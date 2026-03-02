Op 1 maart 2026 bevestigden Iraanse media de dood van ayatollah Ali Khamenei na luchtaanvallen van de VS en Israël. Bitcoin zakte naar $63.000, herstelde kort tot $68.196 en handelt nu rond $65.300. De crypto markt verloor $128 miljard aan waarde. Hoe nu verder voor Bitcoin, Cardano, Ethereum en andere altcoins?

Crypto crash door geopolitieke escalatie

De eerste aanvallen begonnen vlak na sluiting van de traditionele markten op zaterdag. Dat versterkte de onzekerheid, want crypto was het enige actieve handelskanaal. Bitcoin reageerde direct met een daling richting $63.000. Na geruchten over de dood van Khamenei volgde een korte opleving, maar die hield niet stand.

Iran lanceerde vergeldingsaanvallen op meerdere locaties, waaronder Israël, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook dreigde het land met blokkade van de Straat van Hormuz. Dat heeft directe gevolgen voor de olieprijs en daarmee voor alle risicovolle beleggingen, inclusief crypto.

A lot of oil tankers building up on both sides of Hormuz 🚢🚢 More than half of the world’s largest maritime insurance clubs have also now scrapped war-risk insurance for vessels entering the Gulf pic.twitter.com/cPOgSw7lrX — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) March 2, 2026

Wat gaat Bitcoin doen? ETH en ADA ook in de min

Ethereum verloor 2,3% en handelt rond $1.912. Cardano (ADA) daalde zo’n 3% maar toonde op maandag tekenen van herstel rond $0,277. De hele markt wacht nu op de opening van de Amerikaanse aandelenmarkten op maandag, omdat die richting zal geven aan de Bitcoin koers. Ook het crypto nieuws rond de Bitcoin ETF instroom wordt deze week doorslaggevend.

Hayden Hughes van Tokenize Capital stelde dat de echte koersbepaling op maandag plaatsvindt. De Bitcoin ETF instroom van vorige week ($1 miljard in drie dagen) wordt cruciaal. Draait die trend om, dan kan Bitcoin onder $63.000 zakken. Op Deribit concentreren zich $1,9 miljard aan put opties rond $60.000, wat aangeeft dat handelaren zich indekken tegen verdere dalingen.

Wat gaat crypto doen na de Iran-escalatie?

De komende dagen worden bepalend voor het crypto nieuws. Beleggers vragen zich massaal af: wat gaat crypto doen bij verdere escalatie? Er zijn twee scenario’s:

Verdere escalatie: Als Iran de Straat van Hormuz blokkeert en het conflict uitbreidt, stijgt de olieprijs en neemt de risicoafkeer toe. Dat drukt de Bitcoin koers en altcoins verder omlaag.

Als Iran de Straat van Hormuz blokkeert en het conflict uitbreidt, stijgt de olieprijs en neemt de risicoafkeer toe. Dat drukt de Bitcoin koers en altcoins verder omlaag. De-escalatie: Als de situatie stabiliseert, kan crypto profiteren van verwachtingen rond renteverlagingen door de Fed. Traders positioneren zich al voor herstel, met call opties geconcentreerd rond $75.000.

Voor beleggers die hun crypto veilig opslaan is het belangrijk om in onzekere tijden niet overhaast te handelen. Historisch gezien herstelt Bitcoin vaak sneller dan traditionele markten na geopolitieke schokken.