De Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s trekken deze maand weer geld aan, na een pijnlijke reeks van uitstroom. BlackRock’s IBIT loopt daarbij voorop met tientallen miljoenen dollars per dag. De vraag is wat dit betekent voor de huidige Bitcoin koers en of $65.000 houdbaar blijft.

Instroomcijfers laten BTC ETF IBIT weer aan kop lopen

Begin juli zag de Bitcoin ETF markt er nog somber uit. Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s verloren tien handelsdagen op rij geld, goed voor 2,7 miljard dollar aan uitstroom. Die reeks brak op 2 juli, toen een tegenvallend banenrapport de vrees voor een renteverhoging deed wegebben en beleggers 221,7 miljoen dollar terugstopten in de fondsen.

Sindsdien druppelt het geld gestaag binnen. BlackRock’s IBIT trok op 6 juli 209,4 miljoen dollar aan, het grootste deel van de totale instroom van 265,7 miljoen dollar die dag. Op 16 juli kwam er nog eens 79 miljoen dollar bij voor de hele sector, met IBIT als koploper met 33,4 miljoen dollar.

Een dag later, op 17 juli, versnelde het tempo verder: toen stroomde 132,3 miljoen dollar naar de fondsen, waarvan IBIT alleen al 136,5 miljoen dollar ophaalde. Dat was de vierde dag op rij met instroom. Dat is opvallend Bitcoin nieuws na een moeizame zomer voor de sector.

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Waarom institutioneel geld terugkeert naar de Bitcoin ETF

De omslag komt niet uit het niets. Grote Bitcoin whales en institutionele partijen reageren vooral op macro-economisch nieuws. De Amerikaanse inflatie viel twee maanden op rij mee: de consumentenprijzen daalden in juni met 0,4 procent, terwijl economen op een daling van 0,2 procent hadden gerekend. Daardoor is een renteverhoging eind juli bijna van de baan, en dat maakt risicovolle beleggingen zoals Bitcoin aantrekkelijker.

BlackRock speelt daarin een belangrijke rol. Het bedrijf beheert via IBIT inmiddels ruim 46,3 miljard dollar, nadat het fonds begin juli nog terugzakte naar 44,9 miljard dollar. Onderzoeksbureau Galaxy Research noemde de trend simpel: de uitstroom ebt weg. Ook losse Bitcoin whales stapten de afgelopen weken weer bij, blijkt uit on-chain data van de grotere wallets.

Toch is voorzichtigheid op zijn plaats: de instroom van de afgelopen twee weken, zo’n 273 miljoen dollar, is nog altijd klein vergeleken met de meer dan 8 miljard dollar die er in de acht weken daarvoor uitstroomde. Op jaarbasis staat de hele markt nog altijd op ongeveer 5,4 miljard dollar aan netto uitstroom, terwijl beleggers zich afvragen welke crypto gaat stijgen nu het sentiment langzaam omslaat.

Wat dit betekent voor de Bitcoin koers richting $65.000

De terugkeer van institutioneel geld viel samen met een sterke beweging in de huidige Bitcoin koers. Op 15 juli brak de munt door de grens van $65.000, geholpen door de meevallende inflatiecijfers. Handelaren die op een koersdaling hadden gegokt, moesten hun posities gedwongen sluiten toen de prijs steeg, wat de stijging nog verder aanwakkerde. Daardoor verdampte op die dag ruim 200 miljoen dollar aan shortposities.

Blijft de ETF instroom aanhouden, dan kan dat de koers verder ondersteunen. Voor wie zich afvraagt hoever de rit kan gaan, blijft de Bitcoin koers verwachting een nuttig ijkpunt, al blijven koersvoorspellingen altijd een scenario en geen zekerheid.

Wat gaat Bitcoin doen de komende weken? Dat hangt vooral af van of de grote fondsen dit tempo kunnen vasthouden, of dat de instroom net als eerdere pogingen dit jaar weer wegebt zodra het macro-economische sentiment omslaat. Blijf dit Bitcoin nieuws de komende dagen goed volgen.