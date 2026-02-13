$qONE is in minder dan een week van een uitverkochte presale uitgegroeid tot een multiplatform-ecosysteem met AMA’s, de Based-app, CoinMarketCap-notering en een dagelijks stijgend handelsvolume. Bron: qLABS

De eerste twee weken van een token geven vaak duidelijkheid over het toekomstperspectief. Memecoins pieken en crashen snel. Hype-gedreven lanceringen sterven weg zodra het marketingbudget op is. Serieuze infrastructuurprojecten doen het anders: ze leveren, breiden toegang uit, betrekken hun community en bouwen aan een ecosysteem dat de waardering rechtvaardigt. In de eerste week heeft $qONE al deze vier stappen gezet.

Community AMA: Ada Jonuse en Andrew Cheung morgen live

Ada Jonuse, Executive Director van qLABS en voormalig MD bij Binance en ChainGPT, en CTO Andrew Cheung organiseren morgen om 13:30 UTC een live AMA op X. Zij bespreken $qONE, de Quantum-Sig wallet, tokenomics en de roadmap. De community toont grote betrokkenheid met al 149 reacties en 790 views binnen twee uur.

Dit is cruciaal, want in crypto overleven vooral projecten waarvan het team zichtbaar en actief is. Waar anderen na de presale stilvallen, kiest qLABS juist openheid met een live AMA kort na de lancering. Dit toont vertrouwen in product en roadmap.

Based-app integratie: $qONE kopen met kaart

Met een markt van $4 biljoen aan crypto die kwetsbaar is voor quantumaanvallen, lost qLABS een belangrijke drempel op. Via de Based-app (app.based.one/QONE/USDC) kunnen investeerders nu $qONE kopen met een betaalkaart of via stortingen van andere netwerken. Hierdoor is de token toegankelijker dan alleen voor Hyperliquid-gebruikers.

Samen met de CoinMarketCap-notering, die maandelijks 400 miljoen bezoekers trekt, breidt het distributiekanaal voor $qONE zich snel uit.

Wat de X-feed onthult over het team

Hieronder wat qLABS recent deelde:

Utility-first boodschap: “$qONE is geen narratieftoken, maar beveiligingsinfrastructuur.” Hiermee geeft het team aan te bouwen voor protocolgebruik, niet voor hype.

Actieve communicatie door Tony G: De president van qLABS postte: "Het doel is simpel: liquiditeit onchain brengen. $qONE wordt exclusief op Hyperliquid verhandeld." Zijn bericht kreeg 2.000 views — opmerkelijk voor dit stadium.

Organische influencer-aandacht: Crypto-analist Domicrypt twitterde: "Quantumcomputers vervangen crypto niet, maar dwingen tot upgrades. qLABS bouwt hier al aan." Dit is verdiende aandacht, geen betaalde promotie.

Community betrokkenheid op CoinMarketCap: qLABS stimuleert hun community om $qONE toe te voegen aan watchlists en bullish te stemmen — standaardpraktijk voor betere zichtbaarheid.

Sterke contentgeschiedenis: Het @qlabsofficial account heeft bijna 1.800 posts, wat wijst op een consistent en diepgaand social media-beleid.

De vliegwielwerking begint

Elke extra toegangspoort zorgt voor een cumulatief effect: CoinMarketCap vergroot de zichtbaarheid, de Based-app zet dat om in aankopen, de AMA bouwt vertrouwen, het Nasdaq-persbericht versterkt de institutionele geloofwaardigheid. De prijs, inmiddels 83% hoger dan bij de publieke verkoop, bevestigt het vertrouwen van bestaande houders en trekt nieuwe aan.

Tegelijkertijd vordert de roadmap: fase 1 is afgerond, fase 2 met IronCAP™-integratie bevestigd en de L1 Migration Toolkit staat gepland voor eind maart.

$qONE is pas een week oud en heeft al meer ecosysteeminfrastructuur dan veel tokens in een heel jaar. De AMA morgen biedt de community een kans om direct met het team te praten dat werkt aan de eerste quantum-resistente beveiligingslaag voor crypto.

Met een prijs van $0,018 op 13 februari en een FDV van $18,4 miljoen begint de markt duidelijk te luisteren. De vraag is of dat genoeg is.

Officiële website: https://qlabs.tech/

Officieel X-account: https://x.com/qlabsofficial

CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/qone/

DEXTools-chart: https://www.dextools.io/app/hyperevm/pair-explorer/0xa96c8366828a22cc0e900f9b12273883a56ee148