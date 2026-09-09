Revolut rolt zijn eerste euro-backed stablecoin EURR uit naar geselecteerde klanten in Denemarken, Polen en Portugal. Bridge Building S.A. treedt op als gereguleerde uitgever en redemption counterparty, terwijl Revolut Digital Assets Europe Ltd als offeror optreedt en EURR laat verhandelen op Revolut X, aldus The Defiant.

Revolut brengt EURR naar geselecteerde Europese klanten

Revolut heeft meer dan 75 miljoen klanten wereldwijd, maar EURR is vooralsnog beperkt tot in aanmerking komende gebruikers in de drie testmarkten. Volgens The Defiant is dit een bewuste distributiekeuze: Bridge draagt de uitgifte en inwisseling, Revolut levert het merk en het app-kanaal. Dat sluit aan op de bredere trend waarbij Europese fintechs stablecoins koppelen aan een gereguleerde MiCA-licentie.

Van eurotoken tot grensoverschrijdende betaalrails

EURR is een e-money token onder het Europese Markets in Crypto-Assets-kader. Tokenhouders kunnen hun EURR volgens de toepasselijke voorwaarden tegen pari inwisselen bij Bridge, dat de reserve-activa aanhoudt in gesegregeerde rekeningen bij gereguleerde kredietinstellingen of in liquide euro-instrumenten, meldt The Defiant.

Een vergelijkbare beweging richting grensoverschrijdende betaalrails speelt zich af bij Circle. Het bedrijf heeft naar verluidt een overeenkomst getroffen om het Singaporese B2B-betalingsbedrijf Tazapay over te nemen voor $400 miljoen in aandelen, meldt CoinDesk. Tazapay zou volgens deze bron meer dan $25 miljard aan geannualiseerd betalingsvolume verwerken, waarvan ongeveer 60 procent al met stablecoins samenhangt.

Drie infrastructuurlagen in één nieuwscyclus

De drie ontwikkelingen raken verschillende lagen van hetzelfde stablecoin-stack, al zijn ze niet door één en dezelfde bron bevestigd. Revolut regelt distributie via de app, met Bridge als uitgever; gebruikers kunnen volgens The Defiant wisselen tussen euro’s, crypto, externe wallets en ondersteunde blockchainnetwerken. Circle zou met Tazapay de lokale uitbetalingsinfrastructuur binnenhalen die USDC moet koppelen aan bankrekeningen in meer dan 100 markten, aldus American Banker.

Een derde laag betreft financiering. Visa zou volgens een eigen persbericht VisaNet-settlementdata combineren met onchain-lending via Credit Coop om stablecoin-kaartprogramma’s werkkapitaal te geven, gedekt door card-settlement receivables die dagelijks onchain worden gecontroleerd. Dat model raakt aan hetzelfde thema als onchain-lending als financieringslaag voor betaalproducten. Deze Visa-claim staat niet in de primaire EURR-bron en moet als losstaand, afzonderlijk geverifieerd feit worden gelezen.

Beperkte eerste schaal, grote infrastructuurvraag

De cijfers achter EURR blijven vooralsnog klein. Bridge rapporteerde 374 EURR in omloop en €374 aan reserve-activa per 25 augustus, volledig gedekt door kasdeposito’s bij kredietinstellingen, tegenover €394,5 miljoen EURC dat Circle per 24 augustus meldde. Dat verschil in schaal zegt vooral iets over de vroege fase van EURR, niet over de bredere marktimpact van de aangekondigde Circle- of Visa-initiatieven, waarover The Defiant geen uitspraak doet.

Vooruitblik: uitbreiding, goedkeuringen en distributie

Revolut zegt dat meer markten zullen volgen en verwacht bredere EURR-beschikbaarheid later dit jaar, met stablecoins in andere valuta’s in ontwikkeling. De Tazapay-overname moet volgens CoinDesk nog worden afgerond, met verwachte sluiting in 2027 onder voorbehoud van goedkeuringen, waaronder van de Monetary Authority of Singapore. Voor de Visa-Credit Coop-samenwerking geldt dat verdere mijlpalen pas kunnen worden vastgesteld zodra de onderliggende aankondiging apart is gecontroleerd, iets wat ook relevant is bij de vergelijking met Visa’s eigen stablecoinstrategie.