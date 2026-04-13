De crypto wereld is opgeschrikt door een nieuwe hack. Een aanvaller heeft via een exploit in het Hyperbridge gateway contract op de Ethereum blockchain 1 miljard DOT tokens gemint en in een enkele transactie gedumpt. De opbrengst: 108,2 ETH, omgerekend zo’n $237.000. Beveiligingsfirma CertiK bevestigde de aanval en legde uit hoe het kon gebeuren.

Hoe werkte de Polkadot Hyperbridge exploit?

De hacker stuurde een vervalst bericht naar het Hyperbridge gateway contract op Ethereum. Daarmee veranderde hij de admin-rechten van het DOT tokencontract. Vervolgens kende hij zichzelf mintrechten toe en creeerde 1 miljard tokens uit het niets.

Belangrijk: de aanval trof alleen de bridged versie van DOT op de Ethereum blockchain. De native Polkadot relay chain en het oorspronkelijke DOT token werden niet geraakt. De beperkte liquiditeit voor bridged DOT zorgde ervoor dat de aanvaller slechts $237.000 kon binnenhalen. De prijs van bridged DOT daalde van ongeveer $1,22 naar vrijwel nul. De koers van native DOT daalde 4,8%.

Polkadot has been exploited. 🚨 The attacker minted 1B $DOT and dumped it all in a single transaction for $237,000. pic.twitter.com/jgAYswZw9h — Crypto Rover (@cryptorover) April 13, 2026

Crypto crash risico: DeFi exploits stapelen zich op in 2026

Dit crypto nieuws komt kort na de Drift Protocol hack van 1 april, waarbij aanvallers $285 miljoen buitmaakten via een combinatie van oracle manipulatie en een gecompromitteerde admin key. Dat was de grootste DeFi exploit van 2026, vermoedelijk uitgevoerd door Noord-Koreaanse hackers. Eerder dit jaar verloor IoTeX’s ioTube bridge $4,3 miljoen en werd Resolv Labs getroffen voor $25 miljoen.

Cross-chain bridges blijven het zwakste punt in het DeFi ecosysteem. Sinds 2022 zijn er miljarden verloren gegaan aan bridge hacks. Voor wie toch actief wil blijven in DeFi is het verstandig om tokens op te slaan in een veilige crypto wallet.

“Cross-chain bridges zijn structureel kwetsbaar omdat ze vertrouwen op berichtverificatie tussen blockchains. Eén zwakke schakel in dat proces is genoeg voor een aanvaller,” aldus het CoinSpeaker analistenteam.

Ethereum nieuws en Polkadot crypto verwachting: wat nu?

De Ethereum koers bleef grotendeels onbewogen na de exploit, omdat de schade beperkt bleef tot bridged DOT tokens. Toch wijst het incident op een breder probleem. De crypto verwachting voor de DeFi sector wordt steeds meer bepaald door veiligheid. Projecten die hun smart contracts niet grondig laten auditen lopen een groot risico.

Koreaanse exchanges Upbit en Bithumb hebben DOT transacties tijdelijk opgeschort als voorzorgsmaatregel. Polkadot en Hyperbridge hebben op het moment van schrijven nog geen officieel statement uitgebracht. Beleggers die op zoek zijn naar welke crypto gaat stijgen doen er goed aan om naast potentie ook de veiligheid van een project mee te wegen.

Kansen in de meme coin markt: Maxi Doge ($MAXI) als alternatief

Terwijl DeFi bridges onder druk staan, zoeken beleggers naar projecten met een eenvoudiger risicoprofiel. Maxi Doge ($MAXI) is een meme coin die inmiddels meer dan $4,7 miljoen heeft opgehaald in presale. Het project draait om community en staking rewards, zonder complexe cross-chain infrastructuur.

Met een instapprijs rond $0,00028 en een geplande listing op Uniswap biedt MAXI early adopters de kans om vroeg in te stappen. De beste meme coins profiteren historisch gezien van periodes waarin het vertrouwen in DeFi protocols wankelt.

Maxi Doge presale toegang

Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert.