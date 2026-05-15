De Senate Banking Committee stemde op 14 mei met 15-9 vóór de CLARITY Act. De redactie voerde de uitslag en historische ETF inflow data in bij Claude AI. Het crypto AI model gaf doelen voor de Bitcoin koers verwachting, XRP en ADA.

Bitcoin koers verwachting krijgt rugwind van crypto AI

Bitcoin handelt op 15 mei rond de 81.000 dollar. De 15-9 stemming bracht institutionele kopers terug naar de markt. Spot Bitcoin ETF’s zagen begin mei op één dag bijna 532 miljoen dollar aan instroom, het hoogste cijfer dit jaar.

Claude AI plakt op korte termijn een doel van 88.000 dollar op BTC, gestuurd door de actuele ETF cijfers. Op middellange termijn ziet het model 100.000 dollar in zicht. Dat ligt in lijn met de Standard Chartered prognose voor eind 2026. Het hoofdrisico blijft een blokkade in de volledige Senaat. De beste crypto voor deze rally blijft volgens veel handelaren BTC zelf.

XRP koers verwachting profiteert van regelgeving

XRP staat op 1,49 dollar. De munt won de afgelopen dagen terrein doordat Ripple achter de CLARITY tekst staat. CEO Brad Garlinghouse noemde de stemuitslag een grote stap voorwaarts. Lees meer in onze XRP verwachting gids.

Wat zegt het AI model? Een overzicht van de XRP koers verwachting volgens meerdere bronnen:

Claude AI korte termijn: 1,80 dollar bij een vlotte Senaatsstemming

Claude AI middellange termijn: 2,80 dollar

Standard Chartered eind 2026: 2,80 dollar

24/7 Wall Street Q3 doel: 2,50 tot 3,50 dollar

Het hoofdrisico is een vertraging rond de rechtszaak tussen Ripple en de SEC of een gestrande Senaat agenda.

Cardano koers verwachting houdt conservatieve toon

ADA staat op 0,28 dollar. Cardano oogt zwakker dan BTC en XRP binnen de top 3 crypto. De munt valt onder de “ancillary asset” categorie binnen de CLARITY tekst. Dat betekent dat het Cardano team extra openheid moet geven over tokenuitgifte. Bekijk ook onze Cardano verwachting gids.

Volgens de crypto analist functie van Claude AI is een korte termijn doel van 0,35 dollar realistisch. Middellange termijn target: 0,50 dollar bij een soepel Senaat traject. CoinCodex plakt een vergelijkbare range op richting 0,47 dollar. Hoofdrisico: weinig ETF interesse en wegtrekkende whales naar Solana en BTC. De Cardano koers verwachting blijft daarom voorzichtig.

