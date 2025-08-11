LayerZero Foundation heeft een bod van $110 miljoen uitgebracht om Stargate Bridge volledig over te nemen. In het voorstel worden alle STG-tokens ingewisseld voor ZRO, waarbij de koers van beide tokens direct omhoog schoot. STG steeg 12% en ZRO 15% na het nieuws, wat dit een van de opvallendste deals in het recente crypto nieuws maakt.

Overnamevoorstel STG naar ZRO swap

De deal waardeert STG op $0,1675 per token, iets boven de koers voor de aankondiging. Houders van STG zouden hun tokens kunnen inwisselen voor ZRO tegen een vaste ratio van 1 STG = 0,08634 ZRO. Na afronding verdwijnt STG uit de operatie en gaat de volledige governance over naar LayerZero.

The LayerZero Foundation has proposed an acquisition of Stargate (STG). Bring the Bridge Home. pic.twitter.com/OfB4eV2r96 — LayerZero (@LayerZero_Core) August 10, 2025

Stargate Bridge heeft sinds 2022 ruim $70 miljard aan volume verwerkt en geldt als een van de grootste cross-chain protocollen. Met de overname wil LayerZero de ontwikkeling versnellen en alle toekomstige inkomsten van Stargate inzetten voor ZRO terugkoop, wat de circulerende voorraad van ZRO op termijn kan verkleinen.

Reactie van de markt en betekenis voor DeFi

De directe koersreactie onderstreept het vertrouwen van beleggers in deze consolidatie. STG schoot omhoog naar $0,1964, terwijl ZRO profiteerde van de bredere aandacht voor de beste altcoins in het DeFi-segment. Analisten zien deze stap als een duidelijke zet om de positie van LayerZero als marktleider in cross-chain technologie te verstevigen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst gemaakt met crypto’s die gaan stijgen tijdens deze bull run.

Het voorstel gaat nu een zeven dagen durende discussiefase in binnen de Stargate DAO, gevolgd door een stemming. Voor goedkeuring is 70% steun nodig en een minimum quorum van 1,2 miljoen veSTG.

Waarom de LayerZero en Stargate Bridge deal belangrijk is voor cross-chain innovatie

De integratie van Stargate Bridge binnen LayerZero kan de uitrol van nieuwe functies versnellen en het gebruiksgemak voor gebruikers vergroten. Door het wegvallen van dubbele governance en het centraliseren van beslissingen, kunnen nieuwe producten sneller worden gelanceerd. Voor de bredere DeFi-markt betekent dit mogelijk een nieuwe standaard in cross-chain liquiditeit.

Met deze overname zet LayerZero een duidelijke stap richting dominantie in het segment, terwijl beleggers in zowel STG als ZRO profiteren van de huidige koersbewegingen. Of het voorstel daadwerkelijk wordt aangenomen, hangt nu af van de community. Dit zou een van de grootste DeFi-deals van 2025 kunnen worden.

