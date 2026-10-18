Ethereum-ETF’s verloren in de vijf handelsdagen van 12 tot en met 16 oktober $320,1 miljoen, tegenover $228,4 miljoen bij Bitcoinfondsen. De cijfers uit Farside Investors-tabellen, gerapporteerd door crypto.news en ook aangehaald door PrimeXBT, wijzen op relatief sterkere uitstroom uit Ethereumproducten; ze stellen op zichzelf geen oorzaak voor die uitstroom vast.

Ethereum-ETF’s verliezen $320,1 miljoen

Over vijf door Farside gevolgde Amerikaanse crypto-ETF-categorieën liep de netto-uitstroom op tot $610,7 miljoen. Dat is 52,5% minder dan de $1,2863 miljard die in de voorafgaande periode van 5 tot en met 9 oktober uit de fondsen verdween. Ondanks die afname eindigden alle vijf categorieën opnieuw met een negatief weekresultaat.

De grootste uitstroom binnen de Ethereumcategorie kwam voor rekening van BlackRock’s ETHA. Het fonds verloor $299 miljoen, oftewel 93,4% van de netto-uitstroom uit Ethereum-ETF’s. Fidelity’s FETH trok juist $10,5 miljoen aan; Grayscale’s Ethereum Mini Trust verloor $12,4 miljoen en ETHE $18,3 miljoen. Franklin Templeton’s EZET noteerde een uitstroom van $0,9 miljoen.

Het verloop per handelsdag was wisselend. Dinsdag was de enige sessie waarin de vijf categorieën samen netto geld aantrokken: $194,3 miljoen. Woensdag volgde met $393,4 miljoen de grootste gezamenlijke uitstroom van de week. De bedragen zijn gebaseerd op dagelijkse fondsflows; bij vergelijking van zulke cijfers is ook van belang welke fondsen en meetperioden een databron meeneemt, zoals toegelicht bij de verschillen tussen ETF-uitstroomberekeningen.

De Ethereumuitstroom was bovendien niet beperkt tot één fonds. De categorie kende vier dagen met netto-opnames en één dag met instroom. De verdeling binnen de fondsen verschilde daarbij sterk: ETHA droeg vrijwel de volledige nettodaling, terwijl FETH de week positief afsloot. Eerdere periodes met meerdere dagen uitstroom uit Ethereumfondsen vormen achtergrond, maar veranderen niets aan wat de cijfers over deze vijf handelsdagen afzonderlijk laten zien.

Ook Bitcoin en kleinere categorieën noteren uitstroom

Bitcoinfondsen trokken dinsdag $175,7 miljoen aan, maar die instroom werd ruimschoots tenietgedaan door de uitstroom van $261,4 miljoen op woensdag en $82,4 miljoen op vrijdag. Over de hele week kwam het resultaat uit op min $228,4 miljoen. BlackRock’s IBIT verloor $165,4 miljoen en Fidelity’s FBTC $60,2 miljoen. Morgan Stanley’s MSBT trok $6,7 miljoen aan en Bitwise’s BITB $2,2 miljoen.

Fysieke weergave van Bitcoin munten

Ook de drie overige gevolgde categorieën eindigden negatief. Solanafondsen verloren $25,5 miljoen, het gevolgde Zcash-product $19,2 miljoen en Hyperliquidproducten $17,5 miljoen. Samen kwam hun uitstroom uit op $62,2 miljoen. Bitcoin- en Ethereumfondsen waren met een gecombineerd verlies van $548,5 miljoen goed voor ongeveer 89,8% van de totale uitstroom.

CoinShares meldde afzonderlijk $434 miljoen aan uitstroom uit wereldwijde digitale-activaproducten. Die rapportage omvat een andere productgroep en heeft een afwijkende afsluitdatum, waardoor het bedrag niet rechtstreeks naast de Amerikaanse Farside-totalen kan worden gelegd. CoinShares koppelde de eigen cijfers aan gewijzigde renteverwachtingen na Amerikaanse inflatie- en detailhandelscijfers. Farside kent in zijn tabellen geen oorzaak toe aan afzonderlijke fondsbewegingen; een verband met inflatie of Fed-beleid is voor deze Amerikaanse ETF-flows dus niet vastgesteld.

Wat de weekcijfers wel en niet aantonen

De week laat zien dat de uitstroom uit Ethereumproducten groter was dan uit Bitcoinfondsen, terwijl de totale uitstroom ten opzichte van de week ervoor afnam. Dat is een momentopname van fondsflows, geen zelfstandig koerssignaal, koersdoel of bewijs dat beleggers structureel van ETH naar BTC verschuiven. De gerapporteerde cijfers bevatten geen actuele koersreactie van ETH of BTC.

Voor volgende vergelijkingen zijn nieuwe weekrapportages van Farside en CoinShares relevant, mits de verschillende datasets en rapportageperioden in het oog worden gehouden. De eerstvolgende cijfers moeten uitwijzen of de uitstroom opnieuw afneemt of dat de vijf gevolgde Amerikaanse categorieën wederom gezamenlijk netto-opnames registreren.