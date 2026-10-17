Spot Bitcoin- en Ethereum-ETF’s noteerden op 16 oktober samen ongeveer $152 miljoen aan netto-uitstroom, volgens Coinfomania. De gelijktijdige terugtrekking uit beide productgroepen geeft een momentopname van de vraag naar BTC- en ETH-beleggingsproducten, maar maakt op zichzelf niet duidelijk waarom beleggers hun posities verkleinden.

Bitcoin-ETF’s verliezen $82,39 miljoen

De Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s boekten op 16 oktober een netto-uitstroom van $82,39 miljoen. Coinfomania schrijft daarvan $71,78 miljoen toe aan BlackRocks IBIT. De primaire berichtgeving geeft geen verdere uitsplitsing van het resterende bedrag over de andere fondsen.

Spot-Ethereum-ETF’s zagen diezelfde handelsdag een netto-uitstroom van $69,68 miljoen. Opgeteld komt dat uit op $152,07 miljoen, afgerond ongeveer $152 miljoen. De cijfers betreffen nettostromen van de fondsen; ze zijn niet gelijk aan de totale handelsomzet en bewijzen op zichzelf niet dat alle uitstroom voortkwam uit een negatieve visie op de onderliggende cryptovaluta.

De uitsplitsing van de Ethereum-uitstroom vraagt om enige nuance. Coinfomania noemt in de primaire berichtgeving geen fonds dat verantwoordelijk was voor het bedrag. TokenPost meldt aanvullend dat de volledige $69,68 miljoen uit BlackRocks ETHA kwam en dat de overige fondsen geen netto-instroom of -uitstroom rapporteerden. Die specifieke toeschrijving is dus afkomstig uit aanvullende berichtgeving.

Databronnen geven niet altijd hetzelfde dagcijfer

Een afzonderlijke samenvatting van Crypto Briefing via TradingView vermeldt ook $82,39 miljoen uitstroom bij Bitcoin-ETF’s en $69,68 miljoen bij Ethereum-ETF’s. Diezelfde publicatie wijst echter op alternatieve tellingen die de Bitcoin-uitstroom op slechts $10,6 miljoen zetten en Fidelity’s FBTC als grootste uitstroombron noemen. Dat verschil onderstreept dat dagcijfers kunnen afhangen van de gebruikte gegevensbron en het moment waarop stromen worden verwerkt.

De twee bedragen moeten daarom niet zonder bronvermelding als één onbetwist meetpunt worden behandeld. Coinfomania rapporteert de hogere Bitcoin-uitstroom en noemt IBIT als voornaamste aanjager; de alternatieve telling die via TradingView wordt weergegeven, wijkt zowel qua totaal als qua fonds af. De primaire cijfers voor Ethereum worden in de aangeleverde berichtgeving wel door de aanvullende publicaties bevestigd, al geeft alleen TokenPost de fondsuitsplitsing.

De bredere trend is relevant voor beleggers die ETF-stromen volgen als indicator van institutionele vraag. Eerdere weekcijfers voor Bitcoin- en Ethereum-ETF’s laten zien waarom het nuttig is de stromen van beide activa naast elkaar te bekijken. Ook eerdere uitstroom uit Ethereum-ETF’s biedt context bij de vraag of de recente beweging op zichzelf staat of deel is van een langer patroon.

Wat beleggers nu kunnen afleiden

De uitstroom op één handelsdag is een meetbaar signaal, maar geen zelfstandig bewijs voor een blijvende omslag in institutionele positionering. Voor een steviger conclusie zijn herhaalde dagcijfers, de ontwikkeling van fondsen afzonderlijk en consistente gegevensbronnen nodig. Bij uiteenlopende tellingen is vooral van belang welke dataset wordt gebruikt en of die hetzelfde afwikkelingsmoment hanteert.

Coinfomania schrijft dat de bitcoinprijs ondanks de uitstroom relatief stabiel bleef, maar publiceert in de aangeleverde tekst geen koersniveau of meetbare reactie. Daarmee valt op basis van deze cijfers alleen geen precieze koersimpact vast te stellen. De volgende ETF-sessies laten zien of de uitstroom zich voortzet of plaatsmaakt voor nieuwe instroom.