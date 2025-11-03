De week begon slecht voor de memecoin markt. Dogecoin (DOGE) verloor de afgelopen 24 uur meer dan 5,4%, terwijl Shiba Inu (SHIB) en Pepe (PEPE) nog dieper wegzakten. Volgens data van Santiment en CryptoQuant hebben grote wallets in korte tijd honderden miljoenen aan tokens naar beurzen gestuurd, vaak het voorafgaande van grootschalige verkoop.

Het gevolg is dat de totale waarde van de memecoin sector daalde met ruim $1,2 miljard sinds zondagavond, waarmee de hype van oktober voorlopig plaatsmaakt voor voorzichtigheid. Traders noemen vooral winstneming door grote houders de oorzaak. Na weken van stijgende prijzen en toegenomen volatiliteit kiezen whales er nu voor om risico’s af te bouwen.

Dogecoin leidt de daling

Bij Dogecoin begon de verkoopgolf toen de koers niet door de weerstand op $0,22 wist te breken. Whales verplaatsten in enkele uren tijd meer dan 320 miljoen DOGE richting grote beurzen zoals Binance en Kraken. De koers daalde daarna snel naar $0,185, het laagste niveau sinds begin oktober.

Volgens on-chain analist Ali Martinez is de trend typisch voor periodes van afnemend momentum:

“Zodra liquiditeit opdroogt en volatiliteit afneemt, nemen grote holders winst. Dat zorgt voor korte, felle dalingen zoals we nu zien.”

Voorlopig wordt de zone tussen $0,18 – $0,19 als directe steun gebruikt, terwijl $0,22 de eerstvolgende horde blijft voor een herstel.

Shiba Inu en Pepe volgen hetzelfde pad

Ook Shiba Inu moest fors inleveren. De koers zakte naar $0,0000098, ruim 8% lager dan begin van de week. Het dagelijkse burn tempo nam bovendien af, wat duidt op minder netwerkactiviteit. Veel van de verkoop kwam van oudere wallets die eerder dit jaar al grote hoeveelheden SHIB verzamelden.

Bij Pepe was het beeld nog volatieler. Na weken van zijwaartse handel brak de koers door de steun op $0,0000063. Binnen enkele uren werd meer dan 1,5 biljoen PEPE verkocht, volgens LookOnChain grotendeels afkomstig van een paar grote adressen die hun posities halveerden. De volgende technische steun ligt rond $0,0000058, terwijl een terugkeer boven $0,0000069 nodig is om het vertrouwen te herstellen.

Waarom whales nu uitstappen

De afkoeling komt niet uit de lucht vallen. Na de uitspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dat renteverlagingen in 2025 “geleidelijk en afhankelijk van data” zullen verlopen, verschoof het sentiment op financiële markten opnieuw richting voorzichtigheid. Dat vertaalt zich direct naar crypto, en vooral naar memecoins, die sterk leunen op speculatie en liquiditeit.

Daarnaast profiteerden DOGE, SHIB en PEPE in oktober van een golf aan optimisme, mede door de sterke prestatie van Bitcoin boven $120 000. Nu BTC terugzakt richting $108 000, halen traders winst op risicovollere posities. De macro koelte en winstnemingen versterken elkaar dus.

Technische niveaus om te volgen

Bij Dogecoin ligt de directe steunzone tussen $0,18 en $0,19, een gebied waar in het verleden vaker kopers opdoken. Zolang de koers daar standhoudt, blijft een herstel naar boven mogelijk, met $0,22 tot $0,23 als eerste echte weerstand.

Pas als DOGE onder de $0,18 zakt, komt de volgende steun rond $0,16 in beeld, wat zou duiden op een diepere correctie.

Shiba Inu beweegt ondertussen in een smalle bandbreedte rond $0,0000098.

Dat niveau wordt momenteel gebruikt als belangrijke ondergrens. Een slot daarboven zou het vertrouwen kunnen herstellen. Voor een overtuigende trendomslag is echter een doorbraak boven $0,000011 nodig, een zone waar in oktober nog flinke verkoopdruk lag.

Bij Pepe is het technische beeld iets kwetsbaarder. De munt brak onlangs door zijn steun op $0,0000063 en vond pas lichte stabilisatie rond $0,0000058. Om het tij te keren, moet PEPE terug boven $0,0000069 zien te komen, wat de eerste stap zou zijn richting een herstel in momentum en marktsentiment.

De neerwaartse trend is voorlopig intact, maar de afstand tot nieuwe instroom zones wordt kleiner. Dat betekent dat een sterke rebound in Bitcoin of bredere risicobereidheid genoeg kan zijn om de memecoin markt weer tijdelijk op te laten leven. Benieuwd naar de beste memecoins om nu wel te kopen? kijk dan hier.

Greed of Fear?

De Crypto Fear & Greed Index is teruggevallen van 68 (Greed) naar 54 (Neutral), wat aangeeft dat beleggers voorzichtiger worden maar niet in paniek raken. Veel analisten zien de daling als een natuurlijke correctie na weken van oververhitting. “Memecoins leven van aandacht,” zegt crypto strateeg Riyad Carey. “Zodra de hype even uitdooft, komt het kapitaal snel tot rust, maar dat betekent niet dat de trend voorbij is.”

Volgens CoinGlass nam het open interest in DOGE futures juist licht toe, wat suggereert dat traders alweer inspelen op een mogelijke rebound. De verkoopdruk bij DOGE, SHIB en PEPE is flink, maar niet uitzonderlijk in het licht van de bredere markt. Zolang Bitcoin stabiel blijft boven $105 000, is er kans op een technisch herstel. Blijft de verkoop van whales echter aanhouden, dan kan de daling zich verdiepen voordat er opnieuw kopers opstaan.

