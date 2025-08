De Pi Network koers is op 6 augustus onder de psychologische grens van $0,35 gezakt. De daling van 4,6% volgt op een omstreden update van het Core Team, waarbij een nieuwe verificatiemethode, Passkey, werd geïntroduceerd.

De update verdeelt de community en heeft de onzekerheid rond de pi coin alleen maar versterkt. Terwijl traders twijfelen aan de toekomst van het project, duikt een alternatieve investering op: Bitcoin Hyper, dat onlangs $6 miljoen ophaalde en wordt getipt voor een koersstijging van 10.000%.

Wat gaat PI doen? En hoe verhoudt het project zich tot opkomende coins zoals $HYPER?

Passkey-update zorgt voor verdeeldheid

Op 5 augustus postte Pi News, een populair kanaal gewijd aan Pi Network, een screenshot van een opmerkelijke wijziging in de Pi Wallet. Onder de sectie voor identiteitsverificatie verscheen een nieuwe optie, namelijk de Passkey.

Passkey is een moderne, wachtwoordloze inlogmethode waarbij gebruikers biometrie (zoals vingerafdruk of gezichtsherkenning) of een toestel-PIN kunnen gebruiken in plaats van een wachtwoord. Het idee erachter is simpel, verhoogde beveiliging en meer gebruiksgemak. Passkeys zijn uniek per toestel en gebruiker, en bieden weerstand tegen phishing en accountovername.

Toch is de timing ongelukkig. Veel gebruikers klagen al maanden over een moeizaam verificatieproces binnen Pi Network. De frustratie loopt hoog op bij Pioneers die nog altijd wachten op toegang tot hun mainnet-tokens. Voor hen voelt deze extra authenticatielaag als meer bureaucratie, in plaats van vooruitgang.

Boost je mining, maar tegen welke prijs?

Tegelijkertijd herinnerde het Core Team zijn community eraan dat Lockups vrijwillig ingesteld kunnen worden, zowel voor als na migratie naar het mainnet. Door tokens tijdelijk vast te zetten in de Pi Wallet, krijgen gebruikers een hogere mining rate.

Vooral de introductie van een 200% lockup multiplier voor post-migratie tokens valt op. Hiermee kunnen gebruikers extra Pi, verkregen buiten reguliere mining om, inzetten om hun beloningen verder op te schalen.

Maar ook hier blijft de toon verdeeld. Critici stellen dat deze incentives vooral dienen om tokens van de markt te houden en zo kunstmatig schaarste te creëren. Anderen zien het als een slimme manier om langetermijnbetrokkenheid aan te moedigen.

PI koers crasht 4,6%, marktsentiment verslechtert

Op 6 augustus noteerde de Pi Network koers $0,3405, het laagste punt in maanden. De token zakte met 4,6% in 24 uur tijd, met een handelsvolume van $53,8 miljoen. De marktkapitalisatie daalde naar $2,65 miljard.

Volgens technische analyse van BeInCrypto bevindt PI zich in een fase van consolidatie. Zowel de RSI als de ATR-indicator wijzen op lage volatiliteit, wat duidt op onzekerheid onder investeerders. De koers beweegt zijwaarts tussen $0,34 en $0,357, zonder duidelijke trend.

De vraag rijst: wat gaat PI doen?

Zonder sterke koopdruk en met een unlock van 166 miljoen tokens op de planning deze maand lijkt het risico op verdere daling reëel. Een herhaling van het dieptepunt rond $0,32 is dan niet uitgesloten.

PI zit klem tussen unlocks en gebrek aan vertrouwen

De timing van deze unlocks, goed voor zo’n $59 miljoen aan nieuwe tokens, is problematisch. Terwijl gebruikers nog wachten op hun mainnetoverdracht, worden miljarden nieuwe PI klaargezet voor distributie. Het vertrouwen van investeerders neemt af, zeker nu er nog altijd geen concrete datum is voor volledige openstelling van het mainnet.

Zonder transparantie, roadmap-updates of utility op exchanges blijft PI gevangen in een vacuüm van belofte zonder bewijs.

Bitcoin Hyper steelt de show, $6 miljoen opgehaald, 10.000% in zicht?

Terwijl Pi Network worstelt met adoptie en vertrouwen, word Bitcoin Hyper ($HYPER) misschien wel de volgende grote crypto.

Bitcoin Hyper is een layer 2-oplossing bovenop Bitcoin, gebouwd met ZK-rollups en Solana Virtual Machine-technologie. Het doel? Bitcoin schaalbaar maken zonder in te leveren op decentralisatie en veiligheid.

Dat verhaal spreekt aan. In korte tijd haalde het project meer dan $6 miljoen op tijdens de presale, waarvan $1 miljoen in de afgelopen week. Topanalisten zoals Borch Crypto en Tom Tucker voorspellen een 10.000% stijging als Bitcoin zelf uitbreekt boven de $125.000.

Waarom $HYPER mogelijk de beste crypto in een presale is

Sneller dan Stacks of Rootstock dankzij Solana VM

Behoud van Bitcoin’s beveiligingslaag via native ZK-rollups

169% staking APY tijdens presale

Geauditeerd door Coinsult en SpyWolf

Mogelijkheid tot dApps, meme coins en DeFi op Bitcoin

Bitcoin Hyper combineert schaalbaarheid, snelheid en veiligheid op een manier die oudere L2-oplossingen simpelweg niet kunnen evenaren.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale

Wat gaat PI doen? Twee scenario’s

De toekomst van PI hangt af van twee factoren: vertrouwen en transparantie. Zonder duidelijkheid over het open mainnet, exchange-noteringen of utility, zal het moeilijk zijn om kopers terug te winnen.

Bearish scenario:

Als unlocks en community-onvrede aanhouden, zakt de koers mogelijk naar $0,32 of lager. Het ontbreken van volatiliteit wijst op lage interesse van nieuwe investeerders.

Bullish scenario:

Een onverwachte mainnet-launch, exchange-listing of utility-aankondiging kan de koers naar $0,44 stuwen. Maar daar is op dit moment weinig zicht op.

PI twijfelt, maar $HYPER overtuigt

De Pi Network koers heeft zijn glans verloren, en ondanks interessante updates zoals Passkey en Lockups, lijkt de community vooral gefrustreerd. De vraag “wat gaat PI doen” blijft voorlopig onbeantwoord en dat is exact het probleem.

Investeerders die niet willen blijven hangen in vage beloften, kijken nu naar projecten met een duidelijker pad naar groei. En Bitcoin Hyper lijkt dat pad wél te bieden. Met sterke technologie, een explosieve presale en bullish analistenvoorspellingen is het misschien wel de beste crypto-investering van dit moment.