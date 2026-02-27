New York Times noemt crypto zinloos – is dit het bodem signaal?

Crypto nieuws: NYT vuurt op de crypto sector

Op 26 februari 2026 publiceerde de New York Times een opiniestuk met de titel “Crypto Is Pointless. Not Even the White House Can Fix That.” De auteurs, Ryan Cummings en Jared Bernstein (beiden voormalig leden van de economische adviesraad onder president Biden), noemen crypto technologie “nutteloos” en de economie erachter “nog erger”.

Het stuk verschijnt op een moment dat de Bitcoin koers bijna 50% is gedaald sinds de piek boven $126.000 in oktober 2025. Op dit moment handelt Bitcoin rond de $67.500. De totale crypto markt verloor in die periode bijna $2 biljoen aan waarde. De auteurs stellen dat zelfs de steun van het Witte Huis er niet in slaagt om crypto een plek te geven in de echte economie. Wie de actuele Bitcoin koers verwachting bekijkt, ziet dat de crypto markt zich in zwaar weer bevindt.

"CRYPTO IS POINTLESS" New opinion piece in the New York Times just dropped. Bottom signal?! pic.twitter.com/YqHN2TvVyj — Coin Bureau (@coinbureau) February 27, 2026

Waarom een crypto crash en mainstream haat juist een signaal zijn

Ervaren beleggers herkennen een patroon. Extreem negatieve berichtgeving in mainstream media valt historisch gezien vaak samen met een bodem in de markt. Een paar voorbeelden:

In december 2018 publiceerden grote media massaal “Bitcoin is dood” artikelen. De koers stond toen rond $3.500. Binnen twee jaar steeg die naar boven de $60.000.

Tijdens de FTX crash in november 2022 daalde Bitcoin naar $15.500 terwijl kranten het einde van crypto voorspelden. Een jaar later stond de koers boven de $40.000.

De Crypto Fear & Greed Index staat op dit moment op 16 (extreme angst), met een dieptepunt van 5 eerder deze week. Dat is het laagste niveau in bijna vijf jaar. In het verleden markeerden dit soort extreme niveaus vaak het begin van een ommekeer.

Belangrijk: dit patroon biedt geen garantie. In 2022 duurde het maanden na een vergelijkbaar signaal voordat de echte bodem werd bereikt.

Wat gaat crypto doen ondanks de kritiek?

De timing van het NYT stuk is opvallend. De auteurs zijn voormalig Biden adviseurs en hebben een duidelijk politiek belang bij het bekritiseren van het huidige crypto beleid. Dat maakt hun argumenten niet per definitie onjuist, maar het is belangrijk om de context te begrijpen.

Ondertussen groeit de institutionele adoptie gestaag door. Bitcoin ETF’s bestaan, grote bedrijven bouwen op blockchain en regelgeving neemt wereldwijd vorm aan. De crypto verwachting hangt daarmee niet alleen af van sentiment, maar ook van fundamentele ontwikkelingen. Benieuwd welke crypto gaat stijgen wanneer het tij keert?

Hoe nu verder met de crypto toekomst?

De toekomst crypto wordt niet bepaald door één opiniestuk. Maar het verschijnen van zulke extreem negatieve artikelen is wel een signaal om scherp op te letten. De markt bevindt zich in een fase van extreme angst. Dat kan een kans zijn, maar het kan ook betekenen dat er meer pijn aankomt.

Voor beleggers die geloven in de lange termijn is het zaak om rationeel te blijven. Paniekverkopen bij extreme angst heeft historisch gezien zelden goed uitgepakt. Tegelijkertijd is het cruciaal om risico’s te erkennen. Een betrouwbare crypto wallet is in tijden als deze geen overbodige luxe. De komende weken worden bepalend voor wat gaat crypto doen in de rest van 2026.