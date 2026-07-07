Ripple voldoet sinds 6 juli 2026 volledig aan de Europese cryptoregels van MiCA. De Luxemburgse toezichthouder CSSF gaf het bedrijf de volledige CASP-licentie, waarmee Ripple in alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte gereguleerde cryptodiensten mag aanbieden. Wat betekent dit Ripple nieuws voor banken en de XRP koers?

Wat gaat Ripple doen met de nieuwe MiCA licentie?

Met de nieuwe licentie mag Ripple zijn cryptodiensten voor betalingen vanuit Luxemburg naar de hele Europese Economische Ruimte aanbieden. Het bedrijf heeft daardoor niet langer per land een aparte vergunning nodig. Ripple kan nu banken, bedrijven en andere financiële instellingen in alle 27 EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen bedienen.

De timing is geen toeval. Op 1 juli 2026 liep de overgangsperiode van MiCA af. Aanbieders zonder geldige CASP-licentie moeten sindsdien stoppen met het bedienen van Europese klanten. Ripple haalde die deadline dus met een paar dagen speling. Volgens de aankondiging van Ripple heeft het bedrijf wereldwijd al meer dan 75 vergunningen op zak.

Wat betekent dit voor Europese banken en de vraag naar XRP?

Voor Europese banken is de licentie belangrijk. Zij willen steeds vaker digitale diensten aanbieden, maar alleen samen met een partij die netjes onder toezicht staat. Ripple kan die rol nu volledig invullen, zonder een beroep te doen op externe partners.

Toch is meer vraag naar XRP niet gegarandeerd. De licentie draait vooral om betalingsdiensten en de stablecoin RLUSD, niet direct om de munt zelf. Beleggers die XRP kopen op grote crypto exchanges reageerden dan ook rustig: de koers bleef rond de 1,14 dollar hangen.

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XRP koers verwachting volgens de technische analyse

Analisten kijken vooral naar een paar belangrijke niveaus. De sterkste steun ligt volgens hen rond de 1,00 dollar. Om de daling van het afgelopen jaar te breken, moet XRP eerst boven de 1,18 tot 1,20 dollar komen en daar blijven.

Lukt dat, dan houden sommige analisten rekening met een stijging richting 1,50 dollar. De meningen lopen sterk uiteen: waar de ene technische analist voorzichtig blijft, ziet de ander de XRP koers verwachting juist verbeteren zodra de regels duidelijker worden.

Wat AI modellen voorspellen voor de XRP koers

Ook AI modellen gaven hun kijk op de XRP koers voor eind 2026. Hun koersdoelen liggen fors uit elkaar:

ChatGPT: een basisscenario van 2,15 dollar, met een kans van ongeveer 50 procent. In een negatief scenario zakt de koers richting 0,95 dollar.

een basisscenario van 2,15 dollar, met een kans van ongeveer 50 procent. In een negatief scenario zakt de koers richting 0,95 dollar. Grok: een bandbreedte van 2,00 tot 3,50 dollar, mits bitcoin herstelt naar 80.000 à 90.000 dollar. In een echte bullmarkt ziet Grok zelfs 5 tot 8 dollar.

een bandbreedte van 2,00 tot 3,50 dollar, mits bitcoin herstelt naar 80.000 à 90.000 dollar. In een echte bullmarkt ziet Grok zelfs 5 tot 8 dollar. Gemini: het meest optimistisch, met een bereik van 2,81 tot 4,50 dollar en een middenpunt rond 3,15 dollar.

Dit zijn voorspellingen, geen zekerheden. De meeste modellen gaan ervan uit dat grote partijen blijven kopen en dat bitcoin de markt in de tweede helft van 2026 omhoog trekt.

Wat kunnen XRP beleggers nu verwachten?

De volledige MiCA licentie geeft Ripple een streepje voor in Europa en maakt het bedrijf een van de weinige met complete toestemming onder de nieuwe regels. Op korte termijn hoeft dat de koers niet meteen omhoog te stuwen.

Voor de langere termijn draait het vooral om de vraag welke crypto gaat stijgen zodra banken de diensten van Ripple echt gaan gebruiken en bitcoin de markt meetrekt. Wie overweegt om XRP te kopen, doet er goed aan om deze signalen en de bredere markt goed in de gaten te houden.