ESMA en toezichthouders in Frankrijk, Duitsland en Griekenland onderzoeken of Binance de MiCA-uitzondering voor reverse solicitation correct heeft toegepast. De beurs bleef sommige EU-klanten bedienen nadat zij in de zomer geen MiCA-vergunning had verkregen; afwijzing van haar uitleg kan leiden tot boetes of andere handhaving, meldt TokenPost.

De beoordeling raakt aan de toegang tot de Europese markt voor cryptoplatforms zonder vergunning. Dat contrasteert met aanbieders die wel een vergunning hebben, zoals Ripple, dat een MiCA-licentie kreeg.

Wat reverse solicitation betekent onder MiCA

Reverse solicitation verwijst in deze zaak naar situaties waarin klanten zelfstandig diensten zoeken bij een buitenlandse cryptofirma. De uitzondering is volgens ESMA bedoeld voor een beperkte groep gevallen en mag geen route zijn om de MiCA-verplichtingen te ontwijken.

De overgangsperiode voor MiCA eindigde op 1 juli 2026. In beginsel moeten cryptodienstverleners zonder vergunning vanaf dat moment stoppen met dienstverlening aan EU-klanten. De toezichthouders moeten daarom vaststellen of de manier waarop Binance sommige klanten bleef bedienen binnen de uitzondering viel.

MiCA bepaalt in grote lijnen hoe cryptodienstverleners toegang tot de Europese markt kunnen krijgen. Voor Nederlandse gebruikers is het verschil tussen een vergunde aanbieder en een platform dat zich op een uitzondering beroept daardoor relevant. Bitpanda’s terugkeer naar Nederland laat zien hoe een aanbieder met een vergunning onder MiCA diensten op de Nederlandse markt kan aanbieden.

Toezichthouders vragen Binance om informatie

ESMA en de toezichthouders in Frankrijk, Duitsland en Griekenland beoordelen of Binance aan de voorwaarden voor reverse solicitation voldeed. Sommige toezichthouders hebben informatie bij de beurs opgevraagd. De beschikbare informatie vermeldt niet welke specifieke klantrelaties of diensten centraal staan in die verzoeken.

De kernvraag is of klanten daadwerkelijk zelfstandig bij Binance aanklopten en of de dienstverlening daardoor onder de uitzondering kon vallen. De toezichthouders hebben nog geen definitieve conclusie bekendgemaakt. Er is dus ook geen besluit dat Binance de regels heeft overtreden.

Als de autoriteiten Binance’s uitleg afwijzen, kunnen zij boetes of andere handhavingsmaatregelen opleggen. De precieze gevolgen voor bestaande klanten zijn nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek maakt daarmee duidelijk dat een beroep op reverse solicitation op zichzelf geen zekerheid biedt over blijvende toegang tot een platform.

Uitkomst bepaalt ruimte voor dienstverlening

De beoordeling loopt nog. De volgende belangrijke stap is of ESMA en de nationale toezichthouders het beroep van Binance op de uitzondering accepteren of afwijzen. Een formele handhavingsprocedure is een mogelijke vervolgstap, maar er is geen besluit daarover gemeld.

De zaak past in een bredere Europese toetsing van markttoegang en vergunningen. ESMA speelt daarbij een centrale rol. Lees ook over prediction markets in de EU.