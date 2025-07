PayPal heeft een revolutionaire stap gezet in de richting van wereldwijde crypto adoptie. Met de lancering van “Pay with Crypto” stelt PayPal Amerikaanse bedrijven nu in staat om betalingen te accepteren in meer dan 100 verschillende cryptocurrency’s. Denk hierbij aan Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB en Solana. De nieuwe dienst belooft tot wel 90% besparing op internationale transactiekosten, waarmee PayPal directe concurrentie aangaat met traditionele betaalverwerkers zoals Visa en Mastercard.

Directe conversie, wereldwijde integratie

De kracht van betalen met crypto ligt in de directe conversie van crypto naar stablecoin of fiat, zonder vertraging. Handelaren ontvangen betalingen vrijwel direct, met toegang tot hun tegoeden via PayPal zelf of als PYUSD met een rentevergoeding van 4%. De dienst ondersteunt onder meer Coinbase, MetaMask, Phantom en Binance wallets, en biedt koppelingen met meer dan vijf grote digitale wallets dankzij het recent gelanceerde PayPal World platform.

Dit betekent dat een verkoper in Oklahoma City nu moeiteloos een klant in Guatemala kan bedienen, zonder de traditionele obstakels van grensoverschrijdende transacties. Internationale betalingen die voorheen dagen duurden en hoge kosten met zich meebrachten, kunnen nu binnen enkele seconden worden afgehandeld tegen slechts 0,99% fees.

650 miljoen crypto gebruikers

PayPal positioneert zich hiermee als brug tussen traditionele en digitale betalingen. Met toegang tot een markt van meer dan 650 miljoen actieve crypto gebruikers wereldwijd en dekking van 90% van de totale crypto marktkapitalisatie (ongeveer $3 biljoen), opent dit de deur voor massale adoptie in de retailsector. Volgens CEO Alex Chriss draait het niet alleen om gemak, maar vooral om groei: “Deze innovaties doorbreken barrières en drijven wereldwijde handel aan.”

Door ook freelancers, vendors en e-commerce bedrijven te bedienen, biedt PayPal een schaalbare oplossing die geschikt is voor zowel kleine ondernemers als multinationals. In samenwerking met Fiserv wordt bovendien gewerkt aan een bredere uitrol van stablecoin betalingen wereldwijd.

Wat betekent dit voor crypto adoptie?

De introductie van Pay with Crypto markeert mogelijk een kantelpunt. Waar crypto betalingen tot nu toe beperkt waren tot niche platforms en tech savvy gebruikers, maakt PayPal het nu toegankelijk voor een mainstream publiek. Gebruikers hoeven enkel hun wallet te koppelen en kunnen direct betalen met hun favoriete coins, zonder extra verificatie of conversiekosten aan de kant van de consument.

Met deze integratie wordt crypto niet langer alleen gezien als een store of value of speculatief middel, maar als volwaardig betaalmiddel. Dit zet druk op banken en traditionele PSP’s, die vaak vasthouden aan verouderde infrastructuur en hogere kostenstructuren.

Voor crypto traders betekent dit ook meer use cases voor hun holdings, terwijl bedrijven profiteren van snellere cashflow, lagere kosten en toegang tot nieuwe klanten. PayPal bevestigt hiermee zijn leidende rol in de integratie van Web3 in het globale betalingsverkeer.

De toekomst van grensoverschrijdend betalen

Pay with Crypto is voorlopig beschikbaar voor Amerikaanse bedrijven, maar de verwachting is dat een internationale lancering snel volgt. Nu het systeem draait op bewezen stablecoins zoals PYUSD en soepel integreert met bestaande wallets, lijkt grootschalige adoptie slechts een kwestie van tijd.

Als dit model aanslaat, kunnen we een herdefinitie verwachten van hoe grensoverschrijdende betalingen functioneren. De combinatie van snelheid, lage kosten en universele toegang maakt dit tot een potentiële gamechanger voor zowel de crypto industrie als de bredere financiële sector.

