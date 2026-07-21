Het Ripple nieuws stapelt zich vandaag op. De XRP Ledger staat voor een grote update, in Washington nadert een belangrijke stemweek en de XRP koers vecht om de $1,08. We zetten de drie belangrijkste punten op een rij.

XRP Ledger upgrade: validators stemmen over zes amendementen

De XRP Ledger, het netwerk achter XRP, staat op het punt een flinke upgrade te krijgen. De validators (dat zijn computers die het netwerk controleren) mogen binnen ongeveer twee weken stemmen over zes veranderingen, oftewel amendementen.

Daar zitten handige dingen bij. Zo bundelt “Batch” meerdere transacties tot één, verbergt “Confidential Transfers” bedragen voor de buitenwereld en kunnen bedrijven met “Sponsored Fees” de kosten van hun klanten betalen. Ook komt er een manier om tokens later nog aan te passen, plus een kleine bugfix. De update moet het voor bedrijven en grote crypto exchanges makkelijker maken om XRP te gebruiken.

Een amendement wordt pas definitief als meer dan 80 procent van de validators twee weken achter elkaar ja stemt. Een groot deel van de validators draait de nieuwe versie al, dus de kans op groen licht is stevig. De upgrade moet het netwerk goedkoper en stabieler maken. Tegelijk zorgt Ripple’s eigen stablecoin RLUSD voor steeds meer verkeer op de XRP Ledger, met miljarden aan volume in één dag.

CLARITY Act-stemweek: Standard Chartered mikt op $2,80

In de Verenigde Staten werken senatoren aan de CLARITY Act. Die wet moet duidelijk maken dat XRP een grondstof is, net als goud, en geen aandeel. Dat verschil is belangrijk, want het bepaalt welke regels voor XRP gelden.

De wet haalde de eerdere deadline van 4 juli niet, maar de Senaat is terug en de stemming wordt eind juli verwacht. Voorspellingssite Polymarket schat de kans op ongeveer 42 procent. Bank Standard Chartered denkt dat XRP naar $2,80 kan, zo’n 160 procent boven de huidige prijs. Dat doel is wel lager dan het eerdere doel van $8 van dezelfde bank.

XRP zakte het afgelopen jaar ongeveer 50 procent, dus voor beleggers staat er veel op het spel. Veel analisten verwerken die uitslag meteen in hun XRP koers verwachting voor de komende maanden.

XRP ETF instroom blijft binnendruppelen

De XRP ETF’s blijven geld ophalen, ook nu de markt rustig is. In de week van 13 tot 17 juli was 16 juli de sterkste dag van de maand: er kwam $6,78 miljoen binnen. Het meeste ging naar de fondsen van Bitwise ($4,41 miljoen) en Franklin ($2,38 miljoen).

Samen zijn de XRP ETF’s nu bijna $1 miljard waard. Sinds de start stroomde er in totaal $1,49 miljard in. Account @BankXRP houdt die cijfers op X dagelijks bij. Beleggers die naar de beste altcoins kijken, houden XRP daarom scherp in de gaten.

$XRP Spot ETF Flow July 16, 2026 Net Daily Flow: +$6.78M By issuer:

• Bitwise (XRP): +$4.41M | Cumulative $498M

• Franklin (XRPZ): +$2.38M | Cumulative $416M Aggregate net assets: $997M (1.45% of XRP mkt cap)

Cumulative net inflows since launch: $1.49B pic.twitter.com/R4J3BkoJCZ — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 17, 2026

XRP koers vecht om $1,08

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De XRP koers beweegt al dagen rond de $1,08 en zit klem tussen twee grenzen. Naar beneden ligt de steun op $1,00, een rond en belangrijk niveau waar kopers vaak instappen. Naar boven ligt de weerstand op $1,18.

Breekt de koers door de $1,18 heen, dan komt er ruimte voor een hoger doel. Zakt XRP onder de $1,00, dan kan de daling verdergaan. Veel hangt af van de CLARITY Act-stemming en de vraag of de instroom in de XRP ETF’s doorzet. Voor nu is het vooral afwachten welke kant XRP kiest.