Stephen Miran, een van de bestuurders van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) stelt dat een renteverlaging in december vrijwel zeker is. In het verleden hebben rentebesluiten al een grote invloed gehad op de crypto markt; kan ook deze verlaging voor een crypto rally zorgen?

Fed renteverlaging in december waarschijnlijk

Stephen Miran, een van de door Donald Trump aangestelde bestuursleden van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve, Fed), heeft in een podcast met Monetary Matters aangegeven dat hij een Fed renteverlaging in december zeer waarschijnlijk acht.

“Ik vermoed dat wij in december de rente zullen verlagen, tenzij er een soort van verrassing is. (…) Als je kijkt naar de verdeling van de stemmen aan tafel, is die anders dan de verdeling van de meningen. En om die reden verwacht ik, op basis van de huidige informatie, dat we in december uiteindelijk zullen verlagen.” Ondanks dit perspectief durft ook Miran hier nog geen zekerheid over te geven: “uiteindelijk is niets gegarandeerd.”

Met hoeveel basispunten de Fed renteverlaging zal zijn, is iets waarover gestemd zal moeten worden. Aannemelijk is een renteverlaging van 25 tot 50 basispunten (0,25% tot 0,50%).

De redenen voor een Fed renteverlaging

De economische theorie achter een renteverlaging door een centrale bank zoals de Amerikaanse Federal Reserve is vrij eenvoudig: bedrijven en investeerders betalen minder rente, en het geld dat zij overhouden kunnen zij in de economie investeren. Dit levert bijvoorbeeld nieuwe producten en meer omzet op, en geeft ook de werkgelegenheid een duw in de juiste richting.

Bovendien kan de Amerikaanse overheid door een renteverlaging goedkoper lenen, wat begrotingstekorten minder duur maakt

Een Fed renteverlaging is echter geen wondermiddel of tovenarij: er zijn ook nadelen aan verbonden. Met name het feit dat een Fed renteverlaging in veel gevallen voor inflatie zorgt vormt een groot risico.

Gevolgen voor crypto markt

De crypto markt houdt mogelijke renteverlagingen van de Fed goed in de gaten, aangezien deze economische beslissingen in het verleden regelmatig voor een (kleine) crypto rally hebben gezorgd. Dat is niet zo vreemd, want met de stijgende inflatie vinden spaarders een veilige hedge bij digitale tokens. Daarnaast kunnen investeerders hun extra bestedingsruimte gebruiken om in te stappen bij (bijvoorbeeld) de Bitcoin koers of Ethereum koers.

Iets dergelijks valt terug te zien in 2020 en 2021; toen de wereldhandel stilviel door de Corona-pandemie besloot de FED een drastische renteverlaging door te voeren naar (tijdelijk) 0,05%. Deze lage stand zorgde er (in combinatie met andere factoren) voor dat de Bitcoin koers in dat jaar voor het eerst in haar bestaan boven de $20.000 uitkwam – en zelfs doorgroeide naar $63.000.

Met stijgende FED rentes aan het eind van 2022 en het begin van 2023 koelde de Bitcoin koers weer wat af. In 2024 steeg de Bitcoin koers onder invloed van macro-economische omstandigheden terwijl de rentetarieven gelijkmatig meestegen. Toen de Fed renteverlagingen tussen september 2024 en december 2024 doorgevoerd werden, kon Bitcoin weer flink in waarde stijgen.

Crypto voorspelling: volgt nieuwe rally?

Met het oog op de door Miran verwachte Fed renteverlaging in december vermoeden veel traders dat een nieuwe crypto rally om de hoek staat. Deze crypto voorspelling wordt mede gesteund door het feit dat de Bitcoin koers in de afgelopen maand behoorlijk naar beneden bijgesteld is. Over 30 dagen gezien ging meer dan 6% van de waarde verloren, maar werd wel de $100.000 support eenvoudig vastgehouden. Veel traders zien dit dan ook als een geschikt koopmoment.

Tokens met een kleinere marktkapitalisatie, zoals de beste altcoins, zouden een nog grotere groei mee kunnen maken dankzij de Fed renteverlaging. Dat is althans de crypto voorspelling van veel traders die vermoeden dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC snel toestemming zal geven voor de lancering van meer dan 155 ETFs.

Hierdoor lijkt de Fed renteverlaging van december de start te kunnen vormen van een algemene crypto rally. Let wel goed op: andere macro-economische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de importheffingen van Trump, moeten ook meewerken om een echte bull run op de crypto markt tot stand te brengen.

Best Wallet: optimale voorbereiding op crypto rally

Wil jij met het oog op deze crypto voorspelling goed voorbereid de markt betreden? Zorg dan dat je een account aanmaakt bij het alles-in-één platform Best Wallet. Op dit netwerk kun je tokens veilig opslaan en traden, tegen lage kosten. Best Wallet werkt volledig gedecentraliseerd, geeft jou het volledige beheer over je eigen crypto en ondersteunt tokens van meer dan 60 verschillende blockchains.

Best Wallet beschikt sinds kort ook over een eigen token, de $BEST. Deze Best Wallet Token moet de gedecentraliseerde tegenhanger van de BNB Coin (+3400% in de afgelopen 5 jaar) worden, en geeft gebruikers van Best Wallet extra voordelen. Zo krijg je onder meer hogere stakingrendementen en betaal je minder handelskosten wanneer je $BEST gebruikt. Bovendien kun je met $BEST veelbelovende crypto kopen bij de eigen launchpad van Best Wallet en krijg je stemrecht over alle ontwikkelingen van het platform.

Best Wallet fam, the countdown is on! 🔥 The $BEST Token Sale ends on 28th November 2025. This is your last chance to get in before exchange listings begin. ⚔️🚀 Don’t miss out! 📲 https://t.co/Ykt3PTsnvy pic.twitter.com/Jp9CHbzoxq — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 3, 2025

Best Wallet wil in het komende jaar een 40% aandeel in de DeFi wallet crypto markt ($113 miljard in 2024) in handen krijgen. Investeerders verdringen zich nu om de token in handen te krijgen: inmiddels is er al voor $16,9 miljoen aan $BEST verkocht in de presale, waarmee ook de laatste fase is ingegaan.

Wil jij je met $BEST voorbereiden op de volgende crypto rally? Zorg dan dat je op tijd in de token investeert: de tijd begint te dringen.

Nu naar de Best Wallet Token presale