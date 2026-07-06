XRP laat eindelijk weer groene cijfers zien. De munt steeg in vier dagen ruim 8 procent vanaf de bodem rond $1,05 en pakte op maandag 6 juli het niveau van $1,145 terug. Analisten kijken nu naar de volgende horde: de weerstand rond $1,18.

XRP rally duwt de koers terug boven $1,14

De XRP koers zakte eind juni nog naar een dieptepunt rond $1,05. Daarna volgde het herstel. In vier dagen tijd won de munt ruim 8 procent, en op maandag 6 juli stond XRP weer boven $1,145. Op grote crypto exchanges schoot het handelsvolume flink omhoog.

Helemaal vlekkeloos ging de XRP rally niet. De eerste poging om verder uit te breken strandde bij het 50-daags EMA. Dat is een gemiddelde lijn die nu rond $1,18 ligt. De XRP prijs viel daarna kort terug, maar kopers stapten snel weer in.

“De $1,18 is nu hét niveau om in de gaten te houden. Breekt XRP daar doorheen, dan ligt de weg naar $1,20 open”, zegt het analistenteam van Coinspeaker.

Ook op sociale media viel het snelle herstel op. Analist Diana wees haar volgers op maandag op de kracht van de kopers.

🚨 XRP QUICKLY RECLAIMS $1.145 AFTER FAILING IT — IS THE MOVE TO $1.20 BACK ON? 🤯🔥$XRP briefly FAILED to hold the $1.145 breakout, triggering a sharp CORRECTION from nearly $1.18… ❌ But buyers just stepped back in FAST. 👀📈$XRP has now pushed ABOVE $1.145 AGAIN, and the… https://t.co/Jz5HB3BEPh pic.twitter.com/8eMSCezicF — Diana (@InvestWithD) July 5, 2026

Gokkers geven XRP prijs 70 procent kans op $1,20

Op voorspellingsplatform Polymarket zetten handelaren echt geld in op de vraag: wat gaat Ripple doen deze maand? De inzetten laten een voorzichtig positief beeld zien, al blijft de XRP koers verwachting onder handelaren verdeeld:

70 procent kans dat XRP juli afsluit boven $1,20

38 procent kans op een terugval onder $1 later dit jaar

16 procent kans dat de munt $1,40 aantikt

Ook broker Robinhood speelt in op deze trend. Het bedrijf biedt sinds kort prediction markets aan waarin gebruikers per dag en zelfs per uur kunnen voorspellen waar de XRP prijs staat. Dat laat zien hoe populair gokken op de koers is geworden.

Wat gaat Ripple doen? De verwachting voor juli

Voor de korte termijn draait alles om de weerstand bij $1,18. Breekt de XRP koers daar overtuigend doorheen, dan komen $1,22 en daarna $1,30 in beeld. Lukt dat niet, dan kan de munt terugzakken richting de steun rond $1,10.

Er is ook goed Ripple nieuws dat het herstel steunt. De XRP ETF’s noteerden acht weken op rij een instroom van vers geld, samen goed voor ongeveer 1,47 miljard dollar. Grote beleggers blijven de munt dus kopen, ook na de zwakke maand juni.

Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. XRP staat dit jaar nog altijd flink lager dan in januari, en de handel blijft nerveus. Grote koerssprongen omhoog en omlaag horen er de komende weken dus gewoon bij.

Beleggers letten daarom vooral op de slotkoersen van deze week. Sluit XRP een paar dagen op rij boven $1,145, dan groeit het vertrouwen in het scenario van $1,20. Zo niet, dan wordt het een spannende maand voor iedereen die op een stijging rekent.

Inspelen op de XRP rally? Zo werkt het via MEXC

Wie verwacht dat XRP doorstijgt naar $1,20, kan de munt kopen via een crypto broker of een grote exchange. MEXC is daarbij een populaire keuze. Het platform rekent lage kosten, heeft veel handelsvolume en biedt honderden munten aan, waaronder XRP.

Nieuwe gebruikers krijgen bij MEXC bovendien een welkomstbonus. Let wel op: crypto blijft risicovol. Investeer daarom alleen geld dat je kunt missen.

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