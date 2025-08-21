In een week die al bol stond van politieke crypto gekte, verraste Kanye West de markt met de lancering van zijn eigen memecoin: YZE. Binnen enkele minuten na de release steeg de token met bijna 1000%, en bereikte kortstondig een marktkapitalisatie van maar liefst $3 miljard. De lancering komt op een moment dat het sentiment rond memecoins en altcoins ongekend bullish is, grotendeels aangejaagd door de pro-crypto houding van president Donald Trump. Deze opvallende samenhang van celebrity invloed en politieke verschuivingen creëert een nieuwe golf van crypto hype die de markten opschudt.

Celebrity memecoins

Kanye’s YZE token past in een bredere trend van celebrity gedreven crypto initiatieven. Terwijl Dogecoin en PEPE ooit begonnen als internet grappen, worden memecoins tegenwoordig gelanceerd met volledige ecosystemen, marketingcampagnes en zelfs betaaloplossingen. YZE is gebouwd op de Solana blockchain en maakt deel uit van het bredere Yeezy Money project, inclusief een eigen betaalkaart (YZY Card) en Ye Pay betaalsysteem.

In zijn lanceringstweet noemde Kanye het project “een manier om controle terug te geven aan het volk”. De boodschap sluit aan bij zijn eerdere kritiek op banken en gecentraliseerde financiële instellingen, vooral na zijn publieke “de-banking” door JPMorgan in 2022. Ook de Trump familie heeft zich recent uitgesproken tegen traditionele banken, wat bijdraagt aan het politieke narratief achter deze nieuwe generatie memecoins.

De combinatie van bekende namen en lage drempels blijkt een krachtige stimulans voor traders. Met name jongere investeerders springen massaal op coins die hun favoriete figuren vertegenwoordigen. Vaak met weinig oog voor fundamentele waarde, maar met veel vertrouwen in het virale potentieel van memes.

Trump’s invloed op crypto

De timing van de YZE lancering is toch opvallend. Sinds Donald Trump zich nadrukkelijk als crypto vriendelijk opstelt en zijn zonen zelfs een eigen DeFi platform lanceerden, is er sprake van een structurele verschuiving onder conservatieve traders. Veel Republikeinse stemmers zien crypto nu als een wapen tegen het gecentraliseerde financiële systeem.

De bredere markten profiteren zichtbaar. Bitcoin fluctueert rond de $114.000, Ethereum beweegt zich richting $5.000 en het totale marktkapitaal van crypto is door de grens van $4 biljoen gebroken. In dit klimaat stijgen altcoins met een sterke community of opvallende merknaam. De YZE token past daar perfect bij.

Volgens analisten is er sprake van een nieuwe vorm van culturele tokenization, waarbij politieke en maatschappelijke thema’s zich vertalen naar de blockchain. De opkomst van de Trump coin, YZE, en eerdere pogingen zoals de Hawk Tuah coin van Hailey Welch, tonen aan dat memecoins steeds vaker worden ingezet voor social media hype en als investeringsoptie.

YZE hype tijdelijk of structureel?

De grote vraag is of YZE meer is dan een tijdelijke hype. Na de initiële piek is de marktkapitalisatie teruggevallen naar ongeveer $1,5 miljard. Dit is nog steeds indrukwekkend, maar ook een teken dat traders winst nemen. Toch blijven veel investeerders optimistisch over het langetermijnpotentieel, zeker als Kanye West het project actief blijft promoten en de roadmap met Ye Pay en YZY Card verder uitrolt.

In vergelijking met andere celebrity coins heeft YZE één voordeel: Kanye’s langdurige betrokkenheid bij zowel het design als de technologie en marketing. Waar eerdere memecoins vaak stopten bij een grappige naam of vage belofte, lijkt er bij YZE meer structuur en strategie aanwezig. Toch blijven er risico’s aanwezig. Vooral door Kanye’s controversiële reputatie.

Voor traders die op zoek zijn naar de beste altcoins, biedt YZE alles wat een moderne memecoin nodig heeft. Een bekend gezicht, een verhaal van verzet tegen de status quo, en een actieve community. Maar zoals altijd in de wereld van memecoins, geldt ook hier: memecoins zijn memes voor een reden, ze brengen ontzettend veel risico’s met zich mee.

Toch is één ding zeker: in tijden van politieke spanning en economische onzekerheid zijn memes en markten sterker met elkaar verbonden dan ooit tevoren. Er zijn gelukkig ook allerlei andere projecten om in te investeren met een sterke langetermijnvisie. Het project van Wall Street Pepe ($WEPE) is recentelijk nog op Solana gelanceerd, en is klaar om verder te groeien.

