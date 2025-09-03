De Ethereum Foundation heeft laten weten dat het in september $43 miljoen aan Ethereum verkoopt om het ecosysteem verder te ondersteunen. Met de inkomende fondsen wordt de blockchain verder ontwikkeld en kunnen er nieuwe onderzoeken gestart worden.

Dit heeft de Ethereum foundation laten weten via een post op X. Daarin laat het weten 10k ETH te verkopen via centrale exchanges. Dat gaan ze niet via één grote verkoop doen, maar via kleinere transacties.

Ethereum foundation’s verkoop van 10k ETH

De beslissing van de Ethereum foundation roept wat vragen op bij traders. Onder andere de keuze voor centrale exchanges wordt onder de post op X bevraagd en ook waar deze 10k Ethereum vandaan komt, is niet voor alle traders helemaal duidelijk.

0/ Transparency Notice: Over several weeks this month, EF will convert 10K ETH via centralized exchanges as part of our ongoing work to fund R&D, grants, and donations. Conversions will take place over multiple smaller orders, rather than as a single large transaction. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) September 2, 2025

In juni van dit jaar werd er door de foundation een nieuwe ’treasury policy’ uitgebracht. Hierin heeft het uitgelegd hoe het omgaat met verkopen van Ethereum ten behoeve van de foundation. De foundation is een non-profit organisatie die de groei van de Ethereum blockchain wil ondersteunen.

Daarvoor heeft het natuurlijk geld nodig en dat doet het door Ethereum te verkopen. Met het vrijgekomen geld bieden ze bijvoorbeeld grants aan, voor ontwikkelaars die zich aan willen sluiten bij de foundation en mee willen werken aan de verdere ontwikkeling van de Ethereum blockchain.

Sinds de nieuwe treasury policy van de organisatie verkocht het al zo’n $37 miljoen aan Ethereum, maar daar komt nu dus nog eens $43 miljoen bij. De Ethereum die verkocht wordt door de foundation zijn geen nieuwe tokens, zoals bij sommige andere blockchains wel gebeuren.

Het gaat om een bestaande voorraad Ethereum, die ontstaan is uit donaties en mogelijk uit de voorraad Ethereum die enkele personen uit het Ethereum Foundation Board, zoals Aya Miyaguchi en Vitalik Buterin, mee hebben genomen.

Het perfecte moment om Ethereum te verkopen?

Voor de Ethereum Foundation is het een uitstekend moment om een deel van hun Ethereum voorraad te verkopen en zo nieuwe fondsen op te bouwen. De institutionele interesse in de grootste altcoin ter wereld groeit. Dat komt onder andere doordat steeds meer bedrijven ook Ethereum als nieuwe treasury aanschaffen.

Van Bitcoin zijn we dit het afgelopen jaar al gewend. Grote bedrijven proberen een zo groot mogelijke voorraad Bitcoin op te bouwen, om de waarde van hun bedrijf verder te ondersteunen. Enkele bedrijven lijken dat nu ook met Ethereum te willen gaan doen.

Eerder verkocht de Ethereum Foundation dan ook grote voorraden Ethereum direct aan dit soort bedrijven. Daar heeft het nu niet voor gekozen. Door kleinere transacties via centrale exchanges aan te bieden, lijkt het zich met deze batch weer te richten op de individuele trader.

Onder de post op X van de foundation wordt dan ook de vraag gesteld waarom ze niet kiezen voor zogeheten ‘OTC-transacties’. Met deze Over-The-Counter transacties kan de foundation in één keer een groot aantal Ethereum aan andere institutionele partijen verkopen.

In de afgelopen maanden boeken ook de Ethereum ETF’s een flinke groei, waardoor ook grote vermogensbeheerders als BlackRock mogelijk geïnteresseerd zullen zijn in dit soort grote transacties.

Ethereum koers in september door $5k?

Ondertussen staat de Ethereum koers op $4317. Iets meer dan een week geleden noteerde de altcoin nog een nieuwe all-time high op $4953. Een volgend record zou daarmee al snel richting de $5k gaan.

Met de groeiende institutionele interesse en instroom vanuit Ethereum ETF’s zijn er de nodige analisten die deze voorspelling voor september dan ook doen. Hiervoor is wel een doorbraak nodig van de huidige trend. Op dit moment lijkt er zich voorzichtig een crypto crash af te spelen.

De top van de markt zit al enige tijd vast in een daling en ondanks de interesse ontkomt ook Ethereum hier nog niet aan.

Ethereum verkoop op centrale exchanges

De extra 10.000 Ethereum die de foundation nu via centrale exchanges aan gaat bieden, zal geen groot verschil maken in het totale aanbod. Er zal dan ook geen dusdanig verschil in de koopdruk ontstaan dat de Ethereum koers hieronder lijdt.

Op dit moment is Ethereum bij alle centrale exchanges beschikbaar, maar voor Nederlandse traders die een plek zoeken om de altcoin ook direct vast te zetten in een staking pool, is er ook de keuze voor Best Wallet. Deze web3 wallet biedt een veilige opslag, de mogelijkheid om Ethereum direct te kopen en hoge stakingbeloningen te verdienen.

Dat komt grotendeels dankzij de nieuwe Best Wallet Token. Deze token wordt sinds enige tijd aangeboden in een presale en gaat een cruciale rol spelen in het ecosysteem. Holders van de token krijgen hogere beloningen, lagere transactiekosten en toegang tot enkele waardevolle functies binnen de wallet.

De presale van de $BEST Token gaat inmiddels zijn laatste fase in. Het project heeft al meer dan $15 miljoen opgehaald en de prijs wordt gedurende de presale steeds verder verhoogd. Over 35 uur volgt de volgende prijsverhoging.

Nu naar de Best Wallet Token presale