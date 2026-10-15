BingX EU heeft via zijn Oostenrijkse entiteit MEGE zweite GmbH een MiCA-autorisatie gekregen en wil daarmee diensten aanbieden in 29 EER-landen. Die uitbreiding is nog niet afgerond: eerst moeten de vereiste grensoverschrijdende meldingen en paspoortprocedures worden doorlopen. Crypto.news en Coinfomania melden de vergunning en de geplande uitbreiding.

Vergunning dekt vier cryptodiensten

De Oostenrijkse financiële toezichthouder FMA verleende de autorisatie op 13 oktober en bevestigde die in een bericht van 14 oktober. De vergunning is verstrekt aan MEGE zweite GmbH, de Oostenrijkse onderneming die als BingX EU opereert, onder artikel 63 van de Europese verordening MiCA.

De goedkeuring geldt voor vier activiteiten: het bewaren en beheren van cryptoactiva voor klanten, het wisselen van crypto tegen conventioneel geld, het omwisselen van de ene cryptoactivum voor de andere en het overmaken van digitale activa namens cliënten. Daarmee is de vergunning afgebakend tot specifiek genoemde diensten.

De FMA-autorisatie geeft geen algemene toestemming voor alle activiteiten die een cryptobeurs kan aanbieden. De gepubliceerde lijst omvat onder meer geen exploitatie van een multilateraal handelsplatform, portefeuillebeheer, beleggingsadvies of handel in hefboomderivaten. Voor eventuele uitbreiding naar zulke activiteiten gelden afzonderlijke autorisatievereisten.

BingX noemt 29 landen in de Europese Economische Ruimte als het beoogde servicegebied. Het bedrijf heeft echter geen datum genoemd waarop de gereguleerde diensten daar beschikbaar komen. Ook heeft BingX EU niet bevestigd dat de vereiste procedure voor alle geplande markten al is afgerond.

Paspoortprocedure bepaalt de uitrol

MiCA maakt het mogelijk dat een geautoriseerde aanbieder diensten aanbiedt in andere deelnemende Europese markten via zogeheten passporting. De vergunning in het land van vestiging is dus de basis, maar betekent niet dat diensten automatisch meteen in alle genoemde landen beschikbaar zijn.

Vlag van de Europese Unie bij het Europees Parlement in Brussel. – Unsplash Foto: Christian Lue

BingX EU moet de beoogde landen, de diensten die het daar wil aanbieden en de verwachte startdatum melden bij de Oostenrijkse toezichthouder. Volgens de procedure stuurt de FMA die informatie door naar de autoriteiten in de bestemmingslanden en de Europese toezichthouders. De precieze toegang volgt daarmee uit de meldingen en de goedgekeurde reikwijdte.

Dezelfde Europese markttoegang staat centraal bij andere aanbieders die onder MiCA hun diensten in Nederland willen aanbieden. De MiCA-toegang van cryptoplatforms in Nederland laat zien waarom de vergunning en de lokale uitrol afzonderlijke stappen zijn. Ook de regels rond toegang van cryptobeurzen tot de Europese markt maken duidelijk dat de manier waarop diensten grensoverschrijdend worden aangeboden onder toezicht valt.

Autorisatie geldt voor BingX EU

Voor BingX biedt de Oostenrijkse vergunning een gemeenschappelijk MiCA-kader voor de Europese activiteiten van MEGE zweite GmbH. Dat kader brengt toezicht en vereisten rond onder meer beveiliging, transparantie en verantwoordingsplicht met zich mee. De vergunning bevestigt alleen de autorisatie van deze entiteit voor de vier genoemde diensten; ze geldt niet automatisch voor andere ondernemingen binnen de BingX-groep.

Voor gebruikers is het belangrijkste onderscheid dat 29 EER-landen het geplande bereik vormen, niet een bevestiging dat de diensten er al beschikbaar zijn. Ook is de vergunning geen goedkeuring voor een volledig aanbod van beursdiensten: de reikwijdte blijft beperkt tot custody, twee soorten wisseldiensten en transfers.

De volgende stap is de afronding van de grensoverschrijdende meldingen en de voorbereiding van de dienstverlening. BingX EU heeft nog geen openingsdatum bekendgemaakt voor Nederland, België of de overige geplande markten.