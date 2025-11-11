Nieuwe data van Glassnode laat zien dat grote Ethereum investeerders hun winst hebben gepakt bij de recente stijging. In een paar dagen is het aantal wallets met meer dan 10.000 ETH gedaald van 1262 naar 1239. Dat betekent dat 23 mega whales hun positie hebben verkleind of hun coins hebben verplaatst terwijl de Ethereum koers opliep tot $3.4K.

De timing is opvallend. Terwijl kleinere beleggers nog optimistisch zijn, laten grote spelers zien dat ze mogelijk al anticiperen op een lokale top. Historisch gezien markeren zulke uitstroom momenten vaak het einde van een korte rally.

Whales nemen winst na sterke rally

De koers van Ethereum is de afgelopen weken met meer dan 15% gestegen. Vanaf een bodem rond $2950 klom ETH tot boven $3400, gesteund door stijgende handelsvolumes en optimisme over de bredere Ethereum blockchain. Toch blijkt uit de cijfers van Glassnode dat de grootste holders, de whales, hun posities juist afbouwen.

Volgens de data verdween bijna 230.000 ETH uit de categorie ‘mega whales’. Dat kan wijzen op verkopen, maar ook op het verplaatsen van assets naar exchanges of cold wallets. In beide gevallen duidt het op strategische winstneming.

De laatste keer dat zo’n daling plaatsvond, was in maart van dit jaar. Toen volgde een correctie van bijna 10% binnen twee weken. Veel analisten zien deze ontwikkeling daarom als een waarschuwingssignaal dat de huidige opwaartse trend even kan afkoelen.

De grafiek van Glassnode toont een scherpe daling in het aantal adressen met meer dan 10.000 ETH precies op het moment dat de prijs $3400 aantikte. Die timing laat zien dat whales hun winst hebben veiliggesteld voordat de markt mogelijk afkoelt.

Belangrijke technische niveaus liggen nu rond $3200 en $3050. Dat zijn zones waar ETH eerder steun vond. Mocht de verkoopdruk toenemen, dan lijkt een terugval richting die niveaus zeker mogelijk.

Toch is de situatie niet per se bearish. Vaak gebruiken grote spelers zulke correcties om later opnieuw te accumuleren. Wie de markt al langer volgt, weet dat whale activiteit cyclisch is, verkopen bij sterkte, inkopen bij zwakte.

Ethereum blijft fundamenteel sterk

Ondanks de mogelijke correctie blijft de Ethereum koers fundamenteel ondersteund. De adoptie van Layer-2 netwerken groeit snel, en Ethereum transactiekosten dalen. De recente stijging in staking activiteit op het netwerk toont aan dat beleggers vertrouwen houden in het langetermijnpotentieel van de Ethereum blockchain.

Tom Lee: “I think $9,000-$12,000 is about right. I think #ethereum more than doubles between now and January.” pic.twitter.com/frPWgaH74D — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) November 11, 2025

Daarnaast profiteren ontwikkelaars van de lagere transactiekosten dankzij de roll-up technologie. Dat maakt het netwerk aantrekkelijk voor nieuwe cryptomunten. De combinatie van schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zorgt ervoor dat Ethereum zijn positie als marktleider voorlopig behoudt.

Het komende weekend wordt cruciaal. Als Ethereum erin slaagt boven $3400 te blijven, zou dat duiden op sterke koopinteresse.

De bredere cryptomarkt is momenteel verdeeld. Bitcoin blijft stabiel boven $105K, maar de meeste altcoins laten tekenen van winstneming zien. Het is een typisch patroon voor een overgangsfase tussen twee marktbewegingen.

De verwachting voor de toekomst blijft positief

Ondanks korte termijnvolatiliteit blijft de Ethereum verwachting positief. De hoeveelheid ETH die vaststaat in staking contracten blijft toenemen, en nieuwe ontwikkelingen binnen DeFi zorgen voor extra liquiditeit.

$ETH dump towards the $3,000 level looks like a fakeout. Something similar happened during Q2 2025, and ETH rallied 100% after that. Is the next leg up coming for Ethereum? pic.twitter.com/eAZTuwetuG — Cas Abbé (@cas_abbe) November 10, 2025

Ook blijft het netwerk aantrekkelijk voor institutionele partijen die blockchain oplossingen willen integreren. De Ethereum Foundation werkt ook aan verdere optimalisatie van de energie efficiëntie, wat het ecosysteem duurzamer maakt.

Beleggers die mikken op de langere termijn zien dips juist als kans. De zone tussen $3200 en $3050 geldt als een interessant gebied om posities op te bouwen voordat de volgende grote beweging begint.

