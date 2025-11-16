De cryptomarkt is opnieuw in een staat van paniek beland door een vermoedelijke crypto crash. De bekende Crypto Fear & Greed Index is zaterdag gekelderd naar een score van 10, wat officieel staat voor Extreme Fear en het laagste sentimentniveau sinds februari.

Daarnaast blijft de Bitcoin koers moeite hebben om boven die $96.000 uit te komen, na een val onder de $95.000 eerder deze week. De combinatie van macro-economische onzekerheid, correcties in de markt en weinig geruststellend momentum laat investeerders in een angstige staat verkeren. Echter, stellen meerdere analisten dat het sentiment mogelijk slechter is dan de werkelijkheid.

Dieptepunt in sentiment en toename macro-angst

Waarom daalt crypto vandaag? De plotselinge duik van de Fear & Greed Index komt niet totaal uit de lucht vallen; de globale markt staat al weken onder druk en crypto daalt. Onzekerheid rondom het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve blijft hangen, ondanks dat president Trump onlangs een einde maakte aan de langste overheidssluiting in de Amerikaanse geschiedenis.

Wat gaat crypto doen? Voor veel traders voelt het alsof de markt opnieuw in een neerwaartse spiraal dreigt te raken. Bitcoin zakt al langere tijd onder belangrijke weerstandszones en de recente daling tot onder $95.000 gaf veel angstige traders nog meer bevestiging. Het sentiment is nu vergelijkbaar met de paniekmomenten die we eerder dit jaar zagen, vooral eind februari, toen de spot Bitcoin ETF’s een recorddag met $1,14 miljard aan uitstroom bereikten.

Sentiment versus realiteit volgens analisten

Toch is de situatie volgens sommige experts minder bearish dan op het eerste gezicht lijkt. André Dragosh, hoofd onderzoek bij Bitwise in Europa, wijst op een interessante divergentie op X:

🔴UPDATE: Our Cryptoasset Sentiment Index also continues to show a positive divergence. Read: Sentiment index is bearish but less so than during previous corrections despite lower prices. Sellers are exhausted and it shows. https://t.co/GYl5Ytc5zR pic.twitter.com/XxSeuo5Ewb — André Dragosch, PhD⚡ (@Andre_Dragosch) November 14, 2025

Volgens Dragosh laat de Bitwise Cryptoasset Sentiment Index juist tekenen van een positieve omkeer zien. Dat betekent dat de markt mogelijk in een fase zit waarin angst overdreven is en bitcoin daalt, maar de prijs structureel stabieler blijft dan in eerdere dalingen.

Ook Sven Henrich, oprichter van NorthmanTrader, ziet op de Bitcoin-grafiek technische signalen die paradoxaal juist positief zijn.

Hij stelt:

“Falling wedge, positive divergence.”

Een falling wedge is meestal een bullish patroon dat wijst op een mogelijke trendomkeer; vooral als het ontstaat in samen met een positieve momentumdivergentie, zoals Henrich beschrijft. Daarom kunnen goede crypto exchanges juist weer de lucratieve kant op gaan.

Messari: “Het sentiment voelt erger dan de fundamentals”

Een researchmanager bij Messari, bekend als “DRXL”, zegt dat hij in acht jaar crypto nog nooit zo veel verschil zag tussen hoe slecht de headlines zich instellen en hoe sterk de onderliggende on-chain fundamentals zijn.

“Everything we once dreamed of is happening, yet it somehow feels… over,”

Een opvallende observatie die eraan herinnert dat angst vaak ontstaat in periodes waarin de markt eigenlijk fundamenteel sterker is dan de emoties doen vermoeden.

Is Extreme Fear opnieuw een signaal voor een bodem?

Historisch gezien heeft een sentimentscore tussen 8 en 12 vaak geleid tot sterke koopkansen. Na vergelijkbare lows in 2020, 2022 en februari 2025 volgden in alle gevallen stevige prijsherstelrally’s.

Toch blijft de markt wel kwetsbaar op het moment. Een daling onder de steunzone rond $93.000 kan verdere paniek veroorzaken en tot liquidaties leiden. Maar als Bitcoin deze zone weet vast te houden en als de positieve divergenties die analisten benoemen doorzetten, dan zou Extreme Fear opnieuw een klassieke contrarian indicator kunnen zijn.

De grote vraag is nu: is dit het begin van een langdurige neerwaartse fase, of juist een laatste angstpiek voor een krachtige bounce? Zoals altijd in crypto: sentiment draait sneller dan de koers zelf, en wanneer de markt zo extreem bang is, is een verrassing meestal niet ver weg.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper brengt voor het eerst smart contracts naar Bitcoin. Door de Solana Virtual Machine te combineren met Bitcoin’s onverslaanbare beveiliging, maakt $HYPER DeFi, NFTs en gaming mogelijk op het meest vertrouwde blockchain-netwerk ter wereld. Terwijl Ethereum Layer 2s zoals Arbitrum en Polygon hard achteruitgaan, bouwt Bitcoin Hyper op een fundament dat niet wankelt: Bitcoin zelf.

Via de Canonical Bridge verplaats je je BTC volledig gedecentraliseerd tussen Layer 1 en Layer 2, zonder tussenpartijen. Alle transacties settlen uiteindelijk op Bitcoin’s Proof-of-Work chain, maar de Layer 2 draait op energie-zuinige Proof-of-Stake – dat scheelt meer dan 99% in energieverbruik vergeleken met reguliere Bitcoin-transacties.

De $HYPER Crypto Presale is live met early bird pricing. Na launch kun je staken voor hoge APY, meestemmen in de DAO en gas fees betalen in het ecosysteem. Geen VC-rounds, geen private deals – gewoon een eerlijke publieke presale. Koop nu met ETH, BNB, USDT of creditcard en word onderdeel van Bitcoin’s volgende evolutie!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale