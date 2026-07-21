Vermogensbeheerder Grayscale diende op 20 juli een aanvraag in voor een Worldcoin ETF. Beleggers reageerden meteen: de WLD koers steeg 4,5% naar $0,37. Toch was het feest klein, want de munt staat nog altijd 97% onder zijn hoogste punt ooit.

Grayscale vraagt Worldcoin ETF aan met BitGo en BNY Mellon

Grayscale stuurde op 20 juli een zogeheten S-1 formulier naar de Amerikaanse toezichthouder SEC. Dat is de eerste stap om een ETF op de beurs te krijgen. De ETF moet gaan handelen op Nasdaq onder de ticker GWLD.

Een ETF is een fonds dat je gewoon op de beurs koopt en dat de koers van WLD volgt. Zo kun je meedoen zonder zelf de munt te bewaren. Bewaarbedrijf BitGo houdt de echte WLD veilig, terwijl bank BNY Mellon de administratie regelt. In het stuk schrijft Grayscale dat het fonds simpelweg “de waarde van de aangehouden WLD wil weerspiegelen”.

Grayscale doet dit vaker. Het bracht eerder Bitcoin en Ethereum naar een ETF en vroeg ook fondsen aan voor Dogecoin en Solana. Grote spelers zoals BlackRock openden de deur voor deze producten, en Grayscale volgt nu met kleinere munten. Dit soort crypto nieuws laat zien dat serieuze partijen steeds vaker naar opkomende crypto kijken.

De WLD koers springt omhoog: welke niveaus tellen nu?

Vlak na de aanvraag brak WLD uit een dalend patroon en klom de koers naar $0,37. De hele munt is nu ongeveer $1,4 miljard waard. Dat klinkt veel, maar het is een schaduw van vroeger: in maart 2024 stond WLD nog op $11,80.

De eerste horde ligt rond $0,38. Breekt de koers daar netjes doorheen, dan komt $0,39 in beeld. Zakt WLD terug, dan is $0,368 de eerste vangnet en $0,353 het niveau daaronder. Voor wie kijkt naar de beste altcoins is het slim om die grenzen scherp in de gaten te houden, want een ETF-nieuwtje kan snel weer wegzakken.

Is WLD een crypto met potentie?

Een ETF kan grote beleggers naar een munt trekken, en dat is precies wat WLD goed kan gebruiken. Toch zijn er stevige waarschuwingen. Grayscale noemt in de aanvraag zelf de risico’s: in zeven landen gelden strenge regels voor het scannen van ogen, de top 100 wallets bezit samen zo’n 90% van alle munten, en er komen nog nieuwe munten vrij tot in 2028.

Voor wie zich afvraagt welke crypto kopen slim is, telt dus meer dan alleen het ETF-nieuws. De aanvraag moet nog worden goedgekeurd, en zolang de koers 97% onder de top hangt, blijft de crypto verwachting onzeker. WLD is duidelijk terug in de aandacht, maar of het echt crypto met potentie is, hangt af van de vraag of de grote beleggers ook echt instappen.

Bitcoin Hyper: een andere manier om op groei te wedden

Terwijl WLD wacht op een groen licht van de SEC, kijken beleggers ook naar nieuwe crypto die nu al gebouwd wordt. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper. Dit project bouwt een snelle laag bovenop Bitcoin met de techniek van Solana, zodat betalingen goedkoop en razendsnel worden.

De presale trok tot nu toe meer dan $33 miljoen aan. Dat laat zien dat er honger is naar projecten die Bitcoin echt bruikbaarder maken. Wil je zelf een kijkje nemen, dan kan dat via de knop hieronder.

Bitcoin Hyper presale toegang