Goud crasht en Bitcoin wankelt: waar vlucht het grote geld heen?

De twee bekendste vluchthavens voor beleggers staan tegelijk onder druk. De goud koers zakte op woensdag 1 juli onder de 4.000 dollar en de Bitcoin koers dook kort onder de 58.000 dollar. Groot geld zoekt nu een andere plek.

Waarom daalt Bitcoin én de goud koers tegelijk?

Goud verloor in het tweede kwartaal ruim 14 procent. Dat is het grootste kwartaalverlies in dertien jaar. Op woensdag 1 juli zakte de prijs onder de 4.000 dollar per troy ounce, het laagste niveau in bijna acht maanden.

Gold $GLD plunged more than 14% in the 2nd quarter, its largest quarterly loss in 13 years 📉 📉 pic.twitter.com/VOMm8yUosO — Barchart (@Barchart) July 2, 2026

Bitcoin kreeg minstens zo harde klappen. De munt verloor in juni ruim 20 procent, de slechtste maand sinds juni 2022. Op woensdag 1 juli zakte de koers even naar 57.950 dollar, het laagste punt in 21 maanden. Amerikaanse Bitcoin ETF’s zagen in juni bovendien ruim 4 miljard dollar wegstromen, een record. Door die uitstroom is de Bitcoin koers verwachting voor de komende maanden een stuk onzekerder geworden.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Sterke dollar en hogere fed rente jagen beleggers weg

De grootste boosdoener is de Amerikaanse centrale bank. Waar beleggers begin dit jaar nog rekenden op renteverlagingen, houdt de Federal Reserve de deur nu open voor een renteverhoging. De Amerikaanse banenmarkt blijkt namelijk veel sterker dan verwacht en de inflatie ligt nog altijd boven de doelstelling van 2 procent.

Een hogere fed rente maakt sparen en obligaties aantrekkelijker. Goud en Bitcoin leveren geen rente op en verliezen dan snel terrein. Ook de dollar werd flink sterker, wat extra druk zet op de crypto markt. Op 28 en 29 juli vergadert de Fed opnieuw over de rente. Dat besluit kan de richting van de markt bepalen.

Waar gaat het grote geld in de crypto markt heen?

Het geld verdwijnt niet, het verhuist. Institutionele beleggers kiezen op dit moment vooral voor:

Geldmarktfondsen: daar zit inmiddels zo’n 7,9 biljoen dollar geparkeerd, blijkt uit cijfers van het Investment Company Institute.

daar zit inmiddels zo’n 7,9 biljoen dollar geparkeerd, blijkt uit cijfers van het Investment Company Institute. Kortlopende Amerikaanse staatsobligaties: die leveren rond de 5 procent rente op, zonder groot risico.

die leveren rond de 5 procent rente op, zonder groot risico. De dollar zelf: door de hoge rente is cash aanhouden ineens weer aantrekkelijk.

Binnen crypto is ook beweging te zien. Fondsen rond XRP trokken juist vers geld aan. Andere handelaren zetten alvast stablecoins klaar op crypto exchanges, zodat ze snel kunnen instappen bij een herstel.

Ons analistenteam ziet hetzelfde patroon: “Groot geld stapt niet uit, het wacht. Zolang de fed rente hoog blijft, kiezen fondsen voor veilige rente. Draait dat beeld, dan kan het geld net zo snel terug de crypto markt in stromen.”

Zo spelen beleggers in op de daling

Niemand weet of de bodem al is bereikt. Veel hangt af van het rentebesluit eind juli en de kracht van de dollar. Tot die tijd blijft het crypto nieuws waarschijnlijk in het teken staan van flinke koersschommelingen.

Actieve handelaren zien in die schommelingen juist kansen. Via een grote exchange als MEXC schakelen zij snel tussen Bitcoin, altcoins en stablecoins. Daar kunnen zij zelfs verdienen aan dalende koersen. Wie liever afwacht, houdt de Fed en de dollar de komende weken goed in de gaten.

MEXC 0% spot margin fees

0% spot margin fees Altijd de nieuwste crypto

Altijd de nieuwste crypto Gratis geavanceerde trading tools Probeer MEXC Payment methods Crypto wallet