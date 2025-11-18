De Ethereum ($ETH) koers maakt een van zijn moeilijkste periodes door en is teruggezakt naar het niveau van juli. Terwijl $1,2 miljard uit ETF’s stroomde, kijken beleggers naar de AI voor richting. In dit artikel gaan we bekijken wat Gemini AI voorspelt over de komende periode.

Ethereum zakt naar laagste niveau sinds juli

De Ethereum koers maakt één van zijn moeilijkste periodes van de afgelopen maanden door. De munt wordt verhandeld rond de $3000, een daling van zo’n 3% in de afgelopen 24 uur. Daarmee is Ethereum teruggezakt naar niveaus die we sinds juli niet meer hebben gezien, wat bij veel beleggers zorgen oproept dat de bullmarkt mogelijk voorbij is.

Ook de Ethereum-ETF’s schetsen een bearish beeld. In de afgelopen periode stroomde er meer dan $1,2 miljard uit deze fondsen. Na bescheiden instromen van ongeveer $15 miljoen in de laatste week van oktober, noteerden de ETH-fondsen in de daaropvolgende twee weken forse uitstroom: eerst $500 miljoen, gevolgd door nog eens $728 miljoen.

De situatie op de markt is dus duidelijk gespannen. Maar wat verwacht Gemini AI eigenlijk voor de koersverwachting van Ethereum in de komende periode?

Gemini onthult Ethereum scenario’s

Gemini AI heeft Ethereum on-chain data, technische indicatoren en fundamentele aspecten geanalyseerd. Waaruit het model de volgende twee scenario’s schetst.

Bearish scenario: ETH onder $3000

De analyse van Gemini wijst op een kritieke bedreiging voor de koers, met name als de psychologische en technische support van $3000 niet standhoudt. Zo verwacht Gemini dat een beslissende breuk onder dit niveau de verkoopdruk drastisch zal verhogen.

Volgens de AI’s liquiditeitskaart ligt het volgende stevige support tussen $2880 en $2750. De katalysator voor deze daling zou een algemene marktzwakte of de activatie van stop-losses onder $3K zijn, wat een snelle verschuiving richting deze lagere doelzone zou veroorzaken.

Dit volgt het historische patroon waarbij het breken van een belangrijke Moving Average leidt tot een verdere correctie.

Bullish scenario: koersexplosie naar $5000

Tegelijkertijd identificeert Gemini ook een bullish scenario. De huidige oversold conditie, gemeten door indicatoren zoals de RSI, wijst op een potentiële rebound. Daarnaast kan de aanstaande Fusuka Upgrade op 3 december leiden tot een sterke koersexplosie. De Fusaka-upgrade is de grootste gebundelde update van Ethereum sinds 2022 en introduceert twaalf Ethereum Improvement Proposals (EIP’s) die gericht zijn op schaalbaarheid, netwerkefficiëntie en gegevensbeheer.

De Fusaka-upgrade zal de blokcapaciteit van Ethereum uitbreiden van 45 miljoen naar 150 miljoen gas, wat een aanzienlijke toename in netwerkbandbreedte betekent. Maar de ware innovatie ligt in twee nieuwe systemen: PeerDAS en Verkle Trees. Deze fundamentele verbetering verhoogt het nut van Ethereum en triggert het bekende “Accumulate Before The News”-patroon.

Als de markt deze katalysator oppikt en de $3000 support houdt, voorspelt de AI dat de koers snel kan stijgen naar $3900 – $4100. Mocht dit niveau doorbroken worden met overtuigend momentum, dan is het ambitieuze psychologische doel van $5000 het volgende punt op de horizon, gedreven door hernieuwde koopgekte.

Wat gaat Ethereum doen?

Het kan voor Ethereum volgens Gemini beide kanten op gaan. Aan de ene kant voorspelt Gemini een daling richting de $2750; aan de andere kant een bullish scenario richting de $5000. Het kan dan ook verstandig zijn om nieuwe cryptomunten te ontdekken terwijl ETH op een kruispunt staat.

Een voorbeeld hiervan is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin netwerk probeert verschillende problemen op te lossen. Zo wil het zorgen voor snellere en goedkopere transacties, en wil het zorgen voor een verhoogde schaalbaarheid. De interesse onder investeerders is groot, terug te zien in het succes van de presale. Zo is er in korte tijd al meer dan $26,7 miljoen weten op te halen. Tokens kosten op het moment van schrijven $0,013295 per stuk.