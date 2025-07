Een nieuwe meme coin, Maxi Doge Token (MAXI), vliegt door alle barrieres heen en is binnen enkele minuten over de $100.000 gegaan in de presale.

Deze gespierde versie van de Doge (het populaire hondje) heeft alle elementen van een succesverhaal: getraind op pijn, opgehyped door cafeïne, testosteron en vastbesloten om het maximale te halen – 450 kg in het rek, 1000x hefboomwerking op de grafieken.

En Bradley Martyn, een 118 kg zware influencer, vraagt professionele vechters steeds of ze hem zouden kunnen verslaan in een straatgevecht en hij heeft misschien een gewichtsvoordeel. MAXI is hier niet om mee te doen aan een ‘’way-in’’. MAXI is hier om PR’s te vestigen in prijsacties en portefeuilles te overtreffen die het niet kunnen bijbenen.

Deze Arnold van een hond drinkt elke dag Red Bull met een schepje pre-workout in de ochtend, dit allemaal om genoeg energie te verzamelen voor maximale resultaten en het opbouwen van ‘’generational wealth’’.

Dit project lijkt in de voetstappen te treden van zijn niet zo hard trainende achterneef Dogecoin (DOGE), met een resultaat van 100x of meer. De Maxi Doge Token presale is nu live, met maar vijf dagen waarin $MAXI voor een discount van $0.00025 zal worden verkocht, voordat de prijs stijgt.

Tijd voor een nieuwe meme coin cycle

Meme coin zijn weer helemaal terug van weggeweest, met recentelijke pieken van 90 Miljard dollar in market cap voor de complete sector.

En met de pauze in de bull-trading is er een kans voor iedereen die de beste presales van vorig jaar heeft gemist om zich te revancheren. De run van 2024 was een door meme gedomineerde show, aangevoerd door de zwaargewichten.

DOGE – de OG van de OGs in dezesector gelanceerd als een grap maar groeide uit tot een gigant van 36,2 miljard dollar, met een recordwinst van 42.252%. Hiervoor had je dus nog geen 25 euro nodig gehad om miljonair te worden.

Shiba Inu (SHIB), de zelfbenoemde DOGE-killer, wat helaas is gebleven bij een poging tot moord, overschreed de grens van 8,3 miljard dollar en leverde een waanzinnige winst van 1.029.561% op.

Daarna heeft het zeker niet stilgezeten en kwamen er meer grootheden die doorbraken. Zo was er Bonk (BONK), de top dog van Solana, die maar liefst met 33.154% steeg en nu is blijven plakken op 2,65 miljard dollar. Natuurlijk was er ook de hond van Elon Musk (FLOKI) die 3.449% steeg.

Het lijkt misschien een vrij lage prijs als je deze coins opzoekt, maar schijn bedriegt. De marketcap van deze sterspelers is namelijk miljarden waard.

Natuurlijk zit de rek er een beetje uit bij deze hele grote projecten, en is het daar niet meer mogelijk om honderden keren over de kop te gaan met de prijs. Daarom heb je een project nodig die nog in de beginfae zit en nog aan het bulken is.

Op dit moment, met deze gunstige omstandigheden, is er geen enkel project met een hondenthema dat zo klaar is voor de gains als Maxi Doge Token.

Van SlumDOGE Millionaire naar Bonk Guy

Maxi Doge Token is het perfecte voorbeeld van waar de markt om vraagt. Het heeft alle elementen om het volgende grote project van de zomer te worden.

Ken jij Glauber Contessoto nog? Hij heeft zijn complete bankrekening leeg gemaakt, al zijn limiten bereikt op de creditcards en toen heeft hij bijna een kwart miljoen gestoken in DOGE toen het nog minder dan 5 cent waard was. Ongeveer 69 dagen later zat hij al over één miljoen euro en sindsdien staat hij bekend als ‘SlumDOGE Millionaire’.

Zijn motto is: ‘’bang geld verdient niks’’.

Dan heb je nog een bekende investeerder die anoniem wil blijven genaamd Bonk Guy op het platform X en die liep weg met maar liefst $18 miljoen.

Dus al het puntje bij het paaltje komt: of je nog je laatste 100 euro of jouw laatste ton inlegt, elke cent kan tellen. MAXI staat in de wedstrijd om de grafieken helemaal te verpulveren door pompt alleen maar voor degene die er open voor staan.

Het is nu al duidelijk dat er geen enkel beest in de lijn van de wolven rondloopt die meer klaar is voor een 1000x groei dan Maxi doge. En wat moet hij met al die spieren? Het is niet alleen massa, maar die zijn gemaakt om elk stukje koerswinst te maximaliseren.

Maxi Doge zet hoog in met pizza-tokenomics

Vergis je niet – MAXI is dan misschien wel verre familie van de spillepoot van een Dogcoin, maar ze beginnen met 0 utility. Dat betekent dat ze 100% trouw blijven aan hun roots.

Het grote verschil is echter dat 25% van de voorraad van Maxi Doge token zal worden bewaard voor het MAXI Fund en de bijbehorende events.

Een erg groot deel van het budget is direct gericht op het enige vierletterwoord dat er toe doet: PUMP.

Want terwijl andere memecoins hun droge slaatjes delen in de vorm van ‘community-initiatieven’ of ‘lege marketingpraatjes’, serveert MAXI pure pump-calorieën op de plek waar het het belangrijkste is. Dat alleen al wijst op meer potentie dan dat aangelijnde, goed opgevoede gezinnetje van hem.

En met MAXI’s merk dat zwaar leunt op hefboom, gaan er geruchten over mogelijke samenwerkingen met toekomstige platform partnerschappen, met de mogelijkheid dat de Maxi Doge community misschien wel 100x of zelf 1000x geleverde transacties op MAXI zelf zou kunnen uitvoeren.

Dat is een zet die elke cryptofanaat even gespierd als rijk maakt. Je zit nooit fout als je voor MAXI gaat. Dus wat maakt Maxi Doge beter dat de rest van de alpha roedel? Er is maar één goed antwoord: ‘Geloof me, vriend’.

Maxi Doge is er niet voor de bange investeerder

Geen enkele andere hond in de ruimte draait op 800mg cafeïne en vier uur slaap per week alleen maar om de charts aan gort te slaan zoals Maxi dat doet. Als je een memecoin hebt als dit, weet je dat je kijkt naar een legende in de maak, echt waar.

En hier komt de maximale extra: Nieuw gekochte MAXI tokens kunnen ook worden vastgezet voor staking met een APY van 2480%. Dat is alsof je in de sportschool al goed resultaat hebt geboekt om er vervolgens nog een extra training achteraan te doen.

Dus, waar wachten wij in vredesnaam nog op. Hij het motto van de BONK miljonair Contessoto in gedachte: ‘’bang geld verdient niks’’

