Glassnode data voorspelt BTC koers dit weekend – wat gaat Bitcoin doen?

De rally naar $76.000 deed het marktoptimisme herleven. Maar on chain data van Glassnode suggereert dat de move deel uitmaakt van een vroeg herstel, niet van een bevestigde trend. In dit Bitcoin nieuws artikel bekijken we wat het effect is van de Glassnode data en supply in profit metrics op de Bitcoin koers.

BTC koers open zone $72.000 tot $82.000 met minder resistance

Volgens Glassnode betrad de BTC koers een zone waar minder resistance zit, bepaald door de UTXO Realized Price Distribution (URPD). Die metric toont waar beleggers hun coins accumuleerden. Tussen $72.000 en $82.000 is het volume aan eerder verhandelde coins relatief laag. Als momentum houdt kan BTC vrijelijker bewegen binnen die range.

Het aandeel Bitcoin supply in profit klom terug naar circa 60%. Glassnode stelt dat een aanhoudende push boven 75% aanzienlijk meer gewicht draagt als bevestiging van vroege bull market condities. Een voortdurende afwijzing rond de huidige niveaus versterkt het bear market herstel narratief.

Short term BTC holders verkopen $18,4 miljoen per uur

Toen Bitcoin boven $74.000 klom begonnen short term holders winsten te realiseren aan een versneld tempo. De realized gains bereikten $18,4 miljoen per uur. Dat spiegelt gedrag uit eerdere mislukte rally’s waar beleggers in kracht verkochten en opwaarts momentum beperkten.

De order book data toont bid side support rond $70.000 met zowel spot als perpetual markten die richting kopers leunen.

De perpetual CVD daalde $506 miljoen terwijl spot CVD slechts $40 miljoen verloor, wat bevestigt dat de verkoopdruk primair van leveraged traders komt. Funding rates op 0,05% tonen een long bias ondanks de daling.

Bull-Bear BTC koers indicator: verbeterd maar niet bevestigd

CryptoQuant’s Bull-Bear Cycle indicator verbeterde naar -0,72 van -1 eerder deze maand. Voor een volledige bull market bevestiging moet de indicator boven 1 komen. Een vroeg signaal is een move boven het 365 day moving average op -0,23.

Op hogere timeframes handelt de BTC koers binnen een patroon van lagere highs en lagere lows. Voor een bullish verschuiving moet BTC boven $97.855 breken, de vorige lagere high die samenvalt met de Fibonacci golden zone tussen 0,5 en 0,618 retracement.

De Coinbase Premium Gap is 25 dagen positief. Spot Bitcoin ETFs trokken $1,2 miljard instroom in zeven dagen voordat woensdag $163,5 miljoen uitstroom volgde. Een inverse head and shoulders op het maandelijkse chart kan de richting bepalen als de neckline houdt.

De crypto markt bevindt zich in een overgangsfase: verkoopdruk neemt af, koopactiviteit keert terug, maar definitieve bevestiging ontbreekt nog.