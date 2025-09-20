Crypto exchange MEXC heeft deze maand bekendgemaakt dat gebruikers voortaan direct crypto kunnen kopen via Apple Pay en Google Pay. De nieuwe integratie maakt het mogelijk om in slechts enkele seconden digitale valuta aan te schaffen, zonder extra tussenstappen. Deze update markeert een belangrijke stap in het verlagen van de toegangsdrempel voor nieuwe gebruikers en het stroomlijnen van het aankoopproces.

30+ crypto coins, 50+ valuta, wereldwijde beschikbaarheid

Met de introductie van deze betaalmethodes kunnen gebruikers meer dan 30 verschillende crypto coins kopen met meer dan 50 fiatvaluta. Waaronder de euro, Amerikaanse dollar, Britse pond, Japanse yen en diverse andere valuta’s. Volgens MEXC is de dienst beschikbaar in ongeveer 170 landen, waarmee het platform zich duidelijk positioneert als een wereldwijd toegankelijke crypto exchange.

Het volledige aankoopproces is ontzettend gemakkelijk:

Als je nog geen account hebt, maak deze dan snel en eenvoudig aan op de officiële website van MEXC. Log daarna in met je nieuwe account. Ga naar de Quick Buy pagina. Selecteer de crypto die je wil kopen en de valuta waarmee je wil betalen. Bijvoorbeeld USDT met EUR, GBP, JPY of USD. Kies voor Apple Pay of Google Pay wanneer je betaald en bevestig de betaling met Face ID, Touch ID of PIN. De gekochte crypto wordt vrijwel direct bijgeschreven in je MEXC account.

Veiligheid en eenvoud

Beide wallet providers staan bekend om hun hoge beveiligingsstandaarden. Apple Pay en Google Pay vervangen kaartgegevens door eenmalige tokens en vereisen altijd two-factor authenticatie (2FA). Dit voorkomt dat kaartinformatie wordt gedeeld met derden en verkleint de kans op fraude.

Ook aan de kant van MEXC worden extra beveiligingslagen toegepast, waaronder AML en KYC controles, wallet authenticatie en real-time fraudedetectie. Volgens de exchange is deze combinatie van mobiele wallet veiligheid en interne risicobeheersing essentieel om gebruikers vertrouwen te geven in het kopen van crypto via de smartphone.

Praktische voordelen van MEXC

Hoewel meerdere grote exchanges al ondersteuning bieden voor fiat naar crypto transacties, is de implementatie vaak omslachtig of beperkt tot bepaalde regio’s. MEXC laat met deze integratie zien dat het mogelijk is om het volledige proces binnen één platform af te handelen, zonder externe payment processors of trage tussenstappen.

De keuze voor directe integratie maakt MEXC vooral interessant voor gebruikers in opkomende markten. Toegang tot traditionele banken of creditcards is hier vaak beperkt, maar mobiele wallets worden wel breed gebruikt.

Daarnaast benadrukt MEXC het gebruiksgemak: geen aparte accounts, geen formulieren, geen verrassingen. Je betaalt zoals je gewend bent, maar dan voor crypto.

Volgende stap in adoptie van Web3

De toevoeging van Apple Pay en Google Pay is een slimme en strategische zet van MEXC. Steeds meer gebruikers willen kleine bedragen in crypto omzetten zonder zich eerst te verdiepen in complexe wallets of externe services. Door het aankoopproces te laten aanvoelen als een reguliere online betaling, wordt de overstap naar Web3 volgens MEXC stukken laagdrempeliger.

In combinatie met lage handelskosten, frequente promoties en lokale ondersteuning blijft MEXC zich profileren als een exchange die focust op gebruiksgemak en toegankelijkheid.

