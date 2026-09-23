Het European System of Central Banks (ESCB), de koepel van de ECB en de 27 nationale centrale banken van de EU, wil de vaste MiCA-drempel voor bankdeposito’s bij stablecoinreserves schrappen. In plaats daarvan stelt het ESCB liquiditeitseisen voor, gericht op activa die binnen één tot vijf werkdagen in cash kunnen worden omgezet.

ECB en EU-centralebanken stellen andere MiCA-reserve-eis voor

Het ESCB diende op 22 september zijn advies in bij de Europese Commissie, als onderdeel van de lopende consultatie over herziening van MiCA. Die consultatie blijft open tot 30 september; de huidige reserve-eisen gelden dus voorlopig onverkort.

Onder de bestaande regels moeten elektronischgeldinstellingen minimaal 30% van hun stablecoinreserves als bankdeposito aanhouden. Voor tokens die als ‘significant’ zijn aangemerkt, loopt die drempel op tot 60%. Het ESCB wil beide percentages laten vervallen en vervangen door een minimumaandeel aan snel liquideerbare activa, waarbij overnight-repurchaseovereenkomsten en kortlopende staatsobligaties expliciet als kwalificerende opties worden genoemd. Deze aanpassing raakt de manier waarop aanbieders straks moeten voldoen aan Europese cryptoregels.

Waarom bankdeposito’s volgens de ECB een risico vormen

Voor een stablecoinuitgever is geld op een bankrekening een liquide reserve. Voor de bank die dat geld aanhoudt, is diezelfde tegoedpost echter een verplichting die op elk moment kan worden opgevraagd.

Volgens de door de primaire bron aangehaalde ECB-analyse gaan banken ervan uit dat zij tot 100% van deposito’s van elektronischgeldinstellingen kunnen verliezen, tegenover ongeveer 5% bij een gewone retaildeposito. Bij een cryptoverkoop kunnen veel houders tegelijk hun stablecoins inwisselen, waardoor uitgevers gelijktijdig grote bedragen bij commerciële banken opnemen. Een significant e-money token zou zo terugbetalingen ter waarde van 60% van de uitstaande voorraad kunnen financieren via bankdeposito-opnames alleen, nog voordat staatsobligaties verkocht hoeven te worden. Dat maakt de reservestructuur relevant voor elke partij die euro-stablecoins uitgeeft, van gevestigde spelers tot nieuwkomers zoals de euro-stablecoin die Revolut lanceerde.

Gevolgen voor de euro-stablecoinmarkt

De ECB schatte de gezamenlijke euro-stablecoinmarkt in januari 2026 op circa €450 miljoen, tegenover ongeveer €50 miljoen begin 2024. Dat is een forse groei, maar de markt blijft klein vergeleken met de circa $300 miljard aan dollargedenomineerde stablecoins.

Het ESCB kijkt vooral vooruit: als één token €50 miljard aan uitgifte zou bereiken en als significant zou worden aangemerkt, zouden de huidige regels minstens €30 miljard aan bankdeposito’s vereisen. De ECB had in april al mogelijke waarborgen voorgesteld, zoals spreiding van stablecointegoeden over meerdere banken en een limiet per bank. Volgens het ESCB zou dat concentratierisico verminderen, maar het onderliggende risico van massale gelijktijdige opnames niet wegnemen.

Wat beleggers nu moeten weten

Er verandert vooralsnog niets: de consultatie sluit op 30 september en de bestaande drempels van 30% en 60% blijven tot nader order gelden. Mocht de Europese Commissie het ESCB-advies overnemen, dan zou dat de manier waarop euro-stablecoinuitgevers hun reserves aanhouden fundamenteel kunnen wijzigen, met meer nadruk op snel liquideerbare activa in plaats van vaste bankdeposito’s.

De primaire bron noemt Circle als voorbeeld van een euro-stablecoinuitgever die door zo’n wijziging geraakt zou kunnen worden, zonder dat er een standpunt van het bedrijf zelf wordt vermeld. Voor beleggers blijft het voorlopig een voorstel in een openstaande consultatie, geen aangenomen beleid.

Bron: Cryptopolitan