Ondanks dat de Hedera koers over de afgelopen maand met meer dan 12% is gedaald, lijken crypto whales volop in te zetten op de nummer 18 van de cryptomarkt. Deze toename in institutionele interesse lijkt nu ook een uitbraak mogelijk te maken. Is dit de beste altcoin voor een nieuwe crypto bull run?

Hedera Coin daalt meer dan 12%

Hedera coin bevindt zich op het moment van schrijven rond de $0,236. Hiermee heeft dit project een market cap van net iets over de $10 miljard en bevindt dit project zich op de achttiende plek van de cryptomarkt. Zijn huidige waarde is maar liefst 12,1% minder dan een maand geleden en alleen over de afgelopen 24 uur is dit project al meer dan 3,13% van zijn waarde verloren.

In eerste instantie lijkt dit project zich dus in een moeilijke periode te bevinden, maar het recente gedrag van crypto whales lijkt echter anders aan te geven.

Crypto whales zetten massaal in op Hedera Coin

Ondanks deze moeilijke fase voor de Hedera koers zijn crypto whales massaal begonnen met het verzamelen van de native HBAR token. Over de afgelopen week kozen de grote HBAR houders ervoor om hun posities verder uit te breiden.

Het aantal houders met meer dan 1 miljoen tokens steeg van 82,41 naar 84,09. Tegelijkertijd steeg het aantal houders van meer dan 10 miljoen tokens van 106,59 naar 107,86. Dit zijn de percentages van verandering ten opzichte van eerder deze maand.

Het geeft tegelijkertijd aan dat er in totaal bijna $1 miljoen aan tokens werd verzameld door deze crypto whales. De toenemende institutionele interesse van crypto whales lijkt nu een belangrijke indicatie te zijn over de nabije toekomst van dit project.

Crypto whales vormen namelijk een belangrijke indicatie voor hoe een cryptocurrency binnenkort gaat presteren. Nu crypto whales massaal lijken in te stappen bij dit project lijkt de nabije toekomst voor dit project bullish te zijn.

Hedera Coin koers verwachting: RSI ondersteunt bullish gedrag whales

Dit is echt niet het enige aspect binnen de Hedera markt die wijst op verdere winsten. De RSI wijst namelijk nog op meer bullish indicatoren. De RSI van dit project steeg onlangs namelijk van 43 tot voorbij de 51. De RSI is een belangrijke indicator die de verhouding tussen koopdruk en verkoopdruk afbeeldt.

Deze stijging van de RSI wijst nu op een belangrijke toename in de koopdruk. Deze combinatie tussen de stijgende RSI en de positieve activiteit van crypto whales lijkt nu een opwaarts potentieel met zich meegebracht te hebben dat de koers al snel voorbij de $0,263 kan helpen.

Mocht de koers in staat zijn om deze weerstand te verbreken dan kan er al snel een stijging plaatsvinden richting de $0,29. Vanaf hier lijkt ook de $0,30 een realistisch doel.

Ondanks de recente dalingen van de Hedera koers zijn er dus toch nog een aantal positieve indicatoren terug te vinden die wijzen op verdere winsten. Hierdoor lijkt deze nummer 18 crypto van de wereld veel potentieel met zich mee te brengen en mogelijk zelfs klaar te staan voor een nieuwe crypto bull run en lijkt het een van de beste altcoins van de aankomende maand te kunnen worden.