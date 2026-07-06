Cardano krijgt een grote update. De nieuwe technologie Leios moet het netwerk tot 60 keer sneller maken, zegt oprichter Charles Hoskinson. Daarmee zou Cardano qua snelheid in de buurt komen van de XRP Ledger.

Wat is Leios en wat verandert er voor Cardano?

Leios is een upgrade van het consensusprotocol waarop Cardano draait. Het doel is simpel: veel meer transacties per seconde verwerken, zonder in te leveren op veiligheid of decentralisatie. Dat laatste is belangrijk, want normaal moet een netwerk daar juist iets van inleveren als het sneller wil worden.

De testfase van Leios, met de naam Musashi Dojo, ging vorige maand live. Het is de eerste keer dat de techniek op een openbaar netwerk draait in plaats van in een simulatie. De naam verwijst naar de Japanse zwaardvechter Miyamoto Musashi, en de testfase bestaat uit vijf onderdelen die stap voor stap strenger worden getest. Volgens Cardano zelf moet dit de weg vrijmaken voor een update van het hoofdnetwerk, die dit jaar nog verwacht wordt.

Hoe verhoudt Cardano zich straks tot de XRP Ledger?

De vergelijking met de XRP Ledger is niet toevallig. Dat netwerk staat al jaren bekend als een van de snelste in de cryptowereld. Volgens officiele cijfers rondt de XRP Ledger transacties af in drie tot vijf seconden en kan het tot 1.500 transacties per seconde verwerken. Terwijl de discussie over snelheid oplaait, blijft de XRP koers verwachting voorlopig los staan van deze technische vergelijking.

Op een rijtje wat er op het spel staat:

Cardano wil met Leios tot 60 keer meer capaciteit krijgen dan nu.

De XRP Ledger verwerkt momenteel tot 1.500 transacties per seconde.

Settlement op de XRP Ledger duurt nu drie tot vijf seconden.

Hoskinson zegt dat Cardano met deze upgrade “net zo performant” wordt als de XRP Ledger, terwijl het netwerk toch decentraal blijft. Dat laatste noemt hij bewust, omdat veel netwerken sneller worden door juist wat controle uit handen te geven.

Wat betekent dit voor de Cardano koers?

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Ondanks al het nieuws rond Leios staat de Cardano koers momenteel nog altijd rond de $0,20. Techniek en koers lopen vaak niet gelijk op, zegt een analist van het Coinspeaker team: beleggers belonen vooruitgang meestal pas als die ook echt zichtbaar wordt op het netwerk zelf.

Wie de ontwikkeling van dichtbij volgt, ziet dat de Cardano koers verwachting voor de rest van het jaar sterk samenhangt met hoe soepel de resterende testfases van Leios verlopen.

Wat kan de markt de komende maanden verwachten?

De testfase van Musashi Dojo loopt de komende maanden door, met een update van het hoofdnetwerk die op zijn vroegst richting het einde van het jaar wordt verwacht. Lukt het Cardano om de beloofde snelheid ook echt waar te maken, dan verandert dat mogelijk hoe beleggers naar het project kijken.

Tot die tijd blijft het afwachten. Analisten wijzen erop dat de aandacht voor Leios de stemming rond de beste altcoins kan beinvloeden, mocht de upgrade daadwerkelijk slagen. Voor nu blijft het vooral een kwestie van geduld: eerst moet Cardano bewijzen dat de techniek ook in de praktijk werkt.