jaar zorgen er niet voor dat Solana een redelijk alternatief lijkt voor Ethereum.

Dat de focus rondom Solana zich vooral op meme coins lijkt te richten, blijkt wel uit de enorme omzet van het platform als Pump.fun. Hierdoor heeft Solana veel traders aan zich gebonden die minder serieuze investeringen doen, of vooral in korte tijd proberen grote gains te maken via deze meme coins.

