Ex Ripple CTO David Schwwartz sprak recentelijk in een space op X over de toekomst van Ripple en de XRP token. Het gesprek werd opgevangen door enkele crypto analisten en later vaak gedeeld via verschillende posts op X.

Een van de belangrijkste opmerkingen van de oud-Chief Technology Officer was dat hij gelooft dat XRP de belangrijkste reserve currency kan worden in de wereld.

Schwartz gelooft dat wereld klaar is met de dollar

Volgens Schwartz is het moment steeds dichter bij dat de wereld niet meer tevreden is met de dollar als reserve currency. De Verenigde Staten profiteert hier volgens hem van, maar andere landen zien het waarschijnlijk niet als de toekomst van hun monetaire systeem.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!! David Schwartz indirectly says that #XRP will become the world’s reserve currency! 💥🔥 pic.twitter.com/WRpnqa0RJO — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) October 1, 2025

De dollar wordt door veel landen in Noord- en Zuid-Amerika gebruikt, maar juist instanties en overheden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zouden volgens Schwartz eerder geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere reserve.

Schwartz geeft aan dat verschillende landen vooral hun eigen valuta hierin mee willen nemen, maar mogelijk ook op zoek gaan naar alternatieven via cryptocurrency. XRP lijkt vervolgens een van de meest voor de hand liggende opties, gezien de cryptomunt al jaren aansluiting probeert te vinden bij meer traditionele markten.

Wat gaat Ripple doen als reserve?

Ripple heeft geen directe link met een land en daardoor kan het bij instanties over de hele wereld een goede optie zijn. Zo zijn landen en instanties niet meer afhankelijk van de prestaties van een valuta die direct gekoppeld is aan de economie van een ander land.

Voor Ripple zou het goed nieuws zijn als de cryptomunt meer als reserve ingezet wordt over de hele wereld. Het zou vooral de cryptomunt verder verstevigen. Bij het gebruik van een cryptomunt als reserve zullen er grote aantallen XRP voor langere tijd vastgezet worden, daardoor kan er gebroken worden met de volatiliteit waar de cryptomarkt zo bekend om staat.

Op dit moment staat de XRP koers op $2,97 en is er de afgelopen maanden al minder volatiliteit dan we gewend zijn van de cryptomunt.

Als XRP steeds meer ingezet wordt als reserve, kan de XRP koers in de komende jaren verder stijgen. Het vorige hoogtepunt van $3,84, daterende van acht jaar geleden, kan dan ook eindelijk verbroken worden.

XRP heeft een aantal kenmerken die het een goede reserve lijken te maken. Zo heeft het een lange juridische strijd winnend afgesloten in de Verenigde Staten en zit er een uitgebreide stichting achter de cryptomunt die voor ondersteuning zorgt.

Er zijn ook nadelen rondom XRP, zo zijn er nog altijd 40 miljard XRP tokens verstopt in de ‘escrow’. Deze wordt beheerd door de stichting achter Ripple, en kan eens in de zoveel tijd nieuwe tokens op de markt brengen. Hierdoor is er vanuit de crypto markt de nodige kritiek op Ripple, de XPR token zou onvoldoende gedecentraliseerd zijn.

