21Shares heeft een baanbrekende ETF-aanvraag ingediend voor SEI Network bij de SEC, wat het de eerste altcoin ETF onder $500 miljoen marktkapitalisatie zou maken. Deze ontwikkeling komt op een moment dat SEI zich positioneert als de snelste Layer-1 blockchain, die volgens crypto-experts zowel Aptos als SUI overtreft in prestaties.

SEI domineert handelsvolumes en transactierecords

Crypto-expert @ZaaZu___ benadrukt de indrukwekkende groei van SEI in 2025, waarbij het handelsvolume zowel Injective als Algorand heeft overtroffen. Deze prestatie toont aan dat SEI zich succesvol heeft gepositioneerd in de competitieve altcoin markt.

So the $SEI token trading volume in 2025 has surpassed both injective and algorand in terms of volume This is so massive achivement, I can't even express in words Haha , may I ask Bullish on $SEI ? https://t.co/Kv7NASk6fW pic.twitter.com/B1ecvzt3at — Tawkeer 🦊 (@ZaaZu___) August 28, 2025

Het netwerk heeft onlangs een nieuw transactierecord behaald met 2,8 miljoen transacties, wat hoger is dan gevestigde blockchains zoals Aptos, Ethereum, Arbitrum en andere opkomende crypto. Dergelijk nieuws fungeert vaak als signaal voor grote whales om de massaal de overstap te maken naar andere coins. Wij houden je graag op de hoogte voor de pump met dit soort feiten.

$SEI made a new ATH with 2,800,000 transactions 🔥 It's higher than Aptos, ETH, ARB, Bera, injective, APT Sei is the future of L1 blockchain 😏 pic.twitter.com/w5k7RO1QUb — Ryuzaki SEI (@Ryuzaki_SEI) August 12, 2025

Technische superioriteit als Aptos en SUI killer

Crypto analist @SeiWizzard heeft een gedetailleerde prestatie-analyse gemaakt waarin SEI wordt vergeleken met andere populaire Layer-1 blockchains. Volgens zijn bevindingen is SEI drie keer sneller dan Aptos, vijf keer sneller dan SUI, 100 keer sneller dan Solana en maar liefst 1000 keer sneller dan Ethereum.

Deze technische prestaties maken SEI aantrekkelijk voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar schaalbare oplossingen. Het netwerk gebruikt geoptimaliseerde consensus mechanismen die hogere throughput mogelijk maken zonder de veiligheid te compromitteren. SEI’s technische voordeel biedt een sterke basis voor toekomstige groei als de “Aptos en SUI killer”.

ETF potentieel activeert 100x koers groei scenario

De ETF-aanvraag van 21Shares markeert een historisch moment voor kleinere altcoins. Als eerste project onder $500 miljoen marktkapitalisatie dat ETF status nastreeft, zou SEI een precedent kunnen scheppen voor andere veelbelovende blockchains.

Institutionele interesse in altcoin ETF’s groeit snel, vooral na het succes van Bitcoin en Ethereum ETF’s. SEI’s sterke fundamentals en bewezen prestaties maken het een aantrekkelijke kandidaat voor institutionele portefeuilles.

De potentiële goedkeuring zou een enorme instroom van institutioneel kapitaal kunnen genereren. Historisch gezien hebben ETF goedkeuringen geleid tot significante koersstijgingen, waarbij sommige assets 10-100x groei realiseerden binnen maanden na de lancering.

SEI onderscheidt zich van concurrenten door zijn focus op geoptimaliseerde infrastructuur voor crypto trading, specifiek ontworpen voor high-frequency trading en DeFi applicaties die lage latency vereisen. Voor investeerders die nieuwe cryptomunten zoeken voor het komende altseason, biedt SEI een interessante combinatie van bewezen prestaties en groeiend potentieel.

Best Wallet: ideale platform voor SEI trading

Met de groeiende interesse in Layer-1 altcoins zoals SEI wordt het kiezen van het juiste handelsplatform cruciaal. Best Wallet biedt een uitgebreide oplossing voor traders die toegang willen tot opkomende altcoins.

Het platform ondersteunt meer dan 60+ blockchains en biedt naadloze toegang tot nieuwe projecten via zijn ingebouwde DEX functionaliteit. De wallet integreert ook staking mogelijkheden en toegang tot presales, waardoor gebruikers kunnen profiteren van nieuwe kansen in de altcoin markt terwijl ze wachten op potentiëleETF-ontwikkelingenn.

Best Wallet presale toegang