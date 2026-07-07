Bedreigt AI de Bitcoin koers? VanEck analist slaat alarm

De grootste bedreiging voor Bitcoin komt misschien niet van de koers zelf, maar van de miners. Zij verdienen met kunstmatige intelligentie tot 25 keer meer geld per megawatt aan stroom. VanEck waarschuwt nu dat deze verschuiving de veiligheid van het hele netwerk raakt.

Waarom miners de Bitcoin koers onder druk zetten

Bitcoin miners bouwden jarenlang aan stroom, koeling en snelle verbindingen om blokken te maken op de Bitcoin blockchain. Precies die spullen wil de AI wereld nu graag hebben, en daar betalen bedrijven veel meer voor. AI werk levert tot 25 keer meer op per megawatt dan het minen van Bitcoin. Geen wonder dat miners overstappen.

De cijfers zijn groot. In de sector staat inmiddels voor zo’n 70 miljard dollar aan AI contracten open. Steeds meer rekenkracht verdwijnt zo van het Bitcoin netwerk naar datacenters. Op 6 juli stond de Bitcoin koers rond de 63.000 dollar, ruim 27 procent lager dan aan het begin van het jaar. Die daling maakt de Bitcoin koers verwachting voor de komende maanden extra spannend.

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VanEck slaat alarm met een duidelijke Bitcoin voorspelling

VanEck analist Matthew Sigel gaf een opvallend heldere Bitcoin voorspelling. Hij noemt begin 2028 als cruciaal moment: haalt Bitcoin dan geen nieuwe hoogte, dan moet de hele stijgingsthese heroverwogen worden. De vorige top lag in juli 2025 boven de 109.000 dollar.

Sigel bouwt zijn optimisme niet op de miners, maar op landen en grote beleggers. Volgens hem houden inmiddels 22 landen Bitcoin aan op staatsniveau, en dat aantal groeit elk jaar. Toch blijft de vraag hangen wat Bitcoin gaat doen als de miners massaal vertrekken. Veel beleggers zoeken daarom spreiding en vergelijken Bitcoin met de beste altcoins voordat ze bijkopen.

Gaat Bitcoin nog stijgen na de halving van 2028?

In april 2028 volgt de volgende halving. De beloning per blok daalt dan van 3,125 naar 1,5625 Bitcoin. Miners verdienen zo nog minder aan het netwerk, terwijl de kosten gelijk blijven. Dat maakt de veiligheid kwetsbaarder. Hoe minder miners meedoen, hoe makkelijker het netwerk in theorie aan te vallen is.

Een analist van ons team vat het zo samen: “De vraag is niet of AI Bitcoin doodt, maar of er genoeg kopers opstaan om het vertrek van miners op te vangen.”

Bitcoin Hyper: snellere Bitcoin tegen de drukte

Terwijl het oude netwerk onder druk staat, werken nieuwe projecten aan een snellere Bitcoin. Bitcoin Hyper ($HYPER) is zo’n project. Het is een Layer 2 netwerk dat draait op de techniek van Solana, waardoor betalingen razendsnel en goedkoop worden.



De presale haalde al ruim 32,7 miljoen dollar op. De $HYPER token is meer dan een muntje om te bewaren:

Je betaalt er transactiekosten mee op het netwerk.

Je kunt er staken en zo het netwerk mee beveiligen.

Houders mogen meebeslissen over de toekomst van het project.

Wil je Bitcoin sneller en breder inzetbaar zien, dan is dit een van de projecten om te volgen.

Bitcoin Hyper presale toegang