De Amerikaanse CLARITY Act nadert een markup eind april. Wij lieten Gemini AI per coin twee scenario’s rekenen: mét en zonder goedkeuring. De XRP koers verwachting, Solana voorspelling en Cardano koers krijgen daarmee een concreet richtpunt. Hieronder de uitkomsten, onderbouwing en risico’s per coin.

XRP koers verwachting volgens Gemini AI

Gemini AI rekent voor XRP twee duidelijke paden:

Met CLARITY Act: rally richting $4,50 tot $6 in een kwartaal

rally richting $4,50 tot $6 in een kwartaal Zonder CLARITY Act: range tussen $1,10 en $1,80

De bullish case: heldere regelgeving opent de deur naar een spot XRP ETF en meer institutionele flows. Bitwise, Franklin Templeton en 21Shares hebben al aanvragen klaarliggen, en Gemini AI verwacht dat de eerste goedkeuring binnen 60 dagen na de markup volgt. Dat trekt institutionele vraag aan.

Zonder goedkeuring weegt onzekerheid zwaar op het sentiment. Voor bredere context biedt onze XRP verwachting gids extra achtergrond, inclusief technische niveaus.

Solana voorspelling volgens crypto ai: altseason trigger

Solana staat nu rond $83. Gemini AI ziet bij CLARITY Act goedkeuring een doel tussen $180 en $230 voor Q2 2026. De AI wijst op snelle doorstroom van institutionele spot ETF aanvragen zodra de regels kloppen. Dat kan een brede altseason triggeren met SOL als leider.

De drivers volgens Gemini AI:

ETF aanvragen van VanEck en 21Shares die in de wachtkamer staan

van VanEck en 21Shares die in de wachtkamer staan Netwerkgroei met hoge TPS en lage fees

met hoge TPS en lage fees Meme coin momentum dat nieuwe gebruikers blijft aantrekken

Zonder CLARITY Act blijft Solana volgens Gemini tussen $60 en $100 schommelen. Het netwerk zelf blijft sterk, maar macro en regelgeving bepalen dan de toon. Onze Solana verwachting gids gaat dieper in op die trigger.

Cardano koers: twee scenario’s volgens Gemini AI

Cardano noteert $0,25. Gemini AI rekent bij goedkeuring op $0,75 tot $1,10. Drijver: bredere altcoin herwaardering en terugkeer van institutionele interesse in peer reviewed blockchains. Charles Hoskinson zelf wees recent op de rol van CLARITY als grootste unlock voor ADA in jaren.

Zonder goedkeuring ziet het model Cardano tussen $0,18 en $0,35. Dat blijft dicht bij het huidige sentiment. Wie zich afvraagt welke crypto kopen in zo’n scenario, kijkt eerder naar coins met sterkere katalysatoren en harde use cases.

Gemini AI crypto verwachting: overzicht per scenario

De targets naast elkaar:

XRP: met CLARITY $4,50–$6, zonder $1,10–$1,80

met CLARITY $4,50–$6, zonder $1,10–$1,80 Solana: met CLARITY $180–$230, zonder $60–$100

met CLARITY $180–$230, zonder $60–$100 Cardano: met CLARITY $0,75–$1,10, zonder $0,18–$0,35

Ons Coinspeaker team: “Het verschil tussen ‘wel’ en ‘niet’ is voor deze drie coins historisch groot. De komende weken rond de markup zijn dan ook cruciaal voor de altseason vraag.”

Houd het kalenderoverzicht van Capitol Hill goed in de gaten. Als de markup doorschuift, vertaalt dat zich snel in koersdruk. Als hij doorgaat en in positieve vorm wordt aangenomen, komen er meerdere ETF goedkeuringen op rij — en dat is historisch een combinatie die voor forse altseason uitslagen zorgt.

Wat betekent dit voor de komende weken?

De markup van de CLARITY Act is de trigger die deze scenario’s uit elkaar trekt. Stemt de Senaat in april of begin mei voor, dan ligt een stevige doorbraak voor XRP, SOL en ADA op tafel. Loopt het uit, dan blijft de markt in een brede range hangen en verschuift het momentum naar Q3.

Voor wie op zoek is naar volgende stappen:

Monitor ETF aanvragen na een goedkeuring — zowel SEC als issuer kant

na een goedkeuring — zowel SEC als issuer kant Kijk naar instromen in de eerste weken; $1 miljard in 30 dagen = historisch bullish

in de eerste weken; $1 miljard in 30 dagen = historisch bullish Check regelgeving updates via de welke altcoin gaat exploderen gids

De komende weken bepalen of de crypto ai prognoses waarheid worden. Volg de data en stem je positionering daarop af.