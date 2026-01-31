Met crypto AI voorspellingen doen begint steeds populairder te worden. Dat is niet zo vreemd, want met deze moderne technologie kunnen duizenden technische datapunten en sentimenten binnen enkele seconden overzichtelijk worden gemaakt. Een nieuwe ChatGPT predictie laat zien dat de Ethereum koers in 2026 flink kan gaan stijgen, maar de Solana voorspelling is nog positiever.

Ethereum koers gaat stijgen volgens crypto AI voorspelling

Gevraagd naar een token die een sterk rendement kan leveren in 2026 wijst GPT-5 als eerste de Ethereum koers aan. Hiervoor onderscheidt de tekstbot diverse redenen. Zo worden de sterke fundamentals (zoals smart-contract funtionaliteiten en het eigen NFT ecosysteem) genoemd. Ook het feit dat de token minder speculatief is dan veel nieuwe cryptomunten wordt door GPT-5 genoemd. Daarnaast kan de Ethereum koers profiteren van nieuwe crypto regels en de stijgende adoptie die momenteel plaatsvindt.

De Ethereum koers kan wel een opkikker gebruiken, aangezien de token al enige tijd in zwaar weer zit. Met een waarde van $2728 is er sprake van een verlies van meer dan 7% in de afgelopen week, en -20% in zes maanden tijd.

Wil je rijk worden met crypto? Dan is Ethereum volgens ChatGPT niet (langer) de token voor jou. De hoge marktkapitalisatie (momenteel $325 miljard) maakt extreme stijgingen onmogelijk, zo stelt de chatbot. De groei in 2026 zal, zo stelt ChatGPT, in het meest gunstige geval 150% tot 200% bedragen.

Solana koers voorspelling volgens ChatGPT

Volgens ChatGPT kan de Solana koers hogere returns leveren dan de Ethereum koers. Deze staat momenteel op $116, maar volgens het chatprogramma is een 250% tot 300% groei mogelijk. Dit moet de koers brengen op een waarde tussen $275 tot $350.

Deze Solana voorspelling is gebaseerd op verschillende elementen, zoals macro-economische omstandigheden en een wereldwijd toenemende crypto adoptie. Dit zijn ook redenen die worden aangegeven om stijgende Ethereum verwachting te duiden. Desondanks identificeert ChatGPT in haar crypto AI verwachting ook specifiek op Solana toegespitste eigenschappen die voor een groei moeten kunnen zorgen.

Wat gaat Solana doen?

Solana heeft verschillende voordelen die ervoor moeten zorgen dat de koers van deze token (evenals de adoptie van het netwerk) sneller stijgt dan die van de concurrenten. Zo zet Solana in op een netwerk dat supersnel, schaalbaar en goedkoop is.

Momenteel haalt Solana 1155 transacties per seconde (TPS), wat een stuk sneller is dan de 7 transacties die Bitcoin in 1 tel maximaal kan uitvoeren. In theorie zou de Solana chain zelfs op kunnen schalen naar 65.000 TPS. De aangekondigde Alpenglow update moet echter voor nog grotere snelheid zorgen. Deze update wordt medio 2026 op het mainnet doorgevoerd.

Meer snelheid zorgt voor schaalbaarheid en lagere transactiekosten. Dit kan developers aantrekken voor de bouw en release van DeFi Tools en gedecentraliseerde applicaties. Nu al is Solana met een TVL (Total Value Locked) van $8,7 miljard een partij om rekening mee te houden.

Solana ETF investeerders hebben vertrouwen

Solana ETF investeerders lijken vertrouwen te hebben in de toekomst. In de afgelopen week werd een totale inflow van $9 miljoen gerealiseerd. Alleen op donderdag vloeide er een klein bedrag ($2,20 miljoen) weg bij deze beursgenoteerde producten. Vorige week was er een gelijksoortige Solana ETF instroom, met $8,9 miljoen.

Vermogensbeheerder Morgan Stanley heeft aangegeven ook interesse te hebben in de Solana koers, en heeft mede daarom een Solana ETF aanvraag ingediend.

Bitcoin Hyper concurrent voor Solana koers?

Concurrentie voor Solana komt uit een onverwachte hoek, namelijk die van Bitcoin Hyper. Dit nieuwe platform maakt op sneaky wijze gebruik van de technologische voorsprong van Solana, en koppelt deze via een slimme bridge aan de Bitcoin chain. Hierdoor kun je Bitcoin transacties uitvoeren met de eerder genoemde voordelen van Solana.

Volgens sommige analisten zal Bitcoin Hyper zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een onmisbaar stukje infrastructuur voor Bitcoin transacties, zeker wanneer institutionele adoptie verder stijgt. Dit kan tot gevolg hebben dat ook $HYPER, de eigen token van het platform, een status als top 50 altcoin zal verwerven.

Dat het vertrouwen in deze token groot is, blijkt wel uit de presale. In korte tijd kon al $31,1 miljoen worden opgehaald; wie nog voor de exchange listing wil investeren, moet er dus snel bij zijn.

