De crypto markt blijft verrassen en deze week is het de beurt aan MYX Finance (MYX). Dit is een relatief onbekende low-cap altcoin die op maandag met meer dan 100% steeg binnen één handelsdag. Het project wist zelfs in de afgelopen 30 dagen meer dan 1700% winst te boeken, wat vragen oproept over de houdbaarheid van deze indrukwekkende stijging. Is MYX Finance de volgende breakout hit in de DeFi sector, of lopen traders opnieuw in een klassieke pump-and-dump val?

Wat is MYX Finance?

MYX Finance werd in februari 2024 gelanceerd als een gedecentraliseerde exchange (DEX) op de BNB Smart Chain. Het platform combineert de snelheid van gecentraliseerde exchanges met de transparantie van on-chain DeFi. Met een eigen Matching Pool Mechanism (MPM) en ondersteuning voor cross-chain activiteit mikt MYX op een breed publiek van actieve traders.

Volgens DeFiLlama is er inmiddels meer dan $25 miljoen aan Total Value Locked (TVL), genereert het $55 miljoen aan jaarlijkse fee inkomsten, en is er $9 miljard aan 30-daags volume op de perpetual markt. Plannen om uit te breiden naar Solana kunnen de groei verder versnellen.

Sinds het Token Generation Event op 6 mei 2025 is de MYX koers gestegen van $0,096 naar $1,90, goed voor een stijging van meer dan 1800%. Ondanks die run blijft de marktkapitalisatie met $300 miljoen relatief laag, waardoor MYX nog steeds in de categorie “small-cap” valt.

Opvallend is dat het 24-uurs spot volume rond de $200 miljoen ligt. Dat terwijl het volume op de perpetual markt ruim $15 miljard bedraagt, waarvan $11 miljard via Binance liep. Dit heeft geleid tot speculatie over marktmanipulatie en het gebruik van algoritmische market making door insiders.

Manipulatie of momentum?

Verschillende analisten op X suggereren dat de explosieve groei in werkelijkheid wordt aangestuurd door geavanceerde bots en marktmakers die de koers opjagen om te profiteren van aanstaande unlocks. Morgen wordt bijvoorbeeld bijna 4% van de totale supply vrijgegeven, wat de timing van de rally verdacht maakt.

$MYX The token with the highest growth on Binance today📈

One step closer to $1🚀

One step closer to $1🚀 pic.twitter.com/o9yXraYmj8 — MYX.Finance (@MYX_Finance) August 4, 2025

De timing van de perps notering op Binance (toen MYX nog slechts een $10 miljoen marketcap had) wordt eveneens in twijfel getrokken. Volgens critici is het onwaarschijnlijk dat een token met zo weinig spot volume organisch zoveel perps liquiditeit zou genereren.

Hoewel er geen nadrukkelijk bewijs is voor deze beschuldigingen, benadrukken ze wel de risico’s van small-cap trading. Grote koersbewegingen kunnen net zo goed veroorzaakt worden door insiders als door fundamentele vraag.

Wat moeten traders weten?

MYX heeft indrukwekkende technische prestaties geleverd en beschikt over een sterk functionerende DEX met reële volumes. Tegelijkertijd is het project nog jong, zijn er weinig transparante audits of langetermijnpartnerschappen. Bovendien staan de tokenomics onder druk door aanstaande unlocks.

Voor retail traders is dit een klassiek high risk/high reward scenario. Wie vroeg in MYX stapte, zag fenomenale winsten. Maar na een 1200% stijging en twijfelachtige activiteit blijft voorzichtigheid geboden. Vooral omdat exchanges zoals Binance een steeds grotere rol lijken te spelen in het kunstmatig opdrijven van altcoin volumes.

In de komende dagen zal duidelijk worden of de steun boven $1,40 standhoudt of dat MYX terugvalt richting eerdere support rond $1,00. Wat in elk geval vaststaat, is dat de ogen van de crypto wereld voorlopig gericht zijn op deze volgende generatie DEX token.

