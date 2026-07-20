De Dogecoin koers staat onder druk. De bekende meme coin handelt rond $0,072 en verloor de afgelopen dag meer dan 3 procent. Beleggers vragen zich af wat Dogecoin gaat doen nu de angst op de markt weer toeneemt.

Dogecoin koers daalt terwijl het sentiment somber blijft

De Dogecoin koers handelt rond $0,072483, iets onder de vorige slotkoers van $0,072194. In 24 uur zakte DOGE ruim 3 procent, en over de afgelopen maand staat er zelfs een verlies van bijna 15,5 procent op de teller.

Dogecoin (DOGE) 24u 7d 30d 1j All Time

Het sentiment is duidelijk somber. De Fear & Greed Index staat op 25, wat “extreme angst” betekent. Verkopers hebben de controle en drukken de koers steeds richting de steun. Kopers missen op dit moment de kracht om DOGE weer omhoog te trekken, waardoor de bearish trend aanhoudt. Wie op zoek is naar de beste meme coins ziet dat de hele categorie last heeft van dit voorzichtige klimaat.

Deze niveaus bepalen de Dogecoin koers verwachting

De belangrijkste steun ligt vlak onder de huidige koers, rond $0,0719. Houdt dat niveau niet, dan komt de band tussen $0,060 en $0,065 in beeld. Daaronder wacht $0,058 als diepe bodem, een niveau dat voor het laatst in oktober 2023 werd getest.

Aan de bovenkant is er meteen weerstand rond $0,0746 en $0,0756. Pas als DOGE daar doorheen breekt, komen $0,078 en $0,0823 in zicht, met de psychologische zone tussen $0,09 en $0,10 als grotere horde. Zolang de koers onder die weerstand blijft hangen, blijft de Dogecoin koers verwachting op korte termijn voorzichtig. Veel analisten wijzen op een dubbele bodem rond $0,072, wat volgens hen een basis voor herstel zou kunnen vormen.

Wat er nodig is voor herstel van de Dogecoin koers

Voor een echt herstel moet Dogecoin eerst de steun rond $0,072 verdedigen. De volgende stap is het heroveren van $0,08, want daarboven ontstaat pas ruimte richting $0,15 tot $0,18. Analisten noemen $0,15 als basisscenario voor eind 2026, met een positief scenario van $0,22 en een negatief scenario van $0,058 als de bodem breekt.

Een belangrijke aanjager blijft de groeiende interesse van grote partijen. Zo zijn er inmiddels meerdere Dogecoin ETF’s, waaronder een product van REX-Osprey en een fonds van 21Shares met steun van de Dogecoin Foundation. Ook een herstel van de Bitcoin koers zou DOGE kunnen meetrekken, want de meme coin volgt vaak de brede markt. Wie de Bitcoin koers verwachting in de gaten houdt, ziet dat de stemming in de hele markt bepalend is voor het Dogecoin nieuws van de komende weken.

De grote vraag blijft: kan Dogecoin 1 dollar worden? Op korte termijn is dat een flinke stap, want daarvoor moet de koers meer dan tien keer over de kop. Toch tonen de historische cycli dat DOGE snel kan stijgen zodra de aandacht en het geld terugkeren. Wat Dogecoin gaat doen, hangt dus vooral af van het sentiment en de brede markt.

Maxi Doge als speculatieve meme coin naast Dogecoin

Nu de Dogecoin koers stilligt, kijken sommige beleggers naar nieuwe meme coins met meer risico en meer potentie. Een naam die opvalt is Maxi Doge ($MAXI), een meme coin op Ethereum die inspeelt op de cultuur van hoge hefboom en “maximale winst”. Het project haalde in de presale al bijna 4,79 miljoen dollar op, tegen een tijdelijke prijs van $0,0002822 per token.

Maxi Doge biedt een staking programma met een geschat rendement van 65 procent per jaar en plannen voor futures met hefbomen tot 1000x. Het contract is gecontroleerd door SolidProof en Coinsult. Wie Dogecoin kopen te traag vindt en meer speculatie zoekt, kan de presale bekijken. Let op: een presale blijft risicovol en dit is geen financieel advies.

Maxi Doge presale toegang